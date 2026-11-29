Ngày 29-11, Ban tổ chức giải bóng đá vô địch Thanh Hóa Miền Nam lần thứ 13 (THF-13 - Cúp Hoàng Nông 2026) tiến hành họp báo giới thiệu về giải, công bố các nhà tài trợ và tiến hành bốc thăm chia bảng.

Ban tổ chức và đại diện các đội dự giải chụp hình lưu niệm bên chiếc Cúp dành cho đội vô địch mùa này. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Giải năm nay sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 27-12-2026 tại TPHCM, với sự tham dự của 12 đội bóng đại diện cho các địa phương của tỉnh Thanh Hóa. Giải đấu tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi thể thao phong trào giàu ý nghĩa, kết nối những người con xứ Thanh xa quê bằng niềm đam mê bóng đá và tinh thần đồng hương.

Không chỉ là sân chơi thể thao thiết thực, giải đấu còn là nơi gặp gỡ, giao lưu, gắn kết tình đồng hương và góp phần giới thiệu văn hóa, con người xứ Thanh đến bạn bè trong và ngoài nước. Danh sách 12 bóng tham dự giải năm nay gồm: Thiệu Hóa FC, Triệu Sơn, Nông Cống, Sầm Sơn, Hậu Lộc, TP Thanh Hóa, Thọ Xuân, Yên Định, Nghi Sơn, Quảng Xương, Cẩm Thủy và Như Thanh.

THF-13 hứa hẹn mang đến những trận cầu sôi động, hấp dẫn, giàu cảm xúc. Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức sân 7 người, tuân thủ điều lệ giải và Luật thi đấu bóng đá 7 người do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành. Giải sẽ tiếp tục chứng kiến những “ngôi sao” phủi hàng đầu tranh tài như: Long “lác”, Hoàng Anh “heo”, Sáng "Persie", Phi “Cà Mau”, Đức “James” hay nhiều cựu cầu thủ từng khoác áo V-League như Hoàng Đình Tùng, Lê Quốc Phương, Trịnh Đức Lợi…

Giải năm nay có sự tham dự của 12 đội

Chia sẻ về mùa giải thứ 13, ông Nguyễn Văn Trung – Trưởng Ban tổ chức THF-13 cho biết, giải đấu đã trải qua hành trình 15 năm với nhiều nỗ lực, đóng góp và đồng hành của cộng đồng người Thanh Hóa xa quê.

“Để có được THF Cup như ngày hôm nay là cả một quá trình nỗ lực, đóng góp và đồng hành của những người con xứ Thanh. Những mùa giải thành công được tạo nên bởi sự đồng lòng, chung sức, sẻ chia và trách nhiệm của tất cả thành viên Ban tổ chức.

THF-13 gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh các đơn vị hành chính được sáp nhập, nhiều tên địa danh truyền thống không còn được sử dụng. Tuy nhiên, với sự chung tay của các cá nhân, tập thể và doanh nghiệp, giải đấu vẫn được hình thành, tiếp tục duy trì sân chơi ý nghĩa cho cộng đồng người Thanh Hóa tại miền Nam”, ông Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh.

Giải đấu có tổng cộng 8 hạng mục giải thưởng dành cho các đội bóng, cá nhân và tập thể xuất sắc: Đội vô địch: Cúp Trống Đồng, bảng danh vị, huy chương vàng, áo Champions và 40.000.000 đồng. Đội hạng nhì: Bảng danh vị, huy chương bạc và 20.000.000 đồng. Đội hạng ba: Bảng danh vị, huy chương đồng và 10.000.000 đồng. Thủ môn xuất sắc nhất: Bàn tay vàng và 3.000.000 đồng. Cầu thủ xuất sắc nhất: Quả bóng vàng và 3.000.000 đồng. Vua phá lưới: Giày vàng và 3.000.000 đồng. Tổ trọng tài xuất sắc: Bảng danh vị và 3.000.000 đồng. Hội cổ động viên ấn tượng: Bảng danh vị và 2.000.000 đồng.

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KHÁNH VÂN