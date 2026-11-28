Sau hơn 1 tháng tranh tài, Ngày hội Văn hóa và Thể thao SAMCO do Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) tổ chức đã chính thức khép lại tại sân Phú Nhuận (TPHCM) vào sáng 28-11, với những cuộc so tài thể thao kịch tính cùng không khí giao lưu sôi nổi của người lao động.

Bầu không khí vui vẻ và sôi động ở ngày hội SAMCO. ẢNH: TÂM HÀ

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là trận chung kết bóng đá nội bộ giữa Công ty cổ phần Xe khách và Dịch vụ miền Tây và Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé. Hai đội hòa 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức. Trên loạt sút luân lưu đầy căng thẳng, đội Xe khách và Dịch vụ miền Tây giành chiến thắng 5-4, qua đó đoạt chức vô địch.

Trong khi đó, Xí nghiệp Ô tô Toyota Bến Thành và Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam đồng hạng ba. Danh hiệu Vua phá lưới thuộc về Lưu Đức Quân (Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé) với 7 bàn thắng.

Ở nội dung bóng đá khách mời, Cục Hồ sơ nghiệp vụ đăng quang mùa giải 2026. Cục An ninh mạng giành ngôi á quân, trong khi Cục An ninh nội địa và Văn phòng Tổng Công ty SAMCO đồng hạng ba.

Niềm vui của đội giành chức vô địch. ẢNH: TÂM HÀ

Các nội dung kéo co cũng mang đến nhiều màn tranh tài quyết liệt. Ở nội dung nam, Xí nghiệp Cơ khí Ô tô Chuyên dùng An Lạc giành HCV, Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây đoạt HCB. Xí nghiệp Ô tô Dịch vụ Ô tô Isuzu An Lạc và Công ty TNHH ISUZU Việt Nam cùng nhận HCĐ. Tại nội dung nữ, Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, Bến xe Miền Đông và Văn phòng Tổng Công ty SAMCO lần lượt giành HCV, HCB và HCĐ.

SAMCO KHỎE 2026 thu hút 481 vận động viên đến từ 14 đơn vị, tranh tài ở 8 môn thể thao. Bên cạnh các hoạt động thể thao, ngày hội còn có chương trình văn nghệ, triển lãm “Dấu ấn SAMCO 2026” và Hội thi Gian hàng ẩm thực. Không khí náo nhiệt tại các gian hàng đã góp phần tạo nên một ngày hội văn hóa đa sắc màu với chủ đề “Tiếp nối hành trình - Vững bước vươn xa”.

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập SAMCO (26-11-2004 - 26-11-2026), ngày hội là điểm hội tụ của chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao được triển khai trong bốn tháng qua, thu hút đông đảo đơn vị và người lao động tham gia.

Các cuộc thi đấu kéo co diễn ra quyết liệt và hấp dẫn. ẢNH: TÂM HÀ

Ông Phạm Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SAMCO, chia sẻ: “Văn hóa doanh nghiệp là nền tảng tạo nên sức mạnh và bản sắc của Tổng công ty. Thông qua các hoạt động, chúng tôi mong muốn gìn giữ giá trị truyền thống, khơi dậy tinh thần sáng tạo và tăng cường sự gắn kết giữa người lao động. Qua chuỗi sự kiện, chúng tôi mong muốn lan tỏa tình đồng nghiệp, tinh thần đồng đội và niềm tự hào khi cùng là thành viên của đại gia đình SAMCO”.

Dịp này, SAMCO trao tặng 22 xe máy điện cho những người lao động tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 22 năm thành lập Tổng công ty. Chương trình hiến máu tình nguyện “Trái tim nhân ái” lần thứ 18 cũng tiếp nhận hơn 500 đơn vị máu, tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

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HỮU THÀNH