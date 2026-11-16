Arsenal Super Team xuất sắc bảo vệ thành công danh hiệu

Giành chiến thắng áp đảo 10-4 trước CFC Gen Blue, Arsenal Super Team xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch Sài Gòn Fan League. Đây là thành tích chưa từng có tiền lệ ở trong lịch sử phát triển của giải đấu.

Arsenal Super Team đăng quang giải đấu năm nay

Giải bóng đá sân 7 - dành cho các Hội fan CLB châu Âu tại TPHCM diễn ra kịch tính đến vòng đấu đấu cuối cùng, vòng đấu thứ 7 (kết thúc vào chiều tối hôm qua, Chủ nhật 15-11 tại Sân PM Sport).

Trước vòng đấu này, lợi thế nghiêng về Pena SG (Hội fan Real Madrid tại TPHCM). Đội bóng của Chủ tịch Nhật Nguyên sở hữu thành tích 6 trận toàn thắng (với 1 trận thắng ở trên loạt penalty). Đáng chú ý nhất, họ đã đánh bại đương kim vô địch Arsenal Super Team với tỷ số 7-4 ở vòng đấu thứ 5 khiến hy vọng bảo vệ danh hiệu đội bóng Hội fan Arsenal tại TPHCM bị lung lay dữ dội.

Trong trận đấu cuối cùng, Pena SG đối đầu với Barca Quán (Hội fan Barcelona ở TPHCM), và có quyền tự quyết trong tay để trở thành nhà tân vô địch của Sài Gòn Fan League 2026 - Tranh Cúp Total Football.

Trong khi đó, Arsenal Super Team dù có đánh bại CFC Gen Blue (Hội fan Chelsea tại TPHCM) cũng phải chờ kết quả trận El Clasico. Và những CĐV hiện diện tại sân PM Sport được chứng kiến trận đấu “siêu kinh điển" nho nhỏ giữa fan Real và fan Barcelona ngay giữa lòng Sài Gòn thật sự kịch tính.

Pena SG sớm có khởi đầu thuận lợi khi ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 4. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu đặc biệt xuất sắc, Barca Quán ghi bàn gỡ hòa rồi liên tục vượt lên dẫn trước tới 4-1.

Pena SG có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 ở phút thứ 60, nhưng Barca Quán đã kết thúc trận đấu với 2 bàn tiếp theo, ấn định chiến thắng chung cuộc 6-2. Bằng kết quả này, Barca Quán ngáng đường Pena SG, gián tiếp giúp Arsenal Super Team đăng quang.

Trong trận đấu với CFC Gen Blue, Arsenal Super Team thể hiện sức mạnh vượt trội và giành chiến thắng áp đảo với cách biệt 6 bàn thắng. Như vậy, Arsenal Super Team đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch Sài Gòn Fan League trong nụ cười sung sướng của “bà bầu” Thùy Dương.

Chia sẻ sau giải đấu, anh Thành Đặng (thành viên BTC giải) cho biết: “Cuộc chơi là sự kết nối các Hội fan CLB châu Âu tại TPHCM, để anh em có thời gian giao lưu, ngồi lại với nhau, chia sẻ về kinh nghiệm ủng hộ các đội bóng thân yêu bên trời Tây. Chúng tôi vui nhưng thật sự quá mệt vì quá nhiều việc phải xử lý, cả trước khi giải đấu kết thúc lẫn tổ chức đêm Gala tổng kết. Tôi không biết liệu chúng tôi có còn đủ sức tổ chức giải đấu năm sau nữa hay không?”.

Sài Gòn Fan League 2026 - Tranh Cúp Total Football đã khép lại với nhiều dư vị ngọt bùi và cả đắng cay. Có đội bóng giành chiến thắng cũng có đội bóng thất bại, có thành công hạnh phúc và cũng có buồn đau khi thua cuộc, vì bóng đá vốn dĩ là thế trong dòng chảy cuộc sống.

Cuối cùng, BTC luôn hy vọng rằng các Hội fan cùng nhìn về một hướng, tìm về cái chung đã giúp kết nối những người anh chị em từ những năm 2013 cho đến nay: Gắn kết và sẻ chia, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau tận hưởng và cùng ủng hộ đội bóng mình yêu thương.

BTC chụp ảnh với Nhà tài trợ

Chị Thùy Dương - thành viên BTC chụp ảnh với anh Thế Quang (Thể thao IWIN)

ĐỖ HOÀNG