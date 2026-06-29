Hội fan Lionel Messi tổ chức kỷ niệm sinh nhật thần tượng tại TPHCM

Hôm qua 28-6, tại Sapa Coffee 24h (địa chỉ 136 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, TPHCM), Cộng đồng Fan Leo Messi tại Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm sinh nhật thần thượng lần thứ 39 kết hợp xem trận đấu giữa Argentina và Jordan. Buổi lễ thu hút gần 200 fan Messi cùng hòa chung nhịp đập và tất cả vỡ òa khi M10 lại ghi bàn, tạo ra cột mốc lịch sử mới!

Cộng đồng Fan Leo Messi Việt Nam tổ chức mừng sinh nhật thần tượng tại TPHCM

Anh Lê Văn Tài, đại diện BTC chương trình ở TPHCM, chia sẻ: “Đứng trước một không gian kín chỗ với gần 200 fan Messi cùng hòa chung một nhịp đập để cổ vũ M10, tôi thật sự là cảm thấy rất vui và hạnh phúc”.

“Cảm giác rất quý trọng những CĐV, với rất nhiều người đến từ những phường rất xa, cả từ Thủ Đức... Họ không ngần ngại đi quãng đường dài hàng chục cây số để đến với buổi họp fan trong ngày hôm nay!”.

“Tất cả chỉ với một tình yêu duy nhất: Cùng tiếp lửa cho Leo Messi ở trong trận đấu tuyển Jordan, và cũng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 39 của M10, cùng chúc mừng cột mốc tuổi mới của anh tại World Cup lịch sử”.

Buổi offline xem bóng đá kết hợp mừng sinh nhật Messi không chỉ chào đón các CĐV tại TPHCM, mà còn có một vị khách mời đặc biệt: Ông Danny Nguyễn - người con xa xứ đang sinh sống tại chính thành phố Miami nhưng tranh thủ chuyến ghé thăm Việt Nam để tới tham dự và hòa chung niềm đam mê với hội nhóm.

Và một trong những điểm nhấn xúc động nhất của buổi sáng hôm qua chính là chiếc bánh kem 4 tầng được thiết kế riêng độc đáo, tái hiện trọn vẹn hành trình sự nghiệp vĩ đại của siêu sao người Argentina...

Chiếc bánh do 2 fan nữ Thu Nguyễn và Minh Hiền tài trợ ghi lại từ khoảnh khắc nâng cao Cúp Vàng World Cup 2022 danh giá, những hình ảnh ăn mừng mang tính biểu tượng, cho đến các danh hiệu cá nhân, tập thể cao quý. Bên cạnh đó là 39 chiếc cupcake tượng trưng cho tuổi 39 của Messi.

Hòa trong bầu không khí lễ hội, mọi người đều hạnh phúc và thỏa mãn khi lại chứng kiến Messi ghi bàn dù anh chỉ hiện diện trên sân từ phút thứ 61 trở đi. Tất cả đều sung sướng vì biết rằng, thần tượng của mình vẫn tỏa sáng rạng rỡ.

Nữ CĐV Thục Quyên trải lòng: “Đây là trải nghiệm rất đáng nhớ của 1 đứa Râu con như là mình. Được hòa nhập vào bầu không khí ở nơi mà có những con người đồng điệu với mình về 1 tình yêu với Messi làm mình thấy rất vui”.

“Còn vui và hạnh phúc hơn nữa khi được cùng mọi người ăn mừng những bàn thắng của Argentina và đặc biệt bàn sút phạt thứ 72 của Messi. Cảm ơn BTC rất nhiều, mình hy vọng có thêm nhiều cơ hội để giao lưu với các Râu Con”.

Nữ CĐV Bùi Thị Hà Thuỷ (54 tuổi, đến tham gia offline cùng với ông xã 55 tuổi) có tâm sự: “Chào mọi người, vợ chồng mình là Hà Thuỷ - Xuân Phúc: 54-55 tuổi chắc là 2 người nhiều tuổi nhất trong buổi gặp mặt fan Messi sáng nay ấy nhỉ!”.

“Cả 2 vợ chồng mình đều cùng đam mê xem bóng đá khi còn rất trẻ. Qua bao mùa World Cup, EURO hay các Giải bóng đá khu vực, thường thì gia đình trực tiếp tại nhà. Thật là tình cờ, lướt FB mình biết được nhóm bạn fan Messi có tổ chức họp fan”.

“Nói thật, mình vui lắm, hồ hởi đăng ký cho 2 vợ chồng luôn vì chúng mình rất thích lối đá của Argentina và M10. Đêm qua mình không sao ngủ được, hồi hộp mong trời sáng nhanh để lên đường đến buổi họp fan”.

“Sáng nay mình đi từ rất sớm , hơn 6 giờ đã xuất phát rồi dù tới tận 9 giờ thì trận đấu mới bắt đầu. Tới nơi, trong không khí náo nhiệt hơn trăm người vừa fan mình cùng đối thủ tạo ra sự phấn khích của tất cả mọi người”.

“Phải công nhận các bạn trẻ trong BTC rất nhiệt tình, tỉ mỉ từng chút trong khâu chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, vật dụng… làm buổi họp fan thật đầy đủ, chu đáo mà gần gũi ấm áp với tất cả mọi người. Chắc Messi mà biết chúng ta tổ chức mừng sinh nhật muộn cho anh ấy trong không khí này thì sẽ cảm động lắm nhỉ!”.

“Cùng với BTC, tất cả fan hâm mộ có mặt trong buổi họp đều vui vẻ, nhiệt tình và sôi nổi nên đã tạo buổi off fan thật chất lượng và đã thành công tốt đẹp. Vợ chồng mình rất vui và mong muốn có được nhiều buổi gặp gỡ giao lưu với mọi người có chung niềm đam mê và yêu quý cầu thủ Messi cùng Argentina nhé!”.

Sau khi sự kiện kết thúc, anh Tài cũng đại diện BTC nói thêm vài lời: “Sự yêu mến và đồng hành của cô chú, anh chị em chính là động lực lớn để tôi cùng các thành viên Cộng đồng Fan Leo Messi tại Việt Nam tiếp tục hoàn thiện, hướng tới tổ chức thêm nhiều buổi họp fan quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn trong tương lai”.

“Xin cảm ơn tất cả mọi người lần nữa, chúng ta cùng nhau tạo nên một kỷ niệm vô giá tri ân Lionel Messi - một huyền thoại tài đức vẹn toàn, người chinh phục trái tim hàng triệu người không chỉ bởi thiên tài sân cỏ mà còn bởi nhân cách và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ trong suốt sự nghiệp”.

Anh Lê Văn Tài (sinh 1998) là Chuyên viên Kinh doanh Công ty Cổ phần Sách MCBooks, là thành viên Cộng đồng Fan Leo Messi Tại Việt Nam, vừa là BTC các chương trình “Họp fan Messi tại TPHCM”. Cộng đồng Fan Leo Messi Tại Việt Nam là một trong những Hội nhóm người hâm mộ của Messi hoạt động sôi nổi trên cả nước Việt Nam, Hội thường xuyên tổ chức các buổi họp fan tại Hà Nội và TPHCM.

Đ.Hg.