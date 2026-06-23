Ghi nhanh của một CĐV người Việt tại Canada: “Sắc màu Việt Nam ở World Cup”

VCK FIFA World Cup 2026 đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn tại Bắc Mỹ. Đây vốn là kỳ giải “bùng nổ” về số lượng CĐV bay sang sác quốc gia đăng cai tổ chức để tham gia, tạo ra hiệu ứng “Người Việt tại World Cup 2026” khá thú vị.

CĐV Hoàng Phạm và chiếc áo đấu của tuyển Việt Nam

SGGP Thể thao Online đã giới thiệu đến độc giả chuyến hành trình của Blogger bóng đá Brasil Nguyễn, anh Lê Hữu Hạnh (đại diện nhiều cầu thủ nước ngoài tại V-League), và đây là câu chuyện của một CĐV người Việt khác - anh Hoàng Phạm (fan Bayern tại TPHCM).

“FIFA World Cup 2026 đang diễn ra sôi động trên 3 quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Rất tiếc đội tuyển Việt Nam đã không thể góp mặt trong số 48 anh hào tranh tài tại giải đấu lần này. Tuy vậy, vẫn không thiếu những người Việt góp mặt thưởng thức bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh”.

“Thú vị làm sao, trong chuyến hành trình đầy thú vị đó, tôi đã tình cờ bắt gặp chiếc áo đấu của Đội tuyển Việt Nam trên đất Canada. Trong một cửa hàng quần áo giữa khu phố đi bộ Granville, thành phố Vancouver, nơi tập trung hàng ngàn người hâm mộ mỗi khi các trận đấu World Cup diễn ra, chiếc áo màu trắng có lá cờ đỏ sao vàng in trên ngực trái hoà mình giữa cơ man các áo đấu của các đội tuyển nổi tiếng như Đức, Tây Ban Nha, Brazil, Nhật…”.

“Dĩ nhiên, đây không phải sản phẩm chào mừng World Cup. Hỏi chuyện với người chủ cửa hàng thân thiện, tôi được biết ấy là áo đấu của một Câu lạc bộ bóng đá cộng đồng của người Việt tại Vancouver, bằng cơ duyên nào đó đã lưu lạc đến nơi đây”.

“Vậy đấy, ở nơi xa xôi này, quê hương vẫn đang cạnh bên những người con Việt Nam xa xứ, vẫn trong một góc nhỏ đơn sơ mà ấm áp, nơi trái tim chợt rộn ràng với hai chữ: “Việt Nam.” Mong làm sao một ngày được thấy những chiếc áo với lá cờ nơi ngực trái đó tung hoành trên thảm cỏ và rực cháy trên những khán đài của VCK World Cup. Khi đó, sẽ hạnh phúc biết bao!”.

Chụp hình kỷ niệm với CĐV người Đức

Anh Hoàng Phạm hiện đang là Giảng viên của Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Anh là fan Bayern Munich và tuyển Đức từ năm 1990 cho đến ngày hôm nay. Chuyến này đi là kết hợp thăm 2 con của anh đang du học tại Vancouver, Canada, đồng thời cũng muốn trải nghiệm không khí của 1 nước chủ nhà World Cup.

Đ.Hg. (ghi)