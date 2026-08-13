Kết nối cộng đồng

Thêm 3 vận động viên Pickleball tiếp bước Hoàng Nam làm đại sứ cho dòng vợt pickleball RX1

SGGPO

Tiếp bước đàn anh Lý Hoàng Nam, thêm 3 vận động viên khác là Minh “Tít”, Rob Stirling và Robert Huy làm đại sứ cho dòng vợt pickleball RX1. Sự kiện diễn ra ngày 12-8 tại TPHCM.

Lý Hoàng Nam (thứ 3 từ trái sang), tay vợt hàng đầu Việt Nam đến chia vui cùng các đồng đội.
Lý Hoàng Nam (thứ 3 từ trái sang), tay vợt hàng đầu Việt Nam đến chia vui cùng các đồng đội.

Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ, người nổi tiếng, vận động viên cùng đối tác và đại lý của Kamito, mang đến không gian giao lưu, kết nối và trực tiếp trải nghiệm sản phẩm.

Lấy cảm hứng từ thông điệp “Every Player Has A Next Level”, sự kiện truyền tải tinh thần không ngừng tiến bộ và vượt qua giới hạn của chính mình. Với Kamito, “Next Level” không nhất thiết là một cột mốc lớn, mà được tạo nên từ những tiến bộ qua từng buổi tập, từng trận đấu và từng trải nghiệm trên sân.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, sự kiện còn tổ chức giải pickleball giao lưu dành cho khách mời tham dự. Điều này giúp mọi người có cơ hội trực tiếp trải nghiệm KAMITO RX1 trong thi đấu, đồng thời giao lưu và thử thách bản thân trên sân.

Hoạt động này đưa tinh thần “Play Beyond Your Level” đến gần hơn với cộng đồng, khi mỗi trận đấu không chỉ là cuộc cạnh tranh về điểm số mà còn là cơ hội để người chơi khám phá khả năng của bản thân và tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục pickleball.

LÊ ANH

Từ khóa

Kamito Next Level Every Pickleball Level Has Next Quy tụ Giao lưu Nhất thiết

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn