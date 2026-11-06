Bác sĩ tuyển Việt Nam cùng RTD Rehab mở rộng hành trình phục hồi thể thao

Trong bối cảnh phong trào tập luyện thể thao, nâng cao thể chất và chăm sóc sức khỏe ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tiếp cận các giải pháp tập luyện khoa học, phòng ngừa chấn thương và phục hồi chức năng đang trở thành một phần thiết yếu trong đời sống hiện đại.

Lãnh đạo Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao RTD và CITIGYM tại lễ ký kết.

Song hành với sự phát triển của phong trào thể thao là những nguy cơ chấn thương đến từ việc tập luyện chưa đúng phương pháp, thiếu kiến thức về vận động và chưa có sự chăm sóc thể chất phù hợp. Từ đó, nhiều trung tâm tập luyện phục hồi chấn thương thể thao đã ra đời.

Một trong những điểm đến, sự lựa chọn của các VĐV khi bị chấn thương trong luyện tập và thi đấu là Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao RTD. Trung tâm này do ông Trần Huy Thọ là nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc. Ông Huy Thọ là bác sĩ đội tuyển Việt Nam từ năm 2019, trực tiếp đồng hành cùng các đội tuyển qua nhiều giải đấu lớn như SEA Games, Asian Cup, AFF Cup và vòng loại World Cup.

Đây cũng là là địa chỉ được nhiều vận động viên và cầu thủ chuyên nghiệp tin tưởng lựa chọn trong hành trình phục hồi. Nhiều cầu thủ như Hồ Tấn Tài, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh, Chương Thị Kiều, Lý Đức, Nguyễn Minh Trí, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Bích Thùy, Nguyễn Thị Thật,… Cũng như các vận động viên ở các bộ môn thể thao khác đã từng lựa chọn RTD Rehab để đồng hành trong quá trình chăm sóc và phục hồi thể trạng, hướng đến việc trở lại thể thao của mình.

Bác sĩ Trần Huy Thọ hướng dẫn Nguyễn Bích Thùy tập phục hồi chấn thương.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe và mang những giải pháp chuyên môn đến gần hơn với cộng đồng, RTD Rehab chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng hệ thống phòng tập CITIGYM. Đây là dấu mốc quan trọng trong định hướng phát triển của cả hai đơn vị, đánh dấu sự kết nối giữa hai lĩnh vực có mối quan hệ mật thiết trong hành trình chăm sóc sức khỏe: tập luyện thể chất và y học thể thao, phục hồi chức năng.

Trong giai đoạn chuyển đổi và tái cấu trúc, CITIGYM định hướng hoàn thiện mô hình vận hành theo hướng tinh gọn, tối ưu không gian, nâng cao trải nghiệm Hội viên và đa dạng hóa các chương trình tập luyện. Song song đó, CITIGYM từng bước mở rộng hệ sinh thái Wellness, Beauty và Lifestyle, hướng đến kết hợp luyện tập thể chất với các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Lễ ký kết giữa hai đơn vị diễn ra vào ngày 5-11 vừa qua. Với sự đồng hành trên, RTD Rehab và CITIGYM kỳ vọng sẽ cùng lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, năng động và bền vững hơn.

KHÁNH VÂN