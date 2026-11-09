300 VĐV tranh tài giải quần vợt ngành y tế khu vực ĐBSCL 2026

Hơn 300 vận động viên là cán bộ ngành y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã hội tụ tại TP Cần Thơ tham dự Giải Quần vợt ngành y tế ĐBSCL lần thứ 16 năm 2026.

Hơn 300 VĐV tham dự giải

Giải Quần vợt ngành y tế ĐBSCL tranh Cúp Shinpoong 2026 do Sở Y tế TP Cần Thơ phối hợp với Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong tổ chức, tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi thể thao truyền thống, góp phần gắn kết đội ngũ cán bộ y tế trong khu vực.

Trải qua 16 lần tổ chức, giải đã trở thành hoạt động thường niên thu hút sự tham gia của các bác sĩ, dược sĩ, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ hưu trí ngành y tế.

Năm nay, hơn 300 vận động viên đến từ các đơn vị y tế của các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL tham gia tranh tài ở 8 nội dung thi đấu. Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba ở từng nội dung cùng các giải toàn đoàn dành cho những đơn vị đạt thành tích xuất sắc dựa trên tổng điểm tích lũy.

Các VĐV nội dung đôi nam nhận trao thưởng

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, Phó Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, giải quần vợt ngành y tế ĐBSCL không chỉ dừng lại ở một sự kiện thể thao mà còn là cầu nối giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý và chuyên môn giữa các cơ sở y tế trong khu vực. Qua đó, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau cùng hướng đến mục tiêu chung là nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chung cuộc, giải nhất toàn đoàn thuộc về đội Cà Mau 1, Giải nhì thuộc về đội An Giang 1 và giải 3 thuộc về đội Cần Thơ 1.

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