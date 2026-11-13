ASP ký hợp đồng với VĐV pickleball chuyên nghiệp

Từ tháng 12-2026, ASP sẽ bắt đầu ký hợp đồng với các VĐV có nguyện vọng tham gia giải MLP Việt Nam 2027, nhằm chuẩn bị nguồn lực và thúc đẩy mô hình thi đấu pickleball đồng đội chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Tay vợt Đỗ Minh Quân đặt bút ký hợp đồng

VĐV pickleball thi đấu ở MLP Việt Nam 2027 cần có nhiều yêu cầu

Công ty Cổ phần Ascend Sports Partners (ASP) mới tổ chức lễ thông báo ký hợp đồng với các VĐV của đội Viet Panthers tại AP Sports Club. Sự kiện đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình xây dựng đội thi đấu tại MLP Asia, đồng thời đặt nền tảng kế hoạch phát triển MLP Việt Nam từ năm 2027.

Được ASP đầu tư, phát triển, Viet Panthers quy tụ các VĐV Việt Nam, quốc tế gồm: Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Sophia Nhi Huỳnh, Hồ Tâm (Ken Tâm), Tama Shimabukuro, Kaitlyn Christian. Việc xây dựng đội hướng đến tập thể có khả năng phối hợp, bản sắc riêng, gắn kết lâu dài với người hâm mộ.

Ông Trần Ngọc Thạch, Tổng Giám đốc ASP, cho biết theo kế hoạch, từ tháng 12-2026, ASP sẽ bắt đầu ký kết với các VĐV khác đáp ứng tiêu chí có nguyện vọng tham gia MLP Việt Nam 2027. Đây là bước chuẩn bị danh sách VĐV phục vụ quá trình tuyển chọn, xây dựng đội hình của các chủ đội trong mùa giải tới.

“Chúng tôi muốn xây dựng danh sách VĐV có chuyên môn tốt, có trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp. Khi chủ đội quyết đầu tư, họ cần những VĐV có thể cùng xây dựng tập thể lâu dài. Tài năng đi cùng việc giữ cam kết, tôn trọng lịch đấu, phối hợp với đồng đội, có trách nhiệm với NHM, đối tác”, ông Trần Ngọc Thạch chia sẻ.

“ASP mong muốn MLP Việt Nam trở thành nơi VĐV có thể xây dựng sự nghiệp một cách bài bản. Khi quyền lợi và trách nhiệm được xác định rõ, VĐV có cơ sở để cống hiến, còn chủ đội có niềm tin để đầu tư vào một đội thi đấu có chất lượng và quy mô”, ông nói thêm.

Tài năng trẻ Tama

Điểm nhấn trong đội hình Viet Panthers là Tama Shimabukuro vừa vô địch đôi nam chuyên nghiệp tại Opendoor Pickleball World Championships 2026 (PPA Tour). Trong trận chung kết ngày 8-11 tại Texas, Tama cùng JW Johnson lội ngược dòng khi bị dẫn 0-2, đánh bại Christian Alshon và Andrei Daescu 3-2.

Theo PPA Tour, Tama trở thành Nhà vô địch đôi nam trẻ nhất trong lịch sử hệ thống giải ở độ tuổi 15.

Tama được Viet Panthers lựa chọn lượt đầu của MLP Asia International Draft ngày 14-9, gần 2 tháng trước chức vô địch. Với ASP, bước tiến của Tama củng cố tầm nhìn tuyển chọn dài hạn, nhận diện sớm những VĐV có khả năng cạnh tranh quốc tế, đặt niềm tin vào tiềm năng phát triển của họ.

Thành công này cũng được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho Viet Panthers trước mùa giải MLP Asia, mang đến một thông điệp cho thế hệ trẻ: Những tài năng trẻ có thể cạnh tranh sòng phẳng và giành danh hiệu ở đấu trường quốc tế.

Song song với MLP Việt Nam, ASP sẽ xây dựng hệ thống MLP Junior, hướng tới tổ chức giải pickleball đồng đội cho VĐV trẻ. Hệ thống được định hướng kết nối CLB, học viện và HLV để hình thành lộ trình từ phát hiện, tuyển chọn đến đào tạo và thi đấu.

Mô hình Major League Pickleball của Việt Nam

Thông qua Viet Panthers và kế hoạch MLP Việt Nam, ASP sẽ hướng tới đưa mô hình Major League Pickleball (MLP) vào phát triển lâu dài tại thị trường trong nước, góp phần mở rộng nền tảng của pickleball đồng đội tại châu Á.

Kinh nghiệm tham gia MLP Asia sẽ là cơ sở thực tiễn để ASP xây dựng hệ thống thi đấu phù hợp với cộng đồng, năng lực vận hành và điều kiện phát triển của thể thao Việt Nam. Trọng tâm của lộ trình là hình thành các đội và CLB cơ cấu quản lý rõ ràng, kế hoạch chuyên môn theo mùa và trách nhiệm cụ thể với VĐV.

Ascend Sports Partners (ASP) hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và vận hành thể thao, hướng tới kết nối đội thi đấu, giải đấu, phát triển vận động viên, truyền thông và hợp tác thương hiệu. Viet Panthers là đội pickleball do ASP đầu tư, phát triển và vận hành, tham gia MLP Asia.

Đ.Hg.