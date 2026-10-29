Những cơn mưa bàn thắng trước vòng knock-out Becamex Group 2026

Sau gần 2 tháng tranh tài, giải bóng đá phong trào quy tụ gần 200 đội do Tập đoàn Becamex tổ chức đã kết thúc vòng đấu loại trên các cụm sân tại Vũng Tàu Arena, Ethihad, Thành phố Mới, sân B-C ở Bình Dương. Các đội bắt đầu vào vòng đấu loại trực tiếp từ cuối tuần này để tranh suất vào vòng chung kết.

Giải bóng đá phong trào Becamex Group bắt đầu giai đoạn đấu loại trực tiếp. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ở vòng đấu bảng, nhiều đội đã thể hiện sức mạnh trong cuộc đua tranh vượt qua vòng đấu bảng. Nhiều trận đấu có tỷ số cách biệt như Dệt 5S – Xá Lợi FC 8-0, KS Tân Bình – Itisarvn Openlab 12-1, PiCity FC – Khách sạn Tân Bình 9-1, Anh em Bình Định – Quý Toàn Phát 10-1, Tân Bình Axi – SSC FC 11-2, ĐH Công nghệ Đồng Nai – Sunny Retail 10-0, Trẻ Đại Long Đỉnh – Langsport TDM 8-0, T&T FC – Hải sản Phương Nghi 10-1, Dầu Tiếng FC – Alwin VN 12-0…

Sau khi kết thúc vòng loại bảng theo cụm sân, các đội có thứ hạng cao ở những bảng vòng loại sẽ tiến hành thi đấu loại trực tiếp để chọn tiếp những đội có thành tích tốt nhất tham dự vòng chung kết.

Có nhiều đội bóng mạnh ở những mùa giải trước đã kịp vượt qua vòng bảng để hứa hẹn những trận cầu hấp dẫn từ vòng loại trực tiếp. Theo điều lệ giải, các đội có thứ hạng cao ở vòng loại cụm đều được nhận thưởng từ Ban tổ chức.

Cơ cấu giải thưởng và chế độ tài chính của giải đấu:

-Giải thưởng tại vòng loại (Áp dụng tại 4 cụm thi đấu): Hạng Nhất cụm: 30.000.000 đồng Hạng Nhì cụm: 20.000.000 đồng Hạng Ba cụm: 15.000.000 đồng Hạng Tư cụm: 10.000.000 đồng

-Giải thưởng Vòng chung kết toàn quốc: Đội Vô địch: 100.000.000 đồng Hạng Nhì: 60.000.000 đồng Hạng Ba: 40.000.000 đồng Hạng Tư: 20.000.000 đồng Giải cá nhân (Vua phá lưới & Thủ môn xuất sắc): 5.000.000 đồng/giải.

Lịch thi đấu vòng loại trực tiếp các Cụm sân như sau:

Lịch thi đấu cụm sân Etihad

Lịch thi đấu cụm sân VT Arena

Lịch thi đấu cụm sân B-C

Lịch thi đấu cụm sân Thủ Dầu Một

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