Saigontourist Group khởi động hành trình xe đạp vì cộng đồng – kết nối những giá trị bền vững

Hướng đến chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2026) và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2026), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên (Saigontourist Group) phối hợp Liên đoàn Xe Thể thao TP Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group vì cộng đồng năm 2026” trong hai ngày 29 và 30/8/2026.

Đây là năm đầu tiên Saigontourist Group tổ chức Ngày hội Xe đạp vì cộng đồng, mở đầu cho hoạt động kết nối thể thao, du lịch và trách nhiệm xã hội bằng một hình thức gần gũi, năng động, giàu sức lan tỏa.

Từ những vòng xe khởi hành giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh, hành trình sẽ mở rộng đến những cung đường dài, những không gian xanh và những điểm đến mới của Thành phố. Mỗi hoạt động của Ngày hội được thiết kế không chỉ để tạo nên một sự kiện thể thao, mà còn để đưa con người đến gần nhau hơn, khuyến khích rèn luyện sức khỏe và hướng đến những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Ba hoạt động trọng tâm – một hành trình kết nối

Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group vì cộng đồng năm 2026 được tổ chức với chuỗi hoạt động liên tục trong hai ngày 29 và 30/8/2026, trải dài từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đến Cần Giờ và trên hành trình 600 km qua nhiều khu vực thuộc không gian phát triển mới của Thành phố.

Ba hoạt động trọng tâm của Ngày hội mang ba sắc thái khác nhau: một hành trình thử thách sức bền, một cuộc đạp xe diễu hành cộng đồng giữa trung tâm Thành phố và một giải đua xe đạp phong trào sôi động trên cung đường Cần Giờ; qua đó tạo nên một Ngày hội thể thao – du lịch – cộng đồng có quy mô, chiều sâu và dấu ấn riêng của Saigontourist Group.

Các hoạt động của Ngày hội nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, người lao động tại các đơn vị thuộc hệ thống Saigontourist Group, qua đó thể hiện

tinh thần gắn kết, đồng hành và trách nhiệm với cộng đồng; đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp rèn luyện sức khỏe, lối sống tích cực và những giá trị bền vững mà Ngày hội hướng đến.

Thử thách xe đạp siêu bền Saigontourist Group Audax 600

Mở đầu Ngày hội là Thử thách xe đạp siêu bền Saigontourist Group Audax 600 km, bắt đầu từ 4 giờ 00 ngày 29/8/2026, xuất phát tại Công trường Lam Sơn, TP Hồ Chí Minh. Thử thách dự kiến thu hút khoảng 150 vận động viên trong nước và quốc tế, đi qua nhiều khu vực thuộc không gian địa giới hành chính mới của TP Hồ Chí Minh.

Saigontourist Group Audax 600 không chỉ là thử thách sức bền mà còn là hành trình trải nghiệm điểm đến bằng xe đạp, mở thêm cách tiếp cận trong quảng bá du lịch, cảnh quan và những không gian phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh.

Lễ khai mạc và Diễu hành xe đạp vì cộng đồng

Điểm nhấn của Ngày hội diễn ra vào sáng 30/8/2026 tại Công trường Lam Sơn, phía trước Nhà hát Thành phố, một trong những không gian biểu tượng ngay giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Lễ khai mạc và Diễu hành xe đạp vì cộng đồng bắt đầu từ 6 giờ 00, dự kiến quy tụ hơn 1.000 người tham gia, gồm cán bộ, người lao động trong hệ thống Saigontourist Group, các vận động viên, câu lạc bộ xe đạp, đối tác, khách mời, người dân và cộng đồng yêu thích bộ môn xe đạp. Từ Công trường Lam Sơn, đoàn xe sẽ cùng thực hiện hành trình diễu hành khoảng 5,1 km qua khu vực trung tâm Thành phố.

Hình ảnh hơn một ngàn người cùng xuất phát giữa trung tâm TP.HCM hứa hẹn trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc của Ngày hội, là sự hội tụ của nhiều thế hệ, đơn vị, nhiều con người khác nhau cùng tham gia hoạt động vì sức khỏe, môi trường và cộng đồng.

Giải đua xe đạp tranh Cúp Saigontourist Group vì cộng đồng năm 2026

Tiếp nối các hoạt động tại khu vực trung tâm Thành phố, từ 8 giờ 30 ngày 30/8/2026, Giải đua xe đạp tranh Cúp Saigontourist Group vì cộng đồng năm 2026 được tổ chức tại khu vực Bình Khánh – Cần Giờ. Giải dành cho các câu lạc bộ, vận động viên xe đạp phong trào và cộng đồng yêu thích bộ môn xe đạp, tạo nên không khí thi đấu sôi nổi trên những cung đường đặc trưng của Cần Giờ.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức giải rất mong các câu lạc bộ xe đạp tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận tích cực tham gia, đồng hành. Sự góp mặt của cộng đồng yêu xe đạp sẽ góp phần mở rộng quy mô Ngày hội, tăng cường giao lưu, lan tỏa thói quen rèn luyện sức khỏe và sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường. Qua đó, chương trình hình thành mạng lưới kết nối bền vững, chung tay thực hiện hoạt động xã hội ý nghĩa, quảng bá hình ảnh Thành phố năng động, xanh và nghĩa tình.

Việc lựa chọn Cần Giờ làm một trong những điểm nhấn của Ngày hội còn tạo cơ hội để người tham gia cảm nhận vẻ đẹp sinh thái, cảnh quan và những giá trị đặc trưng của một điểm đến giàu tiềm năng của TP Hồ Chí Minh.

Đăng ký tham gia giải đua, vui lòng liên hệ: - Bà Trần Thị Kim Hạnh, Saigontourist Group – Thành viên Ban Tổ chức Điện thoại: 0913992297, Email: hanh.tran@saigontourist.com.vn - Ông Đinh Quốc Việt, Liên đoàn xe Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên Ban Tổ chức. Điện thoại: 0965363738, Email: dinhquocviet363738@gmail.com

Sau các nội dung thi đấu, Lễ bế mạc và trao giải, tổng kết Ngày hội diễn ra từ 12 giờ 00 đến 14 giờ 00 ngày 30/8/2026 tại Khu du lịch sinh thái Sài Gòn – Cần Giờ (thuộc Saigontourist Group). Bên cạnh lễ vinh danh, trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc, chương trình còn giới thiệu những giá trị đặc sắc về văn hóa, ẩm thực và hệ sinh thái đặc trưng của Cần Giờ, góp phần quảng bá điểm đến và mở rộng trải nghiệm cho du khách.

Từ những vòng xe đến hành trình vì cộng đồng

Trải qua 51 năm hình thành và phát triển, bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển du lịch, Saigontourist Group luôn xem trách nhiệm với Thành phố và cộng đồng là một trong những giá trị cốt lõi. Trong suốt hành trình đó, doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đồng thời triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội và đóng góp cho sự phát triển bền vững. Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group vì cộng đồng năm 2026 tiếp nối định hướng này, kết hợp hoạt động rèn luyện sức khỏe, quảng bá điểm đến với việc huy động nguồn lực chăm lo cho học sinh và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, vào ngày 25/8/2026, Saigontourist Group chuẩn bị nhiều phần quà Trung thu do hệ thống khách sạn thuộc Saigontourist Group sản xuất trao tặng cho các trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn với tinh thần gửi đến các em không khí ấm áp của mùa đoàn viên; đồng thời trao tặng 51 chiếc xe đạp cho học sinh THCS và THPT vượt khó hiếu học tại xã đảo Thạnh An và các địa phương của Thành phố. Con số 51 gắn với hành trình 51 năm hình thành và phát triển của Saigontourist Group, với mỗi chiếc xe được trao đi không chỉ là một phương tiện giúp các em thuận lợi hơn trên đường đến trường mà còn gửi gắm sự động viên, niềm tin và tinh thần đồng hành cùng thế hệ trẻ.

Ông Cao Văn Chóng – Tổng Giám đốc Saigontourist Group, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội – chia sẻ: “Năm đầu tiên tổ chức, Saigontourist Group kỳ vọng Ngày hội sẽ là một hoạt động có dấu ấn riêng, góp phần giới thiệu một TP Hồ Chí Minh năng động, thân thiện, giàu trải nghiệm và tạo ra những giá trị tích cực tiếp tục được lan tỏa sau khi sự kiện kết thúc. Điều chúng tôi mong muốn tạo nên từ Ngày hội không chỉ là một sự kiện thể dục thể thao, mà là hành trình kết nối con người với sức khỏe, với Thành phố và với cộng đồng; tạo thêm những trải nghiệm điểm đến du lịch TP Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, nhằm lan tỏa ý nghĩa Ngày hội, Saigontourist Group lần đầu tiên đưa ra chương trình “Saigontourist Group – Ride & Stay” được thiết kế riêng cho vận động viên tham gia Ngày hội, với các combo dịch vụ mang đến trải nghiệm trọn gói từ lưu trú, dinh dưỡng, chăm sóc xe đạp đến phục hồi sức khỏe sau thi đấu trong hệ sinh thái du lịch đa dạng của Saigontourist Group. Vận động viên được hưởng ưu đãi lưu trú, hỗ trợ bảo quản và vệ sinh xe, “cyclist breakfast” phục vụ sớm hoặc “breakfast box”, suất ăn phục hồi và các ưu đãi ẩm thực, thư giãn, spa – dịch vụ trong hệ thống Saigontourist Group.