Sau gần 3 tháng tranh tài, Giải bóng đá cộng đồng Tập đoàn Becamex – Cúp Becamex Group lần thứ 19 năm 2026 đã khép lại vòng loại khu vực, xác định 16 đội bóng xuất sắc góp mặt tại vòng chung kết toàn giải.

Ban tổ chức trao Cúp vô địch cho đội đứng nhất vòng loại theo Cụm khu vực.

Sôi động với 369 trận cầu

Giải bóng đá cộng đồng Tập đoàn Becamex năm 2026 tiếp tục tạo nên bầu không khí sôi động của làng bóng đá phong trào TPHCM. Với quy mô 194 đội bóng, giải đấu trở thành điểm hẹn thể thao của đông đảo công nhân, người lao động, các doanh nghiệp và những người đam mê bóng đá.

Sau gần 3 tháng thi đấu, ban tổ chức đã điều hành 369 trận đấu tại 4 cụm sân, một khối lượng thi đấu rất lớn đối với một giải bóng đá phong trào.

Trong đó, cụm sân Thành phố mới có số lượng đội tham dự đông nhất với 70 đội, trải qua 131 trận đấu; cụm sân B-C Gò Đậu quy tụ 62 đội với 122 trận đấu; cụm sân Etihad có 32 đội với 64 trận đấu và cụm sân Vũng Tàu Arena có 26 đội với 52 trận đấu.

Càng tiến sâu vào các vòng đấu loại trực tiếp, cuộc cạnh tranh càng trở nên quyết liệt khi các đội không chỉ hướng đến danh hiệu vô địch khu vực mà còn đặt mục tiêu giành quyền góp mặt tại vòng chung kết toàn giải.

Lộ diện 4 nhà vô địch khu vực

Sau những cuộc so tài, 4 đội bóng xuất sắc nhất tại 4 cụm sân đã chính thức lộ diện: FC Ba Ông Bầu (Thành phố mới), VTP FC (B-C Gò Đậu), Nghiêm Phạm Holdings FC (Etihad) và Đại học Công nghệ Đồng Nai (Vũng Tàu Arena).

FC Ba Ông Bầu và VTP FC khẳng định bản lĩnh khi đăng quang tại hai cụm sân có số lượng đội bóng tham dự đông nhất giải. Trong khi đó, Nghiêm Phạm Holdings FC và Đại học Công nghệ Đồng Nai cũng là những cái tên đáng chú ý trong cuộc đua đến ngôi vô địch toàn giải.

Ngày 23-11, tại sân vận động Dĩ An, ban tổ chức đã tiến hành họp trưởng đoàn và bốc thăm chia 16 đội bóng vào 4 bảng đấu của vòng chung kết. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Sự hội tụ của những đội bóng mạnh từ 4 cụm sân hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn.

Món ăn tinh thần của hàng ngàn người lao động

Đằng sau con số 369 trận đấu là những nỗ lực rất lớn của ban tổ chức trong công tác điều hành, bố trí sân bãi, trọng tài, lịch thi đấu và phối hợp giữa các đơn vị trên một địa bàn rộng lớn.

Việc duy trì một giải đấu với gần 200 đội bóng trong suốt gần 3 tháng không phải là điều dễ dàng đối với bóng đá phong trào. Đó cũng là minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc, bền bỉ của Tập đoàn Becamex đối với các hoạt động thể thao cộng đồng.

Qua 19 mùa giải, sân chơi do Tập đoàn Becamex tổ chức đã trở thành món ăn tinh thần của đông đảo công nhân, người lao động. Sau những giờ làm việc tại nhà máy, công xưởng, văn phòng, sân cỏ là nơi để người lao động rèn luyện sức khỏe, giải tỏa áp lực, thỏa mãn niềm đam mê và thắt chặt tình đồng nghiệp.

Trong không gian phát triển mới của TPHCM, việc kết nối các đội bóng từ nhiều khu vực, trong đó có Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, còn mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên toàn thành phố.

369 trận đấu vòng loại đã khép lại, nhưng hành trình chinh phục Cúp Becamex Group 2026 vẫn đang tiếp diễn. Dù đội bóng nào bước lên bục cao nhất, thành công lớn nhất của giải đấu vẫn là việc duy trì và lan tỏa niềm đam mê thể thao, xây dựng một cộng đồng người lao động khỏe mạnh, năng động và đoàn kết tại TPHCM.

Bên cạnh vai trò phát triển hạ tầng công nghiệp, đô thị, khoa học và công nghệ, Tập đoàn Becamex còn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân, người lao động. Việc kiên trì tổ chức một giải bóng đá cộng đồng có quy mô lớn qua 19 mùa giải là minh chứng sinh động cho định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm của tập đoàn.

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