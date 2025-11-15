Bùng nổ không khí thể thao của “đại gia đình” SAMCO

Sáng 15-11, tại sân Tao Đàn (phường Bến Thành, TPHCM), Giải bóng đá SAMCO League 2025 do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) tổ chức đã chính thức khai mạc.

Lễ khai mạc SAMCO League 2025 diễn ra trong bầu không khí trang trọng. ẢNH: TÂM HÀ

Được tổ chức thường niên, SAMCO League đã trở thành một trong những hoạt động nổi bật của “đại gia đình” Tổng Công ty SAMCO, nhằm xây dựng môi trường rèn luyện thể thao lành mạnh, nâng cao sức khỏe, tăng cường tinh thần đồng đội và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc “Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Bóng lăn từ ngày 15 đến 22-11, giải đấu năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 21 năm thành lập Tổng Công ty SAMCO (26-11-2004 – 26-11-2025), đánh dấu hành trình phát triển bền vững của thương hiệu cơ khí giao thông vận tải hàng đầu tại Việt Nam.

Vovinam được biểu diễn ở lễ khai mạc. ẢNH: TÂM HÀ

SAMCO League 2025 quy tụ 22 đội, chia làm hai bảng đấu. Trong đó, có 6 đội khách mời gồm Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ phía Nam, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phía Nam.

Theo đại diện Ban tổ chức, sự góp mặt của các đội khách mời mang đến không khí thi đấu đa dạng, tăng cường giao lưu và mở rộng tinh thần gắn kết giữa SAMCO với các đơn vị bạn.

Các trận đấu ở ngày khai mạc diễn ra hấp dẫn, chuyên môn cao. ẢNH: TÂM HÀ

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Ô tô An Thái bước vào SAMCO League 2025 với quyết tâm bảo vệ ngôi vương. Dẫu vậy, các nhà đương kim vô địch được dự báo vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ khác, từ đó biến mùa giải năm nay trở nên kịch tính và hấp dẫn ngay từ những trận đầu tiên.

Lễ khai mạc diễn ra vào sáng 15-11 được tổ chức trang trọng với các nghi thức truyền thống như diễu hành đội bóng, chào cờ, phát biểu khai mạc, tặng hoa và cờ lưu niệm. Các tiết mục biểu diễn Vovinam và Cheerleader mang đến bầu không khí sôi động, tạo tinh thần hứng khởi cho cầu thủ và khán giả, đồng thời tôn vinh tinh thần thượng võ và sức mạnh nội lực Việt Nam.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO, phát biểu ở sự kiện. ẢNH: TÂM HÀ

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty SAMCO, nhấn mạnh ý nghĩa của giải đấu trong bối cảnh toàn Tổng Công ty hướng đến kỷ niệm 21 năm thành lập. Bà khẳng định SAMCO League là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, góp phần nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp chính trực, trách nhiệm, sáng tạo và hợp tác.

“Tôi tin tưởng các cầu thủ sẽ thi đấu trung thực, cao thượng, cống hiến những pha bóng đẹp mắt, trọng tài điều hành công tâm, cổ động viên cổ vũ văn minh, cùng xây dựng một mùa giải thành công, sôi nổi và giàu cảm xúc”, lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO kỳ vọng.

Điểm mới đáng chú ý của giải năm nay là sự xuất hiện của hai chiếc Cúp vô địch, bao gồm Cúp dành cho khối đội khách và Cúp SAMCO League sẽ trở thành biểu tượng luân lưu hằng năm. Cách làm này được kỳ vọng góp phần xây dựng truyền thống thể thao lâu dài, nâng cao tính cạnh tranh và tạo động lực cống hiến cho các mùa giải tiếp theo.

HỮU THÀNH