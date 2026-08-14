Probio - Bếp ăn Tick xanh trách nhiệm

Với hơn 10 năm đồng hành cùng ngành giáo dục và lĩnh vực suất ăn học sinh, Probio đang từng bước khẳng định vai trò là đối tác đáng tin cậy trong chăm sóc dinh dưỡng học đường. Sẵn sàng cho năm học 2026-2027, doanh nghiệp tiếp tục tạo dấu ấn với mô hình “Bếp ăn Tick xanh trách nhiệm”.

Tập thể nhân viên tại Probio luôn trách nhiệm, đề cao sự tận tâm trong công tác cung cấp các suất ăn cho học sinh tại nhiều trường. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồng hành cùng dinh dưỡng học đường

Thuộc hệ sinh thái Thiên Tân, Probio được biết đến là đơn vị chuyên cung cấp suất ăn học sinh, suất ăn công nghiệp, bếp ăn tập thể và thực phẩm sạch. Hơn một thập niên hoạt động trong ngành thực phẩm đã giúp doanh nghiệp xây dựng uy tín vững chắc, trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của nhiều trường học trên địa bàn TPHCM.

Hiện nay, bếp ăn Probio có công suất phục vụ khoảng 25.000 suất ăn mỗi ngày, cung cấp cho nhiều doanh nghiệp, khu sinh thái và các trường học tại các địa phương như: Đông Thạnh, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn... Mỗi bữa ăn không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà còn được kiểm soát nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm.

Nguồn nguyên liệu của Probio được lựa chọn kỹ lưỡng, mang đến sự yên tâm với khách hàng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Để bảo đảm chất lượng, Probio được kiểm định bởi hệ thống quản lý chất lượng và quy trình đạt chuẩn về an toàn thực phẩm thông qua hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018 và được Sở An toàn Thực phẩm TPHCM cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Doanh nghiệp ưu tiên sử dụng thực phẩm tươi sống, minh bạch thông tin về nguồn gốc xuất xứ, thành phần nguyên liệu, thời hạn sử dụng và đơn vị kiểm định. Từ khâu nhập hàng, lưu kho, chế biến đến chia suất ăn và phục vụ đều được thực hiện theo quy trình kiểm soát chặt chẽ. Đây là nền tảng giúp Probio duy trì niềm tin từ nhà trường, phụ huynh và các đối tác trong nhiều năm qua.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Probio. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ông Dương Văn Hồ Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Thiên Tân chia sẻ: “Chúng tôi luôn phục vụ khách hàng bằng cả trái tim, với đội ngũ năng động, chu đáo và giàu kinh nghiệm. Niềm tin của khách hàng chính là hạnh phúc của chúng tôi.”

Tiên phong mô hình Tick xanh trách nhiệm

Dấu ấn nổi bật của Probio trong giai đoạn hiện nay khi trở thành đơn vị tiên phong áp dụng mô hình "Bếp ăn Tick xanh trách nhiệm", chương trình do Sở Công Thương TPHCM chủ trì. Probio vinh dự được xã Đông Thạnh lựa chọn là đơn vị thực hiện mô hình này. Thông qua hệ thống quản lý số, toàn bộ quy trình từ nguyên liệu đầu vào đến suất ăn hoàn chỉnh đều được giám sát, truy xuất và đối soát. Hệ thống còn kết nối dữ liệu với các đơn vị kiểm nghiệm, hỗ trợ truy vết và thu hồi sản phẩm khi cần thiết.

Phụ huynh học sinh, giáo viên được mời tham quan vườn rau sạch của Probio cung cấp cho bữa ăn học đường. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điểm khác biệt của mô hình là mỗi suất ăn đều có thể được truy xuất nguồn gốc thông qua mã QR. Nhờ đó, nhà trường, phụ huynh và cơ quan quản lý có thể dễ dàng kiểm tra thông tin thực phẩm một cách nhanh chóng, minh bạch.

Đối với các cơ sở giáo dục, mô hình giúp giảm áp lực giải trình với phụ huynh, tăng cường công cụ quản lý và nâng cao uy tín nhà trường. Trong khi đó, phụ huynh có thể chủ động theo dõi chất lượng bữa ăn của con em, đồng thời phản hồi trực tiếp đến đơn vị cung cấp hoặc cơ quan chức năng khi cần.

Chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Probio cho biết đang ưu tiên lựa chọn các nhà cung cấp cũng đạt chứng nhận “Tick xanh trách nhiệm”, đồng thời tăng cường đào tạo nhân sự và tuyển dụng thêm đội ngũ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn.

Nhấn mạnh định hướng phát triển, ông Dương Văn Hồ Vũ khẳng định: “Sự gắn bó với ngành giáo dục, những nỗ lực cải tiến công nghệ để nâng cao chất lượng dinh dưỡng học đường và tinh thần lan tỏa trách nhiệm xã hội chính là kim chỉ nam cho mọi hành động của Probio. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành, bảo vệ và nuôi dưỡng thế hệ tương lai bằng những bữa ăn an toàn, minh bạch và tràn đầy tình yêu thương".

NGUYỄN ANH