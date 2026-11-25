Đều giành được những kết quả cần thiết trong loạt trận cuối vòng bảng ở vòng chung kết VSC - S6, cả 2 đại diện miền Nam là An Biên và LIX FC đoạt vé tứ kết và sẵn sàng cho những thách thức tại sân Hoàng Liệt vào ngày mai...

Niềm vui chiến thắng của LIX FC

Đánh bại HG La Giang với tỷ số 3-2, LIX FC của HLV Dũng nghêu xuất sắc giành vé tứ kết. Lối chơi nhanh, ban bật đẹp mắt với lứa cầu thủ trẻ trung, rất sung sức khiến LIX FC nhận được thiện cảm từ đông đảo khán giả xem bóng đá phủi Hà Nội.

Ngoài lực lượng CĐV nhà đông đảo, cổ vũ khá cuồng nhiệt, LIX FC còn nhận được sự cổ vũ từ các CĐV bóng đá trung lập, những người yêu bóng đá đẹp. Đây là lợi thế để LIX FC dựa vào cho trận đấu tứ kết sắp tới.

CĐV của LIX FC

Chia sẻ sau chiến thắng cuối cùng ở vòng bảng, HLV Dũng nghêu cho biết: “Đội bóng chúng tôi - LIX FC vẫn đang tập trung tối đa cho từng trận đấu một. Nhiệm vụ rõ ràng chính là giải quyết từng vấn đề trước mắt. Thật sự, thi đấu ở Vòng chung kết của VSC - S6 tại Hà Nội là rất áp lực, khi LIX FC là 1 trong 2 đại biểu miền Nam hiếm hoi. Vì thế, mỗi chiến thắng của đội tại sân Hoàng Liệt đều rất có giá trị”.

Ngày mai, LIX FC sẽ đối đầu XSKT Đắk Lắk trong trận tứ kết 1 để tranh suất bán kết đầu tiên. Không phải chạm mặt đội bóng Hà Nội ở vòng knock-out đầu tiên là “một lợi thế nho nhỏ”... Tuy vậy, trong vài năm trở lại đây, đại diện của bóng đá Tây Nguyên luôn thể hiện mình là một đối thủ khó chịu và cũng có cả chiều sâu đội hình.

Trong khi đó, An Biên của HLV Tiến "béo" trải qua trận đấu nghẹt thở khi bị đội bóng trẻ Ba Vì cầm hòa 2-2. Đó là trận đấu mà An Biên thậm chí còn bị dẫn 1-0 từ rất sớm và phải đến cuối hiệp 1 mới có thể gỡ hòa và vượt lên dẫn trước...

HLV Tiến "béo" chịu rất nhiều áp lực. Trước giải đấu, anh nói chưa muốn chia sẻ gì nhiều về quá trình chuẩn bị cho giải đấu năm nay của An Biên để tránh cho BHL nói chung lẫn các cầu thủ bị áp lực và chịu kỳ vọng.

Cuối cùng, khi đã giành được tấm vé tứ kết với vị trí thứ 3, gương mặt của HLV Tiến "béo" mới giãn ra, trong khi trên khán đài sân Hoàng Liệt, “bầu” Tâm Toto ăn mừng kết quả một cách hồn nhiên.

Ngày mai, An Biên sẽ đối đầu TIG FC trong trận tứ kết 3 (dự kiến diễn ra vào lúc 18 giờ 45), đây là một đội bóng được cho là “vừa sức” với các cầu thủ An Biên và kết quả là rất khó dự đoán.

Cả 2 đại diện miền Nam đều phải thi đấu VCK của VSC - S6 với nhiều bất lợi: Phải di chuyển quãng đường xa nhất, thích nghi với thời tiết lạnh tại Hà Nội.

ĐỖ HOÀNG