Breanna Stewart: “Đội tuyển nữ Mỹ là chuẩn mực của bóng rổ thế giới”

Ngôi sao bóng rổ nữ Breanna Stewart khởi xướng cho màn ngược dòng ngoạn mục của Đội tuyển bóng rổ nữ Mỹ ở trong trận chung kết FIBA Women's World Cup, khi họ đánh bại Đội tuyển Pháp với điểm số kịch tính là 97-79. Breanna Stewart rất tự hào với Đội tuyển nữ Mỹ.

Đội tuyển nữ Mỹ vô địch Giải bóng rổ thế giới - FIBA Women's World Cup (Ảnh: THX)

Màn lội ngược dòng do Breanna Stewart dẫn dắt đưa Đội tuyển nữ Mỹ vượt qua Đội tuyển Pháp, để có lần thứ 5 liên tiếp vô địch Giải bóng rổ vô địch nữ thế giới - FIBA Women's World Cup (liên tục từ năm 2010 đến nay).

Trong buổi lễ trao giải, Breanna Stewart nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá, và đung đưa qua lại trong một động tác quét rộng - khi những bông pháo hoa giấy màu vàng kim rơi xuống lả tả ở trong không trung.

Breanna Stewart đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải (MVP) với màn trình diễn cá nhân kiệt xuất: Ghi 22 điểm, có 10 pha tranh bóng bật bảng thành công và 4 đường kiến tạo. Đây là lần 2 cô thắng MVP ở kỳ FIBA Women's World Cup (lần trước năm 2018).

Trận đấu chung kết trước Đội tuyển Pháp chính là cuộc đọ sức mà Đội tuyển nữ Mỹ chờ đợi kể từ khi FIBA Women's World Cup bắt đầu. Pháp là mối đe dọa lớn nhất đối với ngai vàng của Đội tuyển nữ Mỹ.

Điều đó đã lộ rõ ngay từ sớm khi Pháp khiến Mỹ phải đối mặt với khoảng cách bị dẫn điểm lớn nhất của họ tại giải đấu lần này: 14 điểm trong hiệp 2. Cuối cùng, Đội tuyển nữ Mỹ dành những gì tốt nhất cho thời điểm quyết định.

Đội bóng đã thực hiện chuỗi lên điểm 26-14 để rút ngắn lợi thế dẫn điểm 2 chữ số của Pháp xuống chỉ còn 2 điểm trước giờ nghỉ giữa trận. Sau đó ở hiệp thứ 3, Đội tuyển nữ Mỹ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.

Breanna Stewart bắt đầu bùng nổ! Cô thực hiện một cú lên rổ để gỡ hòa điểm số ngay trong đợt kiểm soát bóng đầu tiên và bắt gọn một quả bóng bật bảng văng ra ngay ở phần sân nhà.

Những cú đòn tiếp tục dồn dập dội xuống Đội tuyển Pháp. Cảm giác ném bóng thăng hoa cũng đã từng tiếp sức cho chuỗi trận áp đảo của họ xuyên suốt giải đấu đã hạ nhiệt tại thời điểm có thể coi là tồi tệ nhất. Và họ chỉ ném thành công duy nhất 1 cú 3 điểm ở trong hiệp 3 giữa đà bùng nổ của Đội tuyển nữ Mỹ.

Gabby Williams - Đội trưởng Đội tuyển Pháp, người từng nhắn nhủ với các cầu thủ nữ của Mỹ rằng: “Chúng tôi đang đến tìm các bạn đây" tại trận WNBA All-Star, không ghi được điểm nào trong hiệp 3 khi bị đối phương đè bẹp 30-12.

Đội tuyển nữ Mỹ bước vào hiệp 4 với lợi thế dẫn 16 điểm và không giảm tốc độ. Jackie Young đóng góp 18 điểm, 6 rebound và 5 kiến tạo, trong khi Chelsea Gray đóng góp 12 điểm, 4 rebound và 5 kiến tạo.

Ở phía ngược lại, Williams khép lại trận đấu với 20 điểm và có 7 kiến tạo, còn Dominique Malonga ghi thêm 21 điểm. Đó là những con số không tồi, nhưng Đội tuyển nữ Mỹ là một tập thể quá chuẩn mực.

“Tập thể của chúng tôi, đặc biệt là đội hình xuất phát, khi bị dẫn sâu không hề tan rã trước các áp lực”, Breanna Stewart nói, “Chúng tôi biết mình từng trong những trận đấu như thế này, trải qua rất nhiều cuộc đọ sức tương tự”.

Breanna Stewart bật cao ghi điểm trong trận đấu (Ảnh: THX)

“Bóng rổ là môn thể thao của những chuỗi điểm và chuỗi lên điểm của họ hẳn không thể quyết định cách chúng tôi thi đấu trong phần còn lại của trận đấu. Việc tiếp tục tiếp thêm sự tự tin cho nhau, tôi nghĩ đó mới là điều cốt lõi”.

Đêm trước đó, Breanna Stewart không muốn thảo luận về việc trận đấu chung kết là màn tái đấu được chờ đợi của trận chung kết tranh HCV Olympic Paris 2024. Nhưng cô dự đoán rằng đội nào kiểm soát cảm xúc tốt hơn sẽ là đội được đắm mình trong những cơn mưa pháo hoa giấy màu vàng kim rực rỡ.

Và cô đã đúng. Breanna Stewart tự hào khôn xiết khi Đội tuyển nữ Mỹ tiếp tục là chuẩn mực của bóng rổ nữ mà phần còn lại của thế giới vẫn mải miết đuổi theo: “Bóng rổ Mỹ đã và đang tiếp tục thể hiện bản lĩnh và hướng tới HCV”.

Breanna Stewart (đã 4 lần vô địch FIBA Women's World Cup và giành cả 3 HCV Olympic) thừa nhận: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mình tiếp tục bồi đắp chuẩn mực đó và tất cả những đội bóng khác đều biết như vậy. Vì vậy, tôi thực sự hạnh phúc với cái cách Đội tuyển nữ Mỹ phát đi thông điệp tới phần còn lại của thế giới, rằng mục tiêu của chúng tôi luôn luôn là Vàng”.

Đừng trông chờ điều đó sẽ sớm thay đổi trong một sớm một chiều!

Thành tích của Đội tuyển nữ Mỹ tại 5 trận chung kết gần đây

FIBA Women's World Cup 2010 Thắng CH Czech 89-69 FIBA Women's World Cup 2014 Thắng Tây Ban Nha 77-64 FIBA Women's World Cup 2018 Thắng Australia 73-56 FIBA Women's World Cup 2022 Thắng Trung Quốc 83-61 FIBA Women's World Cup 2026 Thắng Pháp 97-79

Đ.Hg.