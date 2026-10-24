Sân chơi lớn của các Hội fan bóng đá châu Âu

Chiều 24-10, tại Sân bóng PM Sport, 12 đội bóng nam và nữ - đến từ Hội CĐV các CLB châu Âu đang sinh hoạt tại TPHCM chính thức đá quả bóng lăn khai mạc Sài Gòn Fan League 2026 - tranh Cúp Total Football. Đây là sân chơi thường niên dành cho các hội fan bóng đá châu Âu tại TPHCM.

12 đội bóng thuộc 8 Hội fan tham gia Sài Gòn Fan League 2026

Đến hẹn lại lên, chiều 24-10-2026, Sài Gòn Fan League 2026 - Tranh Cúp Total Football (Mùa 3 - Giai đoạn sân 7) chính thức diễn ra tại Cụm sân bóng đá PM Sport (Địa chỉ 104 Tân Sơn, Phường Tân Sơn, TPHCM).

Đây là sân chơi bóng đá phong trào thường niên, hoạt động rất bền bỉ suốt nhiều năm qua - từ Giai đoạn sân 5 (khoảng 2008-2009 đến 2012), Giai đoạn sân 11 (từ 2013-2020), hiện tại là Giai đoạn sân 7 dành cho nam (khởi động từ 2024) và sân 5 dành cho nữ (mới vừa tái xuất hiện ở trong năm nay).

Sài Gòn Fan League là nơi kết nối nhiều thế hệ fan bóng đá châu Âu sinh hoạt ở TPHCM như: ATMVN (Hội CĐV Atletico Madrid), Pena SG (Hội CĐV Real Madrid), MCVN HCM (Hội CĐV Man City), AFC HCM (Hội CĐV Arsenal), Barca Quán (Hội CĐV Barcelona), LFCSG (Hội CĐV Liverpool), CFCHCMC (Hội CĐV Chelsea), MUSVN-SG (Hội CĐV Man United).

Với Cộng đồng fan các CLB châu Âu tại TPHCM, Sài Gòn Fan League mang ý nghĩa đặc biệt: Nơi kết nối các Hội CĐV từ các đội bóng tranh chấp danh hiệu ở bên trời Âu, là những người từng tranh luận khá quyết liệt trên MXH để bảo vệ đội bóng con cưng, giờ chấp nhận ngồi lại với nhau, tranh tài - cọ xát, chia sẻ và gìn giữ một sân chơi chung lâu dài.

Sài Gòn Fan League 2026 được tổ chức bởi DG và TDT Group, giải đấu năm nay vinh dự đón nhận sự đồng hành của Total Football trong vai trò Nhà tài trợ Kim Cương, cùng nhiều đơn vị tài trợ, đối tác đồng hành và cơ quan truyền thông uy tín.

Giải đấu sẽ diễn ra theo thể thức League, với 8 đội bóng nam - 4 đội bóng nữ, đá vòng tròn 1 lượt (lịch đấu diễn ra vào các dịp thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần), cùng tìm ra nhà vô địch, á quân và đội xếp hạng 3.

Với thông điệp là: “Together We Play” xuyên suốt quãng thời gian từ 24-10 đến 15-11, Giải Sài Gòn Fan League 2026 - Tranh Cúp Total Football rất muốn truyền tải thứ tinh thần: “Các CĐV mê bóng đá châu Âu tại TPHCM hãy cùng xỏ giày ra sân, đắm mình trong bầu không khí chung của hội nhóm, tranh tài cùng đội bạn, không phân hay dở”.

Là nhà đương kim vô địch, AFC HCM sẽ được kỳ vọng là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc cúp năm nay. Liệu đội bóng của HLV Tấn Hoàng có làm nên lịch sử, trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Sài Gòn Fan League (Giai đoạn sân 7). Nhưng họ nên dè chừng các đội bóng rất mạnh khác: LFCSG, Barca Quán và MUSVN-SG.

Ngoài các hoạt động tranh tài trên sân, Sài Gòn Fan League 2026 còn mở ra các cuộc thi bên lề thú vị như dự đoán tỷ số, cuộc thi Hoa khôi (dành cho các cầu thủ nữ) và Hoa vương (cho phía nam). Ngày hội của các hội Fan bóng đá châu Âu tại TPHCM đã bắt đầu.

Trận AFC HCM - MCVN HCM

Đội bóng LFCSG

Danh sách của Gen Blue thuộc CFCHCMC

Các cô gái cũng sẽ ra sân

ĐỖ HOÀNG