World Cup ở PNE và phố đi bộ Granville

Giữa mùa Hè Vancouver, khi những làn gió từ Thái Bình Dương thổi nhẹ qua từng góc phố, tôi - một CĐV Việt Nam mang trái tim bóng đá nóng hổi - đã tìm thấy “thế giới thu nhỏ” của World Cup ngay tại FIFA Fan Festival ở PNE và khu phố đi bộ Granville. Đây không chỉ là điểm xem bóng đá, mà là nơi bóng đá thực sự sống đúng với tinh thần “Football Unites the World” của FIFA.

Tác giả và các CĐV Australia

FIFA Fan Festival tại PNE giống như một đại hội bóng đá thu nhỏ của toàn cầu. Những màn hình khổng lồ dựng giữa không gian mở, nơi hàng ngàn CĐV từ khắp các châu lục cùng dõi theo từng pha bóng.

Tiếng hò reo không phân biệt ngôn ngữ - chỉ 1 bàn thắng, cả biển người cùng vỡ òa. Ở đó, bạn có thể thấy một nhóm fan Mexico nhảy múa bên cạnh những CĐV Nhật Bản, trong khi vài bạn trẻ Canada cùng tạo dáng chụp hình với nhóm NHM Thuỵ Sĩ.

Không chỉ xem bóng, Fan Festival còn là “sân chơi đa chiều”: Các khu trải nghiệm kỹ năng bóng đá, trò chơi tương tác, biểu diễn âm nhạc, ẩm thực quốc tế, và cả những gian hàng lưu niệm nơi bạn có thể khoác lên mình màu áo của bất kỳ đội tuyển nào.

Điều đặc biệt là mọi thứ đều khuyến khích sự tương tác - bạn không chỉ là khán giả, mà là một phần của lễ hội. Khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, sắc màu văn hoá đa dạng của Canada nói chung, tỉnh British Columbia và thành phố Vancouver nói riêng cũng được khéo léo giới thiệu đến bạn bè quốc tế...

Bằng những đoạn phim tài liệu, những khu triển lãm, và cả một “sân bóng trên mây” - nơi các fan có thể cùng đọ tài nhồi bóng khi chung quanh là màn hình 360 độ chiếu cảnh sắc rực rỡ của xứ sở lá phong.

Nếu PNE là “trái tim” của lễ hội bóng đá, thì phố đi bộ Granville lại là “mạch máu” lan tỏa năng lượng đó ra khắp thành phố. Khác với nhiều thành phố đăng cai khác, ngoài khu Fan Festival, Vancouver quyết định ngăn hẳn một phần khu downtown nhộn nhịp thành phố đi bộ Granville dành cho NHM.

Ban ngày, mọi người chụp hình quanh các tiểu cảnh, thưởng thức các nghệ sĩ đường phố trình diễn, thử sức với các trò chơi bóng đá. Ban đêm, Granville biến thành một dòng chảy ánh sáng và âm thanh. Các quán bar, sân khấu đường phố, màn hình chiếu bóng đá ngoài trời… tất cả hòa quyện thành một không gian nơi mọi người dễ dàng bắt chuyện, nâng ly, và trở thành bạn bè chỉ sau một trận đấu.

Chính tại đây, tôi cảm nhận rõ nhất khẩu hiệu “From Fans to Friends” của Heineken. Một cuộc trò chuyện bắt đầu bằng câu hỏi “Bạn ủng hộ đội nào?”, có thể kết thúc bằng cái bắt tay, một bức ảnh chung, hoặc thậm chí là lời hẹn xem trận tiếp theo. Không còn khoảng cách quốc gia - chỉ còn chung một tình yêu: bóng đá.

So với phố đi bộ Nguyễn Huệ ở TP.HCM - nơi tôi từng hòa mình vào những đêm ăn mừng không thể nào quên - Granville mang một sắc thái khác. Phố đi bộ Nguyễn Huệ có sự cuồng nhiệt rất “Việt Nam”: Trống, kèn, cờ đỏ sao vàng, và một tinh thần đoàn kết nội tại mạnh mẽ. Đó là nơi người Việt cùng nhau sống trọn cảm xúc dân tộc.

Trong khi đó, Granville là một “phiên bản toàn cầu hóa” của tinh thần ấy. Không có một màu cờ chủ đạo, mà là cả “rừng cờ” cùng tồn tại. Không có một tiếng hô duy nhất, mà hàng chục ngôn ngữ vang lên cùng lúc. Nếu Nguyễn Huệ là nơi “một dân tộc cùng chung nhịp tim”, thì Granville là nơi “cả thế giới cùng chung nhịp đập”.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự phù hợp gần như hoàn hảo giữa không gian Granville và thông điệp “Football Unites the World”. Những con phố mở, dễ tiếp cận, đầy năng lượng về đêm, tất cả tạo điều kiện để con người gặp gỡ, tương tác, và xóa nhòa khoảng cách. Ở đó, bạn không cần biết người bên cạnh từ đâu, chỉ cần biết họ cũng vừa hét lên vì 1 bàn thắng như bạn.

Canada là đất nước của người nhập cư. Vậy nên, một điểm đặc biệt là, nhiều NHM ngoài sắc đỏ - trắng Canada còn khoác lên mình màu cờ của quê hương. Ở Granville, khi họ hòa vào đám đông NHM vượt đường xa đến xem World Cup, đó là lúc 2 ngôi nhà - 2 quê hương trong họ trở nên gắn bó khó tách rời.

Là một người Việt xa nhà, đứng giữa Vancouver trong mùa World Cup, tôi chợt nhận ra: bóng đá không chỉ là 90 phút trên sân, mà là hàng triệu khoảnh khắc kết nối ngoài đời thực. Giữa PNE và Granville, tôi đã không chỉ xem bóng đá - tôi đã sống tại một nơi fan trở thành bè bạn, và thế giới trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

FIFA Fan Festival Vancouver là Ngày hội bóng đá chính thức dành cho những NHM tại Vancouver (Canada) trong khuôn khổ FIFA World Cup 2026. Sự kiện được tổ chức tại PNE (Trung tâm triển lãm quốc gia Thái Bình Dương) - Hastings Park, với vé vào cổng miễn phí hạng phổ thông, hoặc vé nâng cấp với chỗ ngồi có mái che...

HOÀNG PHẠM (từ Canada)