Người SAMCO cùng khỏe, cùng vui trong ngày hội thể thao

Sáng 17-10, tại sân Tao Đàn (phường Bến Thành, TPHCM), Hội thao “SAMCO Khỏe 2026” chính thức khai mạc với sự tham gia của 481 vận động viên đến từ 14 đơn vị. Thông qua sân chơi này là dịp để những người lao động trong cùng mái nhà SAMCO gặp gỡ, giao lưu và thêm gắn bó.

Hội thao “SAMCO Khỏe” khai mạc trong bầu không khí hứng khởi. ẢNH: TÂM HÀ

Hội thao do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội văn hóa SAMCO - SAMCO Day 2026, hướng đến kỷ niệm 22 năm thành lập tổng công ty (26-11-2004 - 26-11-2026).

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Thành - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty SAMCO, Trưởng ban tổ chức - cho biết: “Hành trình 22 năm phát triển của SAMCO có sự đóng góp quan trọng của tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết cống hiến từ đội ngũ người lao động. Vì vậy, những hoạt động chung như hội thao đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của doanh nghiệp, là dịp để các thành viên thêm tự hào về nơi mình làm việc. Qua đó, tạo điều kiện để mọi người rèn luyện sức khỏe, tái tạo năng lượng, tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị thành viên”.

Ông Nguyễn Đức Thành - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty SAMCO, Trưởng ban tổ chức, trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự. ẢNH: TÂM HÀ

Hội thao SAMCO Khỏe 2026 có 8 môn gồm bóng đá, đạp xe, bóng bàn, pickleball, cầu lông, kéo co, đi bộ và đạp xe trực tuyến. Trước lễ khai mạc, các vận động viên đã tranh tài ở môn pickleball trong hai ngày 2 và 3-10, hoạt động đạp xe trên cung đường Bình Châu - Hồ Cốc cũng diễn ra ngày 10-10.

Đáng chú ý, Giải bóng đá SAMCO League 2026 có 16 đội bóng thuộc hệ thống SAMCO và 3 đội khách mời tham gia.

Các nữ vận động viên tranh tài môn cầu lông. ẢNH: TÂM HÀ

Song, với “đại gia đình” SAMCO, giá trị của hội thao không chỉ nằm ở những tấm huy chương lấp lánh hay thành tích tập thể. Đó còn là niềm vui khi đồng nghiệp có dịp gặp nhau ngoài công việc, cùng thi đấu, động viên nhau và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Các trận đấu bóng đá futsal diễn ra hấp dẫn. ẢNH: TÂM HÀ

Anh Nguyễn Trung Hiếu, vận động viên đội Công ty mẹ, bày tỏ niềm vui: “Những tiếng cổ vũ trên khán đài, giọt mồ hôi trên sân thi đấu, cái bắt tay, tiếng cười và tình đồng nghiệp là minh chứng cho khí thế nhiệt huyết và sức trẻ của đại gia đình SAMCO. Đó cũng là cách những thành viên cùng vun đắp một mái nhà chung đoàn kết, năng động trên hành trình phát triển phía trước”.

Bên cạnh hoạt động thể thao, SAMCO Day 2026 còn có Ngày hội Gia đình và chương trình thiện nguyện Trái tim nhân ái lần thứ 18. Chuỗi hoạt động dự kiến kéo dài đến ngày 26-11-2026.

HỮU THÀNH