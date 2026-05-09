HLV Vasily Karasev của MBA-MAI nói về triết lý dùng cầu thủ nội

MBA-MAI (MBA Moscow) hiện là đội bóng rổ duy nhất ở Giải bóng rổ nhà nghề nước Nga - VTB United League, sử dụng 100% cầu thủ nội. HLV Vasily Karasev có thừa nhận sự khó khăn nhưng ông vẫn kiên trì với triết lý của mình.

Artem Komolov của MBA (Ảnh: Trang chủ VTB United League)

Trả lời câu hỏi của SE rằng, liệu một đội bóng rổ Nga, sử dụng 100% nhân lực nội địa, thì có khả năng tranh giành vị trí trong Tốp 4 của VTB United League hay không, vị HLV từng giành HCB FIBA World Cup 1994 (Canada) và 1998 (Hy Lạp) khi còn là tuyển thủ Nga chia sẻ...

“Chúng tôi đã chơi một số trận đấu sát nút với CSKA (thế lực của VTB United League), thậm chí là, có một vài trận đấu chúng tôi suýt thắng. Điều này cho thấy chiến lược sử dụng toàn cầu thủ nội của MBA có thể giúp chúng tôi giành được Tốp 4 tại Giải vô địch của Nga”.

“Chúng tôi hiện có những cầu thủ Nga giỏi trong đội hình. Nhưng tôi xin nhắc lại rằng: Để lọt được vào Tốp 4 đội mạnh nhất của VTB United League, thì chúng tôi cần những cầu thủ Nga xuất sắc nhất”, cha của cầu thủ Sergei Karasev hiện chơi cho Zenit Saint Petersburg nói.

“Hiện tại, dù nghe có vẻ đáng tiếc, một số cầu thủ bóng rổ Nga lẽ ra có thể đóng vai trò quan trọng đã chọn chơi cho các CLB hàng đầu giàu có. Họ ít được ra sân, nhưng họ lại kiếm được rất nhiều tiền. Nếu mà họ chơi bóng ở đây, mọi chuyện đều hoàn toàn có thể xảy ra!”.

Trước câu hỏi: “Liệu ông có thể nêu tên những cầu thủ nào như vậy không?”, HLV 55 tuổi quê ở Leningrad (hiện là Saint Petersburg) nói: “Tôi thấy không cần thiết phải làm vậy. Tôi nghĩ rằng mọi người đều đã hiểu chúng ta đang nói về ai. Và tôi không phán xét ai cả. Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình”.

Khi còn là cầu thủ tung hoành trên sân bóng, Karasev từng chơi cho CSKA gây tiếng vang lớn ở Euroleague, và khi đó, trong đội hình đội bóng này chỉ toàn cầu thủ Nga, không có một cầu thủ ngoại quốc nào. HLV Karasev cũng đưa ra đánh giá về thước đo thế hệ xưa và nay.

“Khó nói lắm. Khi đó, chúng tôi không có nhiều cầu thủ nước ngoài ở giải vô địch Nga. Chúng tôi trưởng thành từ những sai lầm, học cách tự mình chiến thắng và thất bại. Tôi từng bày tỏ ý kiến ​​này: Hiện nay các cầu thủ Nga đang phát triển nhiều hơn với vai trò hỗ trợ, chứ không phải là những người kiến ​​tạo (người có khả năng quyết định thế trận)”.

“Để đạt đến trình độ thực sự cao, bắt đầu giành chiến thắng ở những phút cuối, trước tiên bạn phải học trải qua những thất bại ở những phút cuối đó. Michael Jordan từng nói: “Trước khi thắng một trận chung kết bằng cú ném quyết định, bạn phải thua 100 trận các pha tấn công cuối cùng”. Rất đơn giản”.

Ở vòng play-off của VTB United League năm nay, MBA Moscow đối đầu với UNICS Kazan và đã để thua chung cuộc với tỷ số 0-3: 62-87 (ngày 26-4), 63-84 (ngày 28-4) và 63-74 (vào ngày 2-5).

