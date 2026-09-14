Bóng rổ nam Philippines trở thành cựu vô địch ASIAD

Đội tuyển bóng rổ nam Philippines đã chính thức mất ngôi vô địch ASIAD sau khi để thua nặng nề Trung Quốc với tỷ số 61-105 tại lượt trận cuối vòng bảng vào ngày 14-9.

Đội tuyển bóng rổ nam Philippines (phải) để thua Trung Quốc (Ảnh: THX)

Bóng rổ nam Philippines khởi đầu vòng đấu bảng bằng một trận thua đầy bất lợi 85-89 trước Bahrain, nhưng sau đó đã vực dậy mạnh mẽ với chiến thắng 109-78 trước Kazakhstan.

Ở trận cuối, nhà vô địch cần một chiến thắng - hoặc một trận thua với cách biệt từ 37 điểm trở xuống - để giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, thất bại với cách biệt tới 44 điểm đã khiến Philippines bị loại khỏi cuộc chơi.

Như vậy, Philippines kết thúc vòng bảng với thành tích 1 thắng 2 thua, chứng kiến Jordan (với hiệu số -5) và Saudi Arabia (với hiệu số -11) là 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để giành vé vào tứ kết.

Một đại diện Đông Nam Á khác là Indonesia cũng sớm dừng bước sau chuỗi 3 trận toàn thua, và xếp cuối bảng thành tích của 12 đội tham dự.

Vòng bảng môn bóng rổ nam ASIAD 20 khép lại với việc Hàn Quốc, Nhật Bản (bảng A), Iran, Đài Bắc Trung Hoa (bảng B) và Trung Quốc, Bahrain (bảng C) đi tiếp với tư cách những đội dẫn đầu.

Tất cả các trận tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 16-9. Sau đó các trận bán kết được tổ chức vào ngày 18-9. Trận tranh huy chương đồng và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 20-9, một ngày sau lễ khai mạc Đại hội.

LINH SƠN