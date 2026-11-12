Đinh Anh Hoàng tỏa sáng, bóng bàn Việt Nam vô địch Đông Nam Á sau 10 năm

Toàn thắng cả 4 trận tại bán kết và chung kết, Đinh Anh Hoàng – tay vợt CAND–T&T – trở thành nhân tố nổi bật giúp đội tuyển bóng bàn Việt Nam giành HCV đồng đội nam Giải vô địch Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi.

Sáng 12/11 tại Kuala Lumpur (Malaysia), đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam xuất sắc đánh bại chủ nhà Malaysia 3-1 trong trận chung kết đồng đội nam Giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam trở lại ngôi vô địch đồng đội nam Đông Nam Á sau 10 năm. Ảnh: BHL

Chiến thắng mang ý nghĩa đặc biệt bởi lần gần nhất Việt Nam vô địch đồng đội nam Đông Nam Á là năm 2016 tại Indonesia. Theo thống kê thời điểm đó, đây là chức vô địch thứ tư của bóng bàn nam Việt Nam ở nội dung này. Đội hình năm 2016 có những gương mặt như Đinh Quang Linh, Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh và Nguyễn Đức Tuân.

Một thập kỷ sau, Nguyễn Anh Tú và Đoàn Bá Tuấn Anh tiếp tục góp mặt, nhưng bên cạnh họ đã xuất hiện một thế hệ mới mà Đinh Anh Hoàng đang trở thành một trong những đại diện tiêu biểu.

Đinh Anh Hoàng thắng cả hai trận chung kết

Trước lợi thế sân nhà của Malaysia, Anh Hoàng được giao trọng trách đánh trận đơn mở màn gặp Choong Javen.

Đây là thử thách không nhỏ. Choong Javen chính là nhà vô địch đơn nam Đông Nam Á 2024, đồng thời giành tới 4 HCV tại giải năm đó ở các nội dung đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ và đồng đội nam.

Đinh Anh Hoàng vượt qua nhiều thời điểm khó khăn để giành chiến thắng chung cuộc cho đội bóng bàn Việt Nam. Ảnh: T&T Group

Anh Hoàng nhập cuộc tốt, thắng ván đầu 11-3 nhưng Javen nhanh chóng cân bằng. Hai tay vợt liên tục giằng co và phải kéo trận đấu tới ván thứ năm.

Ở thời điểm quyết định, tay vợt Việt Nam giữ được sự tập trung để thắng 11-9, khép lại trận đấu với tỷ số 3-2 (11-3, 5-11, 11-7, 9-11, 11-9), mang về điểm đầu tiên cho Việt Nam.

Nguyễn Anh Tú sau đó thắng Wong Qi Shen 3-0, đưa Việt Nam dẫn 2-0.

Malaysia vùng lên ở trận thứ ba khi Lee Hong An vượt qua Lê Đình Đức 3-2. Tỷ số được rút ngắn xuống 1-2 và hy vọng lội ngược dòng của đội chủ nhà được thắp lại.

Áp lực vì thế một lần nữa dồn lên Anh Hoàng.

Trong trận đơn thứ tư gặp Wong Qi Shen, tay vợt CAND–T&T khởi đầu không thuận lợi khi để thua ván đầu 6-11. Tuy nhiên, anh nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, thắng ván thứ hai nghẹt thở 12-10 trước khi tiếp tục vượt lên 11-9 và 11-8.

Chiến thắng 3-1 của Đinh Anh Hoàng ấn định tỷ số chung cuộc 3-1, đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Bản lĩnh được tôi luyện qua những trận đấu khó

Hai chiến thắng ở chung kết chỉ là phần cuối trong một giải đấu rất thành công của Anh Hoàng.

Ở nội dung đồng đội nam, anh thi đấu 8 trận đơn và thắng 7, chỉ nhận một thất bại 2-3 trước Phakphoom của Thái Lan.

Tại vòng bảng, Việt Nam lần lượt thắng Thái Lan 3-2, Campuchia 3-0, Brunei 3-0 và Indonesia 3-1 để giành ngôi đầu bảng.

Đến bán kết gặp Singapore, bản lĩnh của Anh Hoàng được thể hiện rõ nét.

Sau khi Đoàn Bá Tuấn Anh để thua trận đầu tiên, Anh Hoàng bước vào trận thứ hai gặp Nicholas Tan trong hoàn cảnh chịu sức ép lớn. Anh thắng ván đầu nhưng để đối thủ dẫn ngược 2-1.

Ở ván thứ tư, tình thế càng trở nên khó khăn khi Nicholas Tan dẫn tới 7-3. Nhưng từ thời điểm ấy, Anh Hoàng ghi liền 6 điểm để vượt lên 9-7, sau đó thắng ván đấu 11-9. Khi đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, tay vợt Việt Nam tiếp tục thắng ván quyết định 11-5, hoàn tất màn ngược dòng 3-2.

Đến trận thứ tư, Anh Hoàng tiếp tục đánh bại Josh Chua 3-0 (12-10, 11-7, 11-8). Đây chính là tay vợt đã thắng Đoàn Bá Tuấn Anh ở trận mở màn.

Với hai chiến thắng của Anh Hoàng, Việt Nam vượt qua Singapore 3-1 để giành vé vào chung kết. Chiến thắng cũng giúp đội tuyển đòi lại món nợ sau thất bại 2-3 trước Singapore ở nội dung đồng đội nam SEA Games 33 năm 2025.

Như vậy, riêng ở bán kết và chung kết – những trận đấu có áp lực cao nhất – Anh Hoàng đánh 4 trận và thắng cả 4.

Sự tiến bộ của Đinh Anh Hoàng là thành quả của quá trình đầu tư bài bản. Ảnh: T&T Group

HLV trưởng CLB CAND–T&T Vũ Mạnh Cường đánh giá: “Qua quá trình tập huấn hiệu quả cùng với thành tích thi đấu ấn tượng ở giải Đại hội TDTT toàn quốc, Đinh Anh Hoàng đã có sự tiến bộ về chuyên môn, nhất là tinh thần được rèn luyện qua các giải vừa qua giúp Hoàng trưởng thành, tinh thần khá vững vàng ở những thời điểm quan trọng. Nhờ đó đã liên tiếp vượt qua được nhiều trận đấu khó khăn”.

Thành quả từ một quá trình đào tạo dài hạn

Thành công của Đinh Anh Hoàng tại Malaysia cũng là bước tiến mới trong hành trình trưởng thành của tay vợt sinh năm 2001.

Anh là sản phẩm của hệ thống đào tạo bóng bàn T&T được xây dựng từ năm 2007. Đinh Anh Hoàng cùng Trần Mai Ngọc từng tạo nên dấu mốc lớn tại SEA Games 32 năm 2023 khi giành HCV đôi nam nữ, chấm dứt 26 năm chờ đợi của bóng bàn Việt Nam ở nội dung này.

Từ tháng 5/2024, sau thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân và T&T Group, Anh Hoàng cùng nhiều tay vợt trưởng thành từ Hà Nội T&T chuyển sang thi đấu trong màu áo CAND–T&T. Mô hình kết hợp giữa nền tảng tổ chức, kỷ luật của ngành Công an với quá trình đầu tư và đào tạo dài hạn của T&T Group đang từng bước tạo ra những kết quả đáng chú ý.

Nếu trước đây Anh Hoàng được biết đến nhiều qua tấm HCV đôi nam nữ SEA Games, những mùa giải gần đây cho thấy anh ngày càng trưởng thành ở vai trò của một tay vợt chủ lực.

Từ những danh hiệu ở đấu trường quốc nội đến màn trình diễn tại Kuala Lumpur, sự tiến bộ rõ nhất không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở khả năng xử lý những thời điểm chịu sức ép lớn. Đó cũng chính là phẩm chất cần thiết với một tay vợt muốn trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia.