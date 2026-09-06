Gần 200 đội tham dự giải bóng đá phong trào lớn nhất cả nước

Ngày 6-9, Giải bóng đá cộng đồng Tập đoàn Becamex – Cúp “Becamex Group” lần thứ 19 năm 2026 đã chính thức khai mạc. Đây là giải đấu phong trào có quy mô lớn nhất nước từ số lần tổ chức cho đến số lượng đội bóng tham dự, thể hiện rõ uy tín, chất lượng cũng như sự quan tâm sâu sắc của giới bóng đá phong trào tại TPHCM cũng như các tỉnh lân cận.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex trao kỷ niệm chương đến các đội tham dự giải (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Giải năm nay quy tụ 194 đội bóng với gần 5.000 vận động viên (VĐV), cùng nhau biến lễ khai mạc trở thành một ngày hội thực sự của làng bóng đá phong trào. Sau gần hai thập kỷ duy trì bền bỉ, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là một hoạt động thể thao cộng đồng giàu ý nghĩa, góp phần gắn kết con người và lan tỏa tinh thần đoàn kết giữa những người đam mê môn thể thao vua.

Hành trình kết nối và lan tỏa giá trị cộng đồng

Trải qua 19 lần tổ chức, giải đấu không đơn thuần là một sân chơi thể thao thuần túy, mà đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần của người lao động, các đơn vị thành viên và cộng đồng gắn bó với hệ sinh thái Becamex.

Toàn cảnh lễ khai mạc (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Điều đáng trân trọng nhất ở một giải bóng đá cộng đồng không nằm ở những bàn thắng hay chiếc cúp vô địch, mà ở giá trị kết nối được tạo nên từ sân cỏ. Tại đây, những con người đến từ nhiều vị trí, bộ phận và đơn vị khác nhau cùng khoác lên mình màu áo thể thao, cùng thi đấu với tinh thần fair-play và hướng đến mục tiêu chung. Khoảng cách trong công việc được thu hẹp, sự gắn kết giữa các đồng nghiệp được thắt chặt và tinh thần tập thể được thể hiện một cách tự nhiên, gần gũi.

18 mùa giải đã qua là một hành trình đáng ghi nhận. Nếu mỗi mùa giải là một dấu mốc, thì Giải bóng đá Tập đoàn Becamex đã góp phần tạo nên một truyền thống thể thao bền bỉ. Qua thời gian, trái bóng trên sân không chỉ mang theo niềm đam mê mà còn chuyển tải thông điệp ý nghĩa về sức khỏe, tinh thần đồng đội, ý chí vượt qua thử thách và văn hóa sẻ chia.

Ông Nguyễn Văn Thanh Huy – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Thanh Huy – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex nhấn mạnh: “Là đơn vị sáng lập giải, Tập đoàn Becamex luôn mong muốn kiến tạo một sân chơi thể thao lành mạnh, thiết thực và giàu tính cộng đồng. Qua đó, giúp người lao động nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống tinh thần phong phú, thêm gắn bó với doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng".

"Mùa giải 2026 với 194 đội và gần 5.000 VĐV tranh tài đến từ TPHCM và các tỉnh thành lân cận, với 4 cụm sân thi đấu là mùa giải của niềm tin, khát vọng và quyết tâm. Chúng ta không chỉ thi đấu để giành chiến thắng, mà còn cùng nhau lan tỏa tinh thần thể thao, xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, đoàn kết, góp phần vào sự phát triển toàn diện của phong trào thể dục thể thao địa phương”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc giải. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phía sau mỗi trận đấu chắc chắn sẽ có người thắng, người thua. Nhưng xét ở góc nhìn rộng hơn, tất cả những ai hòa mình vào ngày hội này đều là người chiến thắng, bởi họ đã có thêm cơ hội rèn luyện thể chất, gặp gỡ đồng đội, kết nối giao lưu và lưu giữ những kỷ niệm đẹp.

Cơ cấu giải thưởng và chế độ tài chính của giải đấu: Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các đội bóng và tăng tính hấp dẫn cho giải đấu, Ban tổ chức công bố chế độ tài chính toàn diện áp dụng cho các giai đoạn như sau: 1. Chế độ hỗ trợ xây dựng đội bóng: Giai đoạn vòng loại: Mỗi đội tham dự ở Khu vực 1 và Khu vực 2 nhận hỗ trợ 1.000.000 đồng; các đội ở Khu vực 3 nhận hỗ trợ 2.000.000 đồng/đội.

Mỗi đội tham dự ở Khu vực 1 và Khu vực 2 nhận hỗ trợ 1.000.000 đồng; các đội ở Khu vực 3 nhận hỗ trợ 2.000.000 đồng/đội. Giai đoạn vòng đấu bảng toàn giải: Mỗi đội tham dự nhận hỗ trợ 2.000.000 đồng.

Mỗi đội tham dự nhận hỗ trợ 2.000.000 đồng. Từ vòng 2 đến vòng tứ kết toàn giải: Hỗ trợ thêm 500.000 đồng/đội. 2. Giải thưởng tại vòng loại (Áp dụng tại 4 cụm thi đấu): Hạng Nhất cụm: 30.000.000 đồng

30.000.000 đồng Hạng Nhì cụm: 20.000.000 đồng

20.000.000 đồng Hạng Ba cụm: 15.000.000 đồng

15.000.000 đồng Hạng Tư cụm: 10.000.000 đồng 3. Giải thưởng Vòng chung kết toàn quốc: Đội Vô địch: 100.000.000 đồng

100.000.000 đồng Hạng Nhì: 60.000.000 đồng

60.000.000 đồng Hạng Ba: 40.000.000 đồng

40.000.000 đồng Hạng Tư: 20.000.000 đồng

20.000.000 đồng Giải cá nhân (Vua phá lưới & Thủ môn xuất sắc): 5.000.000 đồng/giải.

QUỐC CƯỜNG