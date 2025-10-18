Giải Pickleball BKA Championships 2025: Sân chơi gắn kết giảng viên và cựu sinh viên Bách Khoa

Sáng 18-10-2025, tại Sân Deport Pickleball, Giải Pickleball BKA 2025 chính thức khởi tranh - với sự góp mặt của 32 cặp VĐV là các giảng viên và cựu sinh viên của Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM. Đây là lần đầu tiên giải pickleball này được tổ chức, đánh dấu một bước phát triển mới cho phong trào pickleball ở trong Cộng đồng Bách Khoa.

Lễ khai mạc Giải Pickleball BKA Championships 2025

Pickleball - môn thể thao đầy mới mẻ, kết hợp giữa quần vợt, cầu lông và bóng bàn - đang ngày càng thu hút người chơi nhờ sự đơn giản, vui nhộn, thích hợp với thể trạng và thể lực của người Việt nói chung, thậm chí cả những cựu VĐV chuyên nghiệp nói riêng, nhưng mang vẫn đầy tính chiến thuật, qua từng pha bóng sôi động - gây sức hút.

Môn pickleball không chỉ lan tỏa ra các Cộng động chơi thể thao thông thường, mà giờ đây trở thành một sân chơi quen thuộc trong Cộng đồng Bách Khoa. Với niềm đam mê mới, Cộng đồng Bách Khoa tiếp tục tạo ra một giải đấu thể thao khác, bên cạnh các giải đấu bóng đá phong trào thường niên vốn ghi nhiều dấu ấn thời gian vừa qua.

Đáng chú ý nhất, Giải Pickleball BKA 2025 nhận được sự đồng hành và tài trợ chính từ Công ty Hyundai Xteer - Thương hiệu dầu nhớt nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Sự hỗ trợ này không chỉ góp phần tổ chức giải thành công, mà còn là thể hiện tinh thần gắn kết doanh nghiệp với Cộng đồng thể thao, khuyến khích lối sống khỏe mạnh và năng động.

Trong những năm gần đây, phong trào pickleball Bách Khoa đã đạt được nhiều kết quả tích rất tích cực: Các buổi tập luyện đều đặn, số lượng người chơi ngày càng được mở rộng, tinh thần rèn luyện sức khỏe kết hợp giao lưu kết nối ngày càng lan tỏa.

Do vậy, Giải Pickleball BKA 2025 đã xuất hiện đầy kịp thời và đây chính là một cột mốc cực kỳ quan trọng, vừa là nơi tranh tài sôi nổi, cũng là dịp để gắn kết thế hệ giảng viên - cựu sinh viên, theo đúng với lại tinh thần truyền thống Bách Khoa nhiều năm nay.

Ông Nguyễn Hữu Đức - Đại diện của Công ty Huyndai Xteer, đơn vị tài trợ độc quyền của giải chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn ủng hộ hoạt động phong trào thể thao giảng đường và cả gắn kết các hoạt động của cộng đồng các cựu sinh viên Bách Khoa lại với nhau hơn”.

“Ngoài việc thi đấu để có những giây phút thư giãn trên sân đấu pickleball vừa sức mình, thì các hoạt động sau giải đấu cũng sẽ giúp cho cộng đồng CSV Bách Khoa tiếp tục tiến sát lại gần nhau hơn nữa!”, ông Nguyễn Hữu Đức hào hứng cho biết.

ĐỖ HOÀNG