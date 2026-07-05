Thiên Tân và Probio tiếp nối giá trị bữa ăn trong học đường

Công ty Probio (thuộc hệ sinh thái Thiên Tân) không chỉ khẳng định vị thế là nhà cung cấp suất ăn uy tín với quy mô hàng chục ngàn suất ăn học đường mỗi ngày cho các trường học tại TPHCM, mà còn đang tiên phong ứng dụng mô hình "Bếp ăn Tick Xanh Trách Nhiệm" - bước tiến mạnh mẽ nhằm ứng dụng công nghệ số minh bạch hóa nguồn gốc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai và giải quyết triệt để những trăn trở của phụ huynh lẫn nhà trường.

Hơn một thập kỷ khẳng định uy tín và trách nhiệm

Ra đời với sứ mệnh mang đến cho khách hàng sự hài lòng cùng chất lượng sản phẩm và dịch vụ tuyệt hảo, Probio đã tự hào khẳng định vị thế là người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Là một thành viên thuộc hệ sinh thái Thiên Tân – thương hiệu gắn bó mật thiết cùng sự phát triển của ngành giáo dục, Probio luôn nỗ lực tiếp nối những giá trị bền vững, đặt mục tiêu nâng tầm thể trạng học sinh tại TPHCM lên hàng đầu.

Với bề dày hơn 10 năm hoạt động chuyên sâu trong ngành thực phẩm và suất ăn học sinh, Probio hiện sở hữu năng lực phục vụ vô cùng ấn tượng, đạt công suất 25.000 suất/ngày. Mạng lưới cung cấp của công ty trải rộng, phục vụ từ Khu sinh thái Kawazo, các doanh nghiệp tại TPHCM, cho đến hệ thống bếp ăn tập thể tại các trường học. Đặc biệt, Probio là đối tác cung cấp bữa ăn bán trú quen thuộc, nhận được sự tín nhiệm cao lâu nay của nhiều cơ sở giáo dục tại khu vực huyện Bình Chánh (cũ) và 4 xã thuộc huyện Hóc Môn cũ (Đông Thạnh, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Hóc Môn).

Ông Dương Văn Hồ Vũ - Tổng giám đốc Công ty Thiên Tân - bày tỏ: “Với Probio, phương châm "Niềm tin của khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi" không chỉ là khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa bằng sự tận tâm của đội ngũ năng động, chu đáo và chuyên nghiệp. Mỗi khay cơm bán trú được chuẩn bị đều mang theo kỳ vọng trở thành nơi khởi nguồn cho sức khỏe và trí tuệ của thế hệ tương lai”.

Học sinh trường tiểu học dùng bữa trưa do Công ty Probio của Thiên Tân cung cấp.

Bếp ăn "Tick Xanh Trách Nhiệm" – Tiên phong ứng dụng công nghệ quản lý

An toàn thực phẩm là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt mọi hoạt động vận hành của Probio và Probio Food. Đơn vị này tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng và quy trình đạt chuẩn thông qua hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018. Song song đó, Probio cũng đã được Sở An toàn Thực phẩm TPHCM cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm.

Sự khắt khe trong khâu tuyển chọn nguyên liệu được Probio hiện thực hóa qua cam kết mạnh mẽ: sử dụng 100% thực phẩm tươi sống, kiên quyết nói không với thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc. Mọi sản phẩm khi đưa vào bếp ăn Probio đều phải minh bạch thông tin ở mức cao nhất, bao gồm: nguồn gốc xuất xứ, thành phần nguyên liệu, mục đích sử dụng, quy chuẩn bảo quản, thời hạn sử dụng và thông tin đơn vị kiểm định. Quy trình từ nhập hàng, lưu kho, chế biến đến chia phần theo khay và phục vụ đều được kiểm soát khép kín và nghiêm ngặt.

Đội ngũ phục vụ các bữa ăn bán trú và bữa ăn tập thể chuyên nghiệp của Thiên Tân.

Điểm nhấn mang tính đột phá của Probio chính là việc trở thành đơn vị tiên phong áp dụng mô hình "Bếp ăn Tick Xanh Trách Nhiệm" – một chủ trương lớn của UBND TPHCM do Sở Công Thương TPHCM chủ trì. Tính đến thời điểm hiện tại, TPHCM mới chỉ có 3 địa phương thí điểm chương trình này (Phường Tân Mỹ, Phường Bình Đông và Xã Đông Thạnh), và Probio vinh dự được lựa chọn là Bếp ăn Tick Xanh Trách Nhiệm tại xã Đông Thạnh. Theo lộ trình sắp tới, Sở Công Thương sẽ đề xuất UBND TPHCM mở rộng áp dụng mô hình này cho toàn bộ trường học ở 168 phường/xã trên toàn thành phố.

"Suất ăn - Tick Xanh Trách Nhiệm" không đơn thuần là một chứng nhận, mà là việc ứng dụng một hệ sinh thái công nghệ quản lý số toàn diện, kết hợp cùng lúc 3 hệ thống tiên tiến:

-Hệ thống Tick Xanh Trách Nhiệm: Quản lý chất lượng và kết nối cung cầu (do Sở Công Thương TPHCM chủ trì).

-Hệ thống TE-FOOD: Ứng dụng Blockchain và AI trong truy xuất và thu hồi điện tử thông minh. Nhờ công nghệ này, nếu phát hiện sự cố, các cơ quan chức năng có thể thông báo thu hồi nhanh chóng và đúng mục tiêu chỉ trong vài phút thay vì vài tuần.

-Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng: Kiểm soát khép kín các nhóm hàng rủi ro cao như thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm (do Sở An toàn Thực phẩm TPHCM chủ trì).

Nền tảng của hệ sinh thái này đã được xây dựng và vận hành ổn định trong suốt 10 năm qua, với sự tham gia của hơn 9.300 doanh nghiệp và cơ quan chức năng trải dài trên 15 tỉnh thành. Hệ thống bao gồm mạng lưới khổng lồ từ 6.187 cơ sở chăn nuôi, 153 cơ sở giết mổ, cho đến 2.506 cơ sở phân phối bán lẻ. Dữ liệu xét nghiệm từ các nhà cung cấp sẽ được đối soát tự động với 26 phòng kiểm nghiệm độc lập, đảm bảo tính trung thực, chống gian lận và giả mạo sản phẩm một cách tuyệt đối.

Đội ngũ phục vụ bữa ăn học đường chuyên nghiệp của Probio.

Lợi ích kép cho nhà trường, phụ huynh và cộng đồng

Việc Probio ứng dụng hệ thống số hóa này đã giải quyết triệt để 5 "lỗ hổng" lớn trong quy trình quản lý an toàn thực phẩm truyền thống, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi bên liên quan:

Thứ nhất, đối với nhà trường, sẽ góp phần giải toả hoàn toàn áp lực giải trình với phụ huynh. Mỗi khay cơm đều đi kèm một mã QR minh bạch, cho phép nhà trường có đầy đủ dữ liệu số hóa làm công cụ bảo vệ khi có sự cố phát sinh, tránh được các rủi ro khủng hoảng truyền thông. Việc công khai bữa ăn cũng giúp trường tăng niềm tin với phụ huynh và nâng cao lợi thế cạnh tranh thương hiệu, đặc biệt là không cần tiêu tốn thêm ngân sách nhưng vẫn kiểm soát suất ăn hiệu quả hơn.

Thứ hai, đối với phụ huynh học sinh, thì những nỗi lo âu thường trực về việc "con em mình ăn thực phẩm từ đâu" sẽ được giải phóng. Phụ huynh có thể trực tiếp kiểm tra, theo dõi và truy xuất nguồn gốc chất lượng khay cơm bằng điện thoại thông minh. Mọi thông tin về đơn vị cung ứng, từ trang trại đến khâu giết mổ, kiểm dịch thú y đều hiển thị rõ ràng trên hệ thống. Nếu có bất kỳ nghi ngại nào, tính năng "1 chạm" cho phép phụ huynh phản ánh trực tiếp và ngay lập tức đến các nhà cung cấp, bếp ăn và cơ quan nhà nước.

Phụ huynh học sinh được mời tham quan vườn rau sạch của Probio cung cấp cho bữa ăn học đường.

Ông Dương Văn Hồ Vũ nhấn mạnh: “Sự gắn bó mật thiết với ngành giáo dục, những nỗ lực cải tiến công nghệ để nâng cao chất lượng dinh dưỡng học đường và tinh thần lan tỏa trách nhiệm xã hội chính là kim chỉ nam cho mọi hành động của Probio. Qua việc tiên phong áp dụng "Bếp Ăn Tick Xanh Trách Nhiệm", Probio cùng Thiên Tân cam kết tiếp tục đồng hành, bảo vệ và nuôi dưỡng những mầm non của đất nước bằng những bữa ăn an toàn, minh bạch và tràn đầy tình yêu thương”.

THIÊN THANH