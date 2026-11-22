Ngày 22-11, UBND phường Bình Dương tổ chức Giải chạy bộ phường Bình Dương mở rộng năm 2026, thu hút hơn 1.000 vận động viên đến từ nhiều địa phương tham gia.

Phát biểu khai mạc giải, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương Nguyễn Hữu Lợi, cho biết, giải được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Nghi thức khai mạc Giải chạy bộ phường Bình Dương mở rộng năm 2026

Giải chạy góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời quảng bá hình ảnh phường Bình Dương năng động, thân thiện.

Hơn 1.000 vận động viên tham gia Giải chạy bộ phường Bình Dương mở rộng năm 2026

Dịp này, UBND phường Bình Dương công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Chạy bộ phường Bình Dương, nhằm tạo sân chơi, kết nối những người yêu thích chạy bộ, góp phần duy trì và phát triển phong trào thể thao tại địa phương.

Ban tổ chức trao các giải thưởng cho vận động viên tham gia

Sau lễ khai mạc, các vận động viên tranh tài ở cự ly 10km. Kết quả, nội dung nam, vận động viên Nguyễn Mạnh Hưng giành giải nhất với thành tích 34 phút 51 giây; ở nội dung nữ, Quỳnh Cao giành giải nhất với thành tích 41 phút 24 giây.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho vận động viên tham gia

XUÂN THI