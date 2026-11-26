Hơn 400 tay vợt, trong đó có nhiều gương mặt hàng đầu Việt Nam, bước vào tranh tài Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng 2026 vào sáng 26-11.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các tay vợt góp mặt tại giải đấu. Ảnh: MINH MINH

Năm nay, giải được tổ chức tại Nhà thi đấu Hà Nội với sự góp mặt của hơn 400 tay vợt chuyên nghiệp, nghiệp dư từ hơn 80 đơn vị, câu lạc bộ của 11 tỉnh, thành phố tham gia gồm TPHCM, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lai Châu, Công an Nhân dân, Quân đội.

Tại lễ khai mạc, nhà báo Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, nhấn mạnh giải đấu đã tổ chức thường niên từ năm 2013 tới nay tạo nên sức hút chuyên môn và là sân chơi thi đấu với nhiều trận tranh tài quyết liệt. Do vậy, Ban tổ chức hy vọng năm nay tiếp tục có nhiều trận đấu hay, mang đến những cuộc so tài hấp dẫn phục vụ người hâm mộ.

Giải sẽ quy tụ nhiều tay vợt tham gia nội dung nâng cao như Nguyễn Đăng Hiệp, Nguyễn Duy Phong (Hải Phòng), Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Anh Tú (Hà Nội), Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức (Công an nhân dân - T&T)…

Trong đó, Nguyễn Anh Tú vừa giành HCV đơn nam tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026.

VĐV đội tuyển bóng bàn Lào tham dự giải đấu. Ảnh: MINH MINH

Ngoài ra, lần đầu tiên Đội tuyển bóng bàn Lào sang Việt Nam dự giải đấu với 3 gương mặt: Anane Vongsa, Laokham Manichanh, Phongsavanh Sengmany.

Giải năm nay sẽ tranh tài từ ngày 26 tới 29-11 với 11 bộ huy chương dành cho các nhóm tuổi và hệ nâng cao. Ngày 26 và 27-11 sẽ diễn ra các nội dung đồng đội nam nâng cao và đồng đội nam phong trào. Ngày 28-11 sẽ tổ chức các trận bán kết, chung kết những nội dung đôi nam, đôi nữ, đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ.

MINH CHIẾN