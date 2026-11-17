Chia sẻ sau buổi tập huấn chuyên đề “Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá” do VFF phối hợp cùng Herbalife tổ chức ngày 10-11, lãnh đạo VFF nhấn mạnh vai trò của giáo dục dinh dưỡng trong phát triển cầu thủ và giá trị của quan hệ hợp tác lâu dài cùng Herbalife từ năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, phát biểu tại buổi tập huấn chuyên đề ngày 10-11-2026

Giáo dục dinh dưỡng: Nền tảng trong phát triển cầu thủ

Bóng đá Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở đấu trường châu lục. Ở môi trường thi đấu nhiều trận với cường độ cao, cách cầu thủ nạp năng lượng, bù nước và hồi phục ngày càng được ban huấn luyện và đội ngũ y tế quan tâm. Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, khẳng định giáo dục dinh dưỡng đóng vai trò nền tảng và là một phần thiết yếu trong quá trình phát triển của cầu thủ.

“Trong bóng đá hiện đại, để đạt được thành tích cao và duy trì phong độ ổn định, bên cạnh năng lực chuyên môn, chiến thuật và thể lực, các yếu tố dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và phục hồi thể chất ngày càng đóng vai trò quan trọng. Đối với bóng đá Việt Nam, đây là lĩnh vực cần tiếp tục được quan tâm đầu tư và phát triển một cách bài bản”, ông Nguyễn Văn Phú chia sẻ.

Giá trị thực tiễn từ chuyên môn quốc tế

Ngày 10-11-2026, VFF phối hợp cùng Herbalife tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá” tại trụ sở VFF, dành cho khoảng 100 huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, nhân viên y tế và cán bộ quản lý bóng đá.

Tiến sĩ Krissy Ladner chia sẻ với đội ngũ huấn luyện viên, y tế và cán bộ chuyên môn của VFF

Nội dung tập huấn bám sát thực tiễn công việc của đội bóng: đánh giá và theo dõi cầu thủ, từ thành phần cơ thể, chỉ số máu, xét nghiệm mồ hôi và nước tiểu đến giấc ngủ và thể trạng, theo nguyên tắc “đo lường để ra quyết định, không phải để phán xét”; xây dựng thực đơn với “đĩa ăn thành tích” cho ngày tập nhẹ, vừa và nặng; phân kỳ dinh dưỡng theo mùa giải, tuần tập và ngày thi đấu, cho cả các trận đấu buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Chương trình cũng chia sẻ các quy trình cho đội về năng lượng khả dụng, theo dõi tình trạng nước, dinh dưỡng khi chấn thương và ốm bệnh, giảm nguy cơ chuột rút và dinh dưỡng khi di chuyển. Ở phần dành cho các nhóm đối tượng đặc thù, Tiến sĩ Krissy Ladner chia sẻ những lưu ý dinh dưỡng với vận động viên nữ (chu kỳ kinh nguyệt, canxi, vitamin D và sắt) và vận động viên trẻ, cùng hội chứng thiếu hụt năng lượng tương đối trong thể thao (REDs) theo mô hình của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và công cụ sàng lọc REDs CAT-2. Ở phần thực hành, học viên xây dựng kế hoạch nạp năng lượng và bù nước trong ngày thi đấu cho một tiền vệ đá chính của đội tuyển nam quốc gia (trận đấu lúc 19:00, nhiệt độ 32°C, độ ẩm cao), từ lúc thức dậy đến sau trận.

Buổi tập huấn khép lại với phần hỏi đáp giữa các diễn giả và VFF, sau đó là những thông điệp đúc kết của ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký VFF. Đánh giá về giá trị thực tiễn của chương trình, ông cho biết: “Trong thời buổi hiện nay, ăn no và ăn đủ không còn là vấn đề. Câu chuyện hôm nay là ăn như thế nào và dinh dưỡng như thế nào, đặc biệt là đối với bóng đá. Những người làm nghề, những người gắn bó với thể thao, đặc biệt là bóng đá, hãy đóng góp một phần công sức của mình bằng chính những kiến thức này.” Ông cũng cho rằng, bóng đá Việt Nam “cực kỳ may mắn khi được Herbalife đồng hành” và mong muốn sự đồng hành giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam với Herbalife tiếp tục “gắn kết bền chặt lâu dài hơn nữa”.

Học viên thực hành xây dựng kế hoạch nạp năng lượng và bù nước cho ngày thi đấu

Hợp tác lâu dài cùng bóng đá Việt Nam

Herbalife là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức của VFF từ năm 2021. Trong 5 năm đồng hành, bên cạnh việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho các đội tuyển bóng đá quốc gia, Herbalife thường xuyên phối hợp cùng VFF tổ chức các chương trình tập huấn dinh dưỡng thể thao, tiêu biểu như buổi đào tạo dành cho đại diện 58 câu lạc bộ bóng đá Việt Nam năm 2024 và chương trình do Tiến sĩ Julián Álvarez, thành viên Ban Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife, thực hiện vào tháng 11-2025. Buổi tập huấn năm nay là lần thứ ba liên tiếp hai bên phối hợp tổ chức chương trình tập huấn chuyên đề về dinh dưỡng.

Về phía Herbalife, ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, gửi lời cảm ơn tới “sự hợp tác và làm việc chặt chẽ của Ban Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua, thông qua đó Herbalife có cơ hội được đồng hành và đóng góp thiết thực vào mục tiêu chung phát triển nền bóng đá của đất nước”.

“Chúng tôi kỳ vọng thông qua những chương trình hợp tác, đào tạo chuyên sâu như thế này, công tác dinh dưỡng và phục hồi trong bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng được chuẩn hóa, tiếp cận gần hơn với các phương pháp khoa học tiên tiến của bóng đá quốc tế. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trân trọng cảm ơn Herbalife đã tiếp tục đồng hành, phối hợp tổ chức chương trình đào tạo có ý nghĩa thiết thực đối với bóng đá Việt Nam”, ông Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký VFF, và ông Nguyễn Thành Đạt, Giám Đốc Truyền Thông Herbalife Việt Nam, Thái Lan và Campuchia, trao chứng nhận cho học viên

Hai buổi tập huấn phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của Herbalife trong việc đồng hành toàn diện cùng thể thao Việt Nam. Thông qua mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu năm, Herbalife không chỉ cung cấp các dòng sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao cho các đội tuyển bóng đá quốc gia và hơn 1.000 lượt vận động viên xuất sắc, mà còn hỗ trợ các chương trình đào tạo chuyên sâu do các chuyên gia quốc tế thực hiện. Từ đó, mang những kiến thức thực tiễn và tiêu chuẩn dinh dưỡng toàn cầu đến với đội ngũ huấn luyện viên, y bác sĩ và chuyên gia thể thao Việt Nam.

Cam kết này được bảo chứng bởi uy tín của Herbalife, được thành lập từ năm 1980 với mục tiêu trở thành một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất. Các sản phẩm của Herbalife luôn được phát triển trên nền tảng khoa học vững chắc, trải qua quy trình nghiên cứu, đổi mới sáng tạo liên tục và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt.

NHƯ AN