HLV Nguyễn Hữu Hoàng Phúc: “Bamboo sẽ chơi thứ bóng đá cống hiến cho khán giả cả nước!”

Lần đầu tiên trả lời phỏng vấn sau trận thua đáng chú ý Thảo Vy Organic tại vòng cuối của SPL - S8, đang trong quá trình chuẩn bị sẵn sàng bay ra Hà Nội tham dự VPL - S7, HLV Nguyễn Hữu Hoàng Phúc (“Thầy” Phúc Trường II) của Bamboo FC đã dành rất nhiều thời để dốc bầu tâm sự, trải lòng với SGGP Thể thao Online...

BHL Bamboo FC nhận giải Hạng 3 của SPL - S8 (HLV Nguyễn Hữu Hoàng Phúc thứ 3 từ trái sang)

Thua đậm Thảo Vy Organic không thực sự phản ánh đúng cục diện và tinh thần chiến đấu của chúng tôi

“Bước vào trận đấu quyết định với mục tiêu lần đầu tiên đăng quang tại sân chơi SPL, toàn đội chúng tôi đã chuẩn rất kỹ các phương án chiến thuật, nhập cuộc với quyết tâm cao nhất. Chúng tôi thậm chí đã có 2 cơ hội ghi bàn rất rõ trước đối thủ được đánh giá cao hơn Thảo Vy Organic”, “Thầy” Phúc Trường II giải thích về trận thua đậm cuối mùa.

“Đội hình của chúng tôi mùa này có sự chuyển giao mạnh mẽ, đa số là các cầu thủ rất trẻ kết hợp với lại một vài cựu binh đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Trong một trận đấu với áp lực lớn như vậy, các cầu thủ trẻ của tôi đã thiếu đi một chút bản lĩnh, dẫn đến tình huống phản lưới nhà đáng tiếc và sau đó là tình huống phòng thủ cố định”.

“Khi bị dẫn 0-2, rơi vào thế buộc phải thắng để vô địch, chúng tôi quyết định đánh úp để tạo bất ngờ cho đối thủ, chúng tôi đã sử dụng phương án chơi tổng lực, và mạo hiểm đá power-play. Trong bóng đá sân 7, khi đã chơi tất tay rồi bị phản công thì việc nhận thêm các bàn thua đậm là điều hết sức bình thường”.

“Khi phải áp lực liên tục để có thể lấy bóng để kiểm soát và triển khai power-play, các cầu thủ tốn rất nhiều thể lực, dẫn đến sự vỡ vụn khi chịu liên tiếp các bàn thua. Có nhiều luồng ý kiến quanh kết quả này, nhưng chúng tôi và các cầu thủ Bamboo luôn tự hào là chúng tôi đã nỗ lực hết mình vì mục tiêu lần đầu tiên đăng quang ở sân chơi này”.

“Kết quả đó tất nhiên làm thầy trò chúng tôi rất buồn khi không thể lần đầu nâng cao chiếc cúp SPL, nhưng tuyệt đối không làm chúng tôi suy sụp. Ngược lại, nó là bài học xương máu giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn”.

“Hiện tại, tinh thần của anh em đang rất thoải mái. Chúng tôi chấp nhận thất bại rõ ràng đó để mạnh mẽ hơn, biến nó thành động lực lớn nhất khi bay ra Hà Nội tham dự VPL-S7. Ngoài ra, cũng phải chúc mừng Thảo Vy Organic, vì họ đã thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn với các cá nhân đủ đẳng cấp để vượt qua những thời khắc quyết định”

SPL - S8 là mùa giải vô cùng thành công của Bamboo FC

“Nhìn tổng thể, SPL - S8 là một mùa giải vô cùng thành công của Bamboo FC. Chúng tôi trải qua 10 trận bất bại với các chiến thuật hợp lý trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và toàn đội đã chiến đấu kiên cường đến tận những giây phút cuối cùng của giải đấu”.

“Về mặt thành công, đó là sự tiến bộ vượt bậc của lứa cầu thủ trẻ. Họ đã được thử lửa ở một môi trường khắc nghiệt như là SPL và chứng minh mình đủ năng lực gánh vác tương lai đội bóng. Tinh thần đoàn kết và sự gắn kết giữa thế hệ già - trẻ trong đội là rất tuyệt vời. Đội bóng luôn chơi với 200% khả năng của mình và duy trì được văn hoá của CLB”.

“Về mặt cần cải thiện, đó là bản lĩnh trận mạc - khả năng kiểm soát cảm xúc và giữ được cái đầu lạnh ở những thời điểm nút thắt của trận đấu, đặc biệt là ở các cầu thủ trẻ, cần phải được rèn giũa them”.

“Bên cạnh đó, là vấn đề tận dụng cơ hội và hệ thống phòng ngự chuyển trạng thái: Khi dâng cao tấn công hoặc áp dụng các chiến thuật mạo hiểm, cựu binh xuống sức và trẻ thiếu kinh nghiệm dễ lộ khoảng trống. Đây là điều chúng tôi sẽ phải sửa ngay trước khi đối đầu với các đội bóng phía Bắc”.

BLĐ và BHL Bamboo FC đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho VPL

“Về mặt con người: Chúng tôi tiếp tục trung thành với bộ khung đã chinh chiến tại SPL-S8. Bên cạnh đó, BHL sẽ có một số bổ sung đến từ một số gương mặt nhiều kinh nghiệm như K Công, Tấn Tịnh hay cầu thủ trẻ đầy tiềm năng Minh Triết. Cộng với sự điều chỉnh nhỏ về mặt chiến thuật, giúp các cựu binh phân phối sức hợp lý hơn và các cầu thủ trẻ có được điểm tựa vững chắc nhất”.

“Về lịch trình: Đội sẽ di chuyển ra Hà Nội vào sáng ngày 17-7 để các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ miền Nam, có thời gian thích nghi với khí hậu, thời tiết cũng như là mặt sân cỏ nhân tạo ngoài Bắc vốn có những đặc thù rất riêng”.

“Về tài chính: Dù CLB Bamboo không phải là đội bóng với tiềm lực tài chính mạnh, tuy nhiên may mắn là Bamboo luôn nhận được sự đồng hành, đầu tư mạnh mẽ và tâm huyết từ phía Ban lãnh đạo CLB. Mọi chi phí ăn ở, di chuyển và chế độ dinh dưỡng, tập luyện cho anh em cầu thủ đều được đảm bảo điều kiện tốt nhất để toàn đội chỉ tập trung chơi bóng”.

Tâm thế và mục tiêu của Bamboo FC tại VPL

“Đúng là ở lần tham dự đầu tiên, chúng tôi đã không có được kết quả khả quan và phải nhận những bài học đắt giá. Nhiều người nhận định rằng, các đại diện HPL đang sở hữu đẳng cấp, lối chơi va đập và có tính tổ chức cao hơn so với các đại diện phía Nam. Chúng tôi tôn trọng nhận định đó vì bóng đá phủi Hà Nội có bản sắc và chiều sâu rất đáng nể.

“Tuy nhiên, lần trở lại này, tâm thế của Bamboo cũng rất rõ ràng. Chúng tôi đến với Hà Nội không phải để dạo chơi hay mang tâm lý chịu lép vế. Chúng tôi đi với tư cách là một tập thể đã được tôi luyện qua gian khó, một đội bóng kết hợp giữa khát khao của tuổi trẻ và kinh nghiệm của những người đi trước”

“Chúng tôi sẵn sàng: Chơi một thứ bóng đá cống hiến, thể hiện đúng bản sắc kiên cường của Bamboo. Chúng tôi sẽ giải quyết từng trận đấu một với sự thận trọng nhưng sẽ không thiếu phần tự tin. Mục tiêu tối thượng vẫn là cống hiến những trận đấu hay cho khán giả cả nước”.

Đ.Hg.