LIX FC và An Biên FC sẽ là 2 đại diện của bóng đá phong trào miền Nam tham gia Vòng chung kết Cúp bóng đá 7 người quốc gia năm nay (VSC - S6)

LIX FC hướng đến thành tích cao nhất

LIX FC chính thức được thành lập ngày 15-9-2026, xuất phát từ định hướng của ban lãnh đạo Công ty Cổ phần LIX trong việc phát triển phong trào thể dục thể thao, xây dựng một tập thể đoàn kết, đồng thời lan tỏa hình ảnh LIXCO và thương hiệu BondyCare thông qua bóng đá.

Ngay từ những ngày đầu, LIX FC đã được định hướng phát triển bài bản, có tổ chức và mục tiêu rõ ràng. Không chỉ dừng lại ở sân chơi nội bộ, đội bóng còn hướng đến việc tham gia các giải đấu phong trào lớn, từng bước khẳng định năng lực và xây dựng bản sắc riêng.

Vô địch giải futsal Truyền hình Đồng Tháp

Đặc biệt, Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp (lần X - 2026) chính là sân chơi lớn đầu tiên mà LIX FC góp mặt, đồng thời đánh dấu một hành trình đầy cảm xúc của đội bóng.

Ngay từ vòng bảng, LIX FC đã phải đối đầu với những đối thủ chất lượng như Mai Công Đồng Tháp, Trẻ TPHCM và Cambodia Lucky FC.

Bước vào bán kết, toàn đội tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi vượt qua HT Friends trên chấm luân lưu đầy căng thẳng, trước khi tái ngộ Mai Công Đồng Tháp trong đấu trận chung kết và giành chiến thắng sát sao để chính thức bước lên ngôi vô địch.

LIX FC vô địch giải futsal Truyền hình Đồng Tháp

Đối với một đội bóng chỉ vừa thành lập trong thời gian ngắn, chức vô địch ngay tại giải đấu lớn đầu tiên là thành tích vô cùng ý nghĩa.

Đây không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của cầu thủ, dấu ấn chiến thuật từ ban huấn luyện, mà còn khẳng định sự quan tâm, đầu tư và định hướng phát triển đúng đắn của ban lãnh đạo Công ty.

Chức vô địch tại Đồng Tháp là cột mốc khởi đầu đầy tự hào, tiếp thêm sự tự tin và động lực để LIX FC tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng chuyên môn hướng đến những sân chơi lớn hơn trong tương lai.

Lần đầu tham dự Vòng chung kết VSC

Là 1 trong 2 đội bóng từ miền Nam được Vietfootball mời bay ra Hà Nội tham gia vòng chung kết Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2026 (VSC - S6), LIX FC có sự chuẩn bị nghiêm túc.

BHL đã và đang tập trung hoàn thiện các phương án chiến thuật, tăng cường sự kết nối giữa các vị trí và giúp toàn đội thích nghi tốt với yêu cầu.

Về lực lượng, đội nỗ lực duy trì sự ổn định và tạo điều kiện để các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, nền tảng thể lực của đội cũng được chú trọng, đảm bảo khả năng duy trì cường độ thi đấu trong suốt giải đấu.

Bảng đấu có tính cạnh tranh cao và mục tiêu của LIX FC

Chia sẻ với Thể thao SGGP Online, HLV Dũng "nghêu" của LIX FC cho biết: “Chúng tôi đánh giá bảng đấu của LIX FC có tính cạnh tranh rất cao. Các đội bóng đều có sự chuẩn bị, những điểm mạnh riêng, vì vậy LIX FC sẽ không chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào. Toàn đội sẽ tập trung phân tích từng trận đấu, thi đấu với sự quyết tâm và tuân thủ tốt đấu pháp đã đề ra”.

HLV trưởng LIX FC cho biết đội bóng đặt mục tiêu tiến sâu nhất có thể và hướng đến thành tích cao tại VSC. Đây cũng là lần đầu tiên LIX FC góp mặt ở một giải đấu cấp quốc gia, vì vậy đội xem mỗi trận đấu là cơ hội quý báu để tích lũy kinh nghiệm, cọ xát với nhiều đối thủ có phong cách thi đấu khác nhau, đồng thời nhận diện những điểm mạnh cần phát huy và hạn chế cần khắc phục.

“Chúng tôi muốn thể hiện bản sắc của LIX FC qua lối chơi kỷ luật, tinh thần tập thể và cả sự quyết tâm đến phút cuối, đồng thời tích lũy kinh nghiệm để thi đấu bản lĩnh hơn ở những giải đấu tiếp theo”, cựu HLV của Nghiêm Phạm Holdings nói.

Buổi tập mới nhất của đội

ĐỖ HOÀNG