Ngày 26-11 tại TPHCM, Ban tổ chức giải Marathon TPHCM Eximbank (Eximbank HCMC Marathon) 2027 đã chính thức công bố mùa giải mới với nhiều điểm nhấn đáng chú ý.

Thành viên BTC chia sẻ thông tin về giải. Ảnh: BTC

Giải do Sở VH-TT TPHCM, Liên đoàn Điền kinh thành phố phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức. Sau nhiều năm phát triển, giải tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện thể thao nổi bật chào đón năm mới của TPHCM, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng và quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hiện đại đến bạn bè quốc tế.

Eximbank HCMC Marathon 2027 sẽ diễn ra ngày 17-1-2027, với điểm xuất phát và về đích tại Công viên 30-4 (phường Sài Gòn). Trước đó, làng vận động viên sẽ mở cửa hoạt động trong hai ngày 15 và 16-1-2027 tại Trung tâm TDTT Hoa Lư (phường Sài Gòn), tạo không gian giao lưu và trải nghiệm các hoạt động bên lề cho người tham dự.

Phát biểu tại buổi họp báo công bố thông tin ngày 26-11, bà Phạm Thị Huyền Trang, Tổng Giám đốc Eximbank chia sẻ: "Marathon là hành trình của sự bền bỉ, nơi mỗi bước chân đưa chúng ta đến gần hơn với mục tiêu. Thành công không chỉ đến từ những khoảnh khắc bứt phá, mà được tạo nên bởi sự kiên trì và quyết tâm trên suốt chặng đường. Chính sự đồng điệu về tinh thần và giá trị ấy đã đưa chúng tôi đến với giải, với mong muốn cùng lan tỏa khát vọng vươn lên, kết nối cộng đồng và thúc đẩy lối sống tích cực”.

Các VĐV hào hứng đón chờ mùa giải 2027 sắp khởi tranh. Ảnh: BTC

Mùa giải 2027 dự kiến thu hút hơn 12.000 VĐV trong nước và quốc tế tranh tài ở các cự ly 42km, 21km và 10km. Đáng chú ý, ban tổ chức dành khoản thưởng đặc biệt 200 triệu đồng cho VĐV Việt Nam phá kỷ lục quốc gia marathon 42km ở cả nội dung nam và nữ. Đồng thời, thời gian giới hạn hoàn thành cự ly marathon được rút xuống còn 6 giờ, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, tối ưu công tác tổ chức, đảm bảo an toàn y tế và giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm thành phố.

Một trong những điểm mới nổi bật của mùa giải năm nay là việc giới thiệu linh vật chính thức mang tên Tuli, trở thành giải marathon đầu tiên tại Việt Nam sở hữu linh vật riêng. Bên cạnh huy chương hoàn thành, linh vật này sẽ được trao tận tay các vận động viên tại vạch đích như một lời chúc mừng cho hành trình chinh phục giới hạn bản thân.

Bên cạnh đường chạy chính thức, mùa giải 2027 còn triển khai nhiều hoạt động bên lề sôi nổi. Nổi bật là đường Chạy trực tuyến 5km từ ngày 25-11 đến 24-12 nhằm lan tỏa phong trào chạy bộ trong cộng đồng. Người tham gia có thể hoàn thành cự ly ở bất kỳ đâu thông qua các ứng dụng ghi nhận thành tích.

NGUYỄN ANH