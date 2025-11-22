Một mùa bóng đáng nhớ của đại gia đình SAMCO

Sau 1 tuần tranh tài sôi nổi, Giải bóng đá SAMCO League 2025 chào mừng 21 năm thành lập Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) đã khép lại bằng các trận chung kết hấp dẫn cùng lễ bế mạc diễn ra ấm áp trên sân Tao Đàn (TPHCM).

SAMCO League 2025 khép lại đầy đáng nhớ. ẢNH: TÂM HÀ

Năm nay, SAMCO League thu hút gần 150 cầu thủ đến từ 22 đội bóng là các đơn vị trực thuộc tổng công ty và khách mời. Suốt 40 trận đấu, khán giả đã được chứng kiến hàng trăm bàn thắng đẹp, những cuộc rượt đuổi tỷ số giàu cảm xúc và cả những chiến thắng đậm đà, mang màu sắc thi đấu đầy nhiệt huyết.

Theo lãnh đạo SAMCO, tinh thần đoàn kết - trung thực - cao thượng tiếp tục là sợi dây kết nối xuyên suốt giải đấu năm nay. Từ trên sân đến khán đài, hình ảnh đẹp của các cầu thủ, HLV và cổ động viên tạo nên một dấu ấn riêng rất SAMCO là trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết.

Dù trận chung kết bắt đầu lúc 9 giờ, nhưng từ sớm nhiều cán bộ, công nhân viên đã có mặt, đem theo tiếng reo hò và niềm tự hào để tiếp sức cho các cầu thủ. Không khí sân Tao Đàn như vỡ òa khi Xí nghiệp Isamco xuất sắc giành chức vô địch bảng nội bộ công ty. Kumho Samco Buslines về nhì, trong khi Mercedes-Benz Việt Nam và Lexus cùng chia sẻ vị trí hạng ba.

Các trận đấu tại giải diễn ra với chất lượng chuyên môn cao. ẢNH: TÂM HÀ

Ở bảng khách mời, những cuộc tranh tài không kém phần kịch tính đã đưa Bệnh viện Răng Hàm Mặt lên ngôi vô địch. Cục An ninh Mạng về nhì, còn Cục Hồ sơ Nghiệp vụ Phía Nam và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đồng hạng ba.

Cầu thủ Hồ Hoàng Hưng của đội khách mời Bệnh viện Răng Hàm Mặt cảm nhận: “Được thi đấu tại SAMCO League là một kỷ niệm rất đẹp với chúng tôi. Không chỉ là chuyện thắng thua, mà còn là niềm vui khi được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi từ những đơn vị trong cùng thành phố nhưng ít khi có dịp đứng chung sân. Không khí cổ vũ rất thân thiện, các cầu thủ thi đấu fair-play và ban tổ chức chăm lo chu đáo khiến chúng tôi cảm thấy như đang tham gia giải đấu của chính mình”.

SAMCO League 2025 khép lại trong sắc màu rực rỡ, cùng nụ cười từ các cầu thủ và hài lòng của đơn vị tổ chức. Như chia sẻ của ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Chủ tịch Công đoàn SAMCO: “Thông qua giải đấu, người lao động có một sân chơi bổ ích để gắn kết và tăng cường đoàn kết trong nội bộ tổng công ty. Năm nay, chất lượng chuyên môn của các đội rất cao. Những đội nổi bật ở mùa giải trước cũng không còn sự lấn lướt, tạo nên cuộc đua hấp dẫn từ đầu đến cuối. Không khí cổ vũ của từng đơn vị cũng rất nhiệt tình, giúp giải đấu thành công hơn mong đợi”.

Tinh thần đoàn kết - trung thực - cao thượng được SAMCO hướng đến. ẢNH: TÂM HÀ

Ông Nguyễn Đức Thành cũng cho biết thêm, bên cạnh bóng đá, hằng năm SAMCO còn duy trì các hoạt động phong trào như cờ vua, cờ tướng, hội diễn văn nghệ… Các đơn vị thành viên cũng tổ chức sân chơi riêng để chọn ra gương mặt tiêu biểu tham dự những hội thi chung của tổng công ty. Những hoạt động ấy không chỉ nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho người lao động mà còn tạo nên nét văn hóa rất đặc trưng của đại gia đình SAMCO.

HỮU THÀNH