Thêm 3 vận động viên Pickleball tiếp bước Hoàng Nam làm đại sứ cho dòng vợt pickleball RX1

Tiếp bước đàn anh Lý Hoàng Nam, thêm 3 vận động viên khác là Minh “Tít”, Rob Stirling và Robert Huy làm đại sứ cho dòng vợt pickleball RX1. Sự kiện diễn ra ngày 12-8 tại TPHCM.

Lý Hoàng Nam (thứ 3 từ trái sang), tay vợt hàng đầu Việt Nam đến chia vui cùng các đồng đội.

Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ, người nổi tiếng, vận động viên cùng đối tác và đại lý của Kamito, mang đến không gian giao lưu, kết nối và trực tiếp trải nghiệm sản phẩm.

Lấy cảm hứng từ thông điệp “Every Player Has A Next Level”, sự kiện truyền tải tinh thần không ngừng tiến bộ và vượt qua giới hạn của chính mình. Với Kamito, “Next Level” không nhất thiết là một cột mốc lớn, mà được tạo nên từ những tiến bộ qua từng buổi tập, từng trận đấu và từng trải nghiệm trên sân.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, sự kiện còn tổ chức giải pickleball giao lưu dành cho khách mời tham dự. Điều này giúp mọi người có cơ hội trực tiếp trải nghiệm KAMITO RX1 trong thi đấu, đồng thời giao lưu và thử thách bản thân trên sân.

Hoạt động này đưa tinh thần “Play Beyond Your Level” đến gần hơn với cộng đồng, khi mỗi trận đấu không chỉ là cuộc cạnh tranh về điểm số mà còn là cơ hội để người chơi khám phá khả năng của bản thân và tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục pickleball.

LÊ ANH