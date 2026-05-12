CSKA tái ký hợp đồng mới với cầu thủ bóng rổ Mỹ ở... độ cao 354 mét

CSKA đã thông báo gia hạn hợp đồng với hậu vệ dẫn bóng Casper Ware. Hợp đồng mới với cầu thủ bóng rổ người Mỹ được ký kết trên Đài quan sát cao nhất châu Âu - tầng thượng của Tòa tháp OKO cao 354 mét ở thành phố Moscow.

“Sau khi chúng tôi ký hợp đồng với lại Casper ở mỏ Norilsk, thì thông báo tiếp theo nên diễn ra khác thường hơn nữa”, Chủ tịch CLB bóng rổ CSKA Moscow - ông Andrey Vatutin nhận xét sau khi đội bóng Nga và cầu thủ Mỹ đạt thỏa thuận gia hạn.

“Vì vậy, sau khi xuống 750 mét ký hợp đồng ở dưới lòng đất, việc đề xuất lên cao hơn là điều hợp lý. Cuối cùng, Chủ tịch và cầu thủ bóng rổ đã bắt tay nhau tại độ cao 354 mét - trên đài quan sát cao nhất châu Âu, trên đỉnh của Tòa tháp OKO ở thành phố Moscow”.

“Nhân tiện, một cách tượng trưng rất là đặc biệt, ​​nơi đây có tầm nhìn tuyệt vời ra Tòa tháp Mercury, trụ sở của Nhà tài trợ chính của CLB, Nornickel”, Chủ tịch Vatutin hào hứng chia sẻ khi mang lại những màn ký hợp đồng không tưởng...

Nornickel (tên đầy đủ là Norilsk Nickel) là một Đại gia công nghiệp luyện kim khổng lồ của Nga và thế giới. Lĩnh vực cốt lõi: Khai thác và tinh chế kim loại, là nhà sản xuất Palladium và Nickel tinh chế lớn nhất thế giới. Ngoài ra, họ còn khai thác một lượng lớn Platinum, Đồng và các kim loại quý khác.

“Thật khó tưởng tượng đội bóng của chúng ta thiếu Ware lúc này. Casper gia nhập CSKA vào năm 2022 và hiện đang ở mùa giải thứ 5, với 208 trận đấu và 2.571 điểm. Mùa giải này, anh đang có trung bình 12,2 điểm, 1,9 rebound và 3,2 kiến ​​tạo”.

Trong khi đó, HLV trưởng CSKA - ông Andreas Pistiolis: “Tôi rất vui khi giữ được Casper trong đội. Cậu ấy là một phần không thể thiếu ở trong thành công của chúng tôi suốt những năm qua với tinh thần làm việc chăm chỉ và cực kỳ bền bỉ”.

“Với tính cạnh tranh mạnh mẽ của cậu ấy, nó không chỉ giúp đảm bảo chiến thắng mà còn truyền cho những người xung quanh một tinh thần chiến thắng. Sự hợp tác diễn ra suôn sẻ và tôi tin tưởng điều đó sẽ tiếp tục như vậy, đảm bảo hoạt động trơn tru và ổn định của đội trong những mùa giải sắp tới”.

Về phần mình, Ware nói: “Tôi rất vui khi được tiếp tục sự nghiệp của mình tại CSKA. Tôi yêu CLB này, tôi yêu thành phố Moscow, và tôi thích làm việc với các đồng đội và BHL đội bóng. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau giành chiến thắng!”.

Mỏ Norilsk (nơi khai thác quặng của Nornickel) nằm ở thành phố Norilsk, thuộc Krasnoyarsk Vùng chủ thể Liên bang của Nga. Norilsk là một trong những thành phố nằm ở cực Bắc nhất thế giới, nằm trên vành đai Bắc Cực.

Trong sự nghiệp của mình, cầu thủ sinh năm 1990 tại Cerritos (California) từng thi đấu NBA ở trong màu áo của Philadelphia 76ers với các bản hợp đồng ngắn hạn năm 2014. Sau đó, anh lưu lạc qua Đức, Trung Quốc, Australia, Ba Lan trước khi đến Nga!

Đ.Hg.