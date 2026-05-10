Zenit gặp khó khi đặt khách sạn ở Kazan trước bán kết VTB United League

Trước loạt trận bán kết VTB United League của mùa giải năm nay - gặp UNICS Kazan, CLB bóng rổ nhà nghề Nga - Zenit Saint Petersburg gặp khó khăn trong việc đặt khách sạn tại thủ đô của Tartastan (thành phố Kazan).

Cầu thủ của Zenit đến Kazan (Ảnh: Truyền thông đội bóng)

Vấn đề ở đây là, thành phố tại nơi hợp lưu giữa 2 con sông Volga và Kazanka - vốn có dân số hơn 1,3 triệu người hiện đang đăng cai Diễn đàn Kinh tế Quốc tế trùng với thời gian diễn ra các trận đấu, dẫn đến tỷ lệ lấp đầy khách sạn và cơ sở hạ tầng thành phố tăng cao, theo Match TV.

Đội thành Saint Petersburg vốn không gặp vấn đề gì trong việc sắp xếp chuyến bay. Một yếu tố bổ sung khá quan trọng trong việc lựa chọn chỗ ở là việc khách sạn phải đáp ứng các yêu cầu nội bộ của CLB bóng rổ hàng đầu nước Nga (từng vô địch VTB United League hồi 2022).

Yêu cầu ở đây là: Tiêu chuẩn 4 - 5 sao, không được có sự kiện gây ồn ào trong thời gian đội lưu trú, chế độ dinh dưỡng thể thao cân bằng, phòng riêng cho các buổi họp đội - và phân tích qua video, cũng như các tiện nghi cho các thủ tục y tế và bàn massage. Việc đặt phòng khách sạn chỉ được hoàn tất vào đêm trước khi đội khởi hành đến Kazan vào tối thứ Sáu (giờ Nga).

Loạt trận bán kết của VTB United League mùa này giữa UNICS Kazan và Zenit sẽ khai diễn vào 22 giờ tối mai, thứ Hai 11-5 (theo giờ Việt Nam). Trước đó, UNICS đã đánh bại MBA-MIA với tỷ số áp đảo 3-0, trong khi Zenit vượt qua UralmashEkaterinburg với tỷ số 3-1 dù bị dẫn 0-1.

HLV người Croatia của đội chủ nhà UNICS, ông Velimir Perasovic có chút nhận định về trận đấu này như sau: “Chúng tôi rất nỗ lực hướng tới vòng play-off suốt mùa giải, chiến đấu hết mình vì điều đó. Nhưng 3 trận đấu gần đây nhất với Zenit đã để lại dư vị không tốt, khi họ dễ dàng đánh bại chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng sẽ chuẩn bị tốt hơn nhiều từ bây giờ”.

“Chúng tôi sẽ cố gắng chơi thứ bóng rổ tốt hơn nữa so với những trận đấu trước đây với đội bóng đến từ St. Petersburg. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một loạt trận đấu đầy thú vị”, thông cáo báo chí của đội bóng thành Kazan đã có dẫn lại lời bình luận của HLV Perasovic.

Trước đó, Zenit lần lượt thắng UNICS 82-75 ở vòng bảng, thắng tiếp với điểm số 85-11 ở Cúp Quốc gia, và thắng tiếp 86-69 cũng ở vòng bảng. Với đội bóng thành Kazan, đây là kết quả rất tệ, vì ở mùa giải trước (mùa 2024-2025), họ đã từng thắng Zenit đến 2 lần

Còn ở mùa giải năm ngoái, Zenit loại Lokomotiv Kuban tại bán kết, còn CSKA Moscow đã thắng UNICS Kazan cũng ở bán kết để giành quyền vào chung kết. Trong loạt trận chung kết, CSKA hùng mạnh áp đảo Zenit với tỷ số 4-2 để giành ngôi vô địch VTB United League thứ... 12.

Đ.Hg.