Giải đấu năm nay diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-11, quy tụ 84 đội ghe Ngo (67 đội nam và 17 đội nữ). Đây là mùa giải có số lượng đội ghe tham gia đông nhất từ trước đến nay, với khoảng 7.000 vận động viên tham gia tranh tài.
Ở nội dung thi đấu cự ly 1.200m đối với nam, các tay bơi của đội ghe Prêk On Đơk 2 (xã Nhu Gia, TP Cần Thơ) đã xuất sắc vượt qua 67 đội ghe để trở thành nhà vô địch. Giải nhì thuộc về đội ghe Prếk Tà Cuôl (xã Gia Hòa, TP Cần Thơ). Giải ba là đội Chrungkhmer - Rạch Giồng (Cà Mau). Giải tư thuộc về đội Sro Lôn 2 (Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ).
Đối với nội dung thi đấu 1.000m, các tay bơi nữ của đội ghe Tum Núp (xã An Ninh, TP Cần Thơ) đã xuất sắc giành cúp vô địch lần thứ 4 liên tiếp trong các mùa giải gần đây. Các giải nhì, ba, tư của nội dung ghe Ngo nữ thuộc về các đội đến từ Cà Mau lần lượt là: Kor Thum 1, Ngan Dừa và Kor Thum 2.
Ban Tổ chức cho biết, cơ cấu giải thưởng của năm nay khá hấp dẫn: giải nhất gồm cúp vô địch và tiền thưởng 200 triệu đồng, giải nhì trị giá 150 triệu đồng, giải ba 100 triệu đồng và giải tư 80 triệu đồng (áp dụng cho cả đội nam và nữ).
Đua ghe Ngo TP Cần Thơ là giải đua truyền thống hàng năm có quy mô lớn nhất khu vực ĐBSCL. Các trận tranh tài diễn ra tại sông Maspéro, thuộc phường Sóc Trăng và phường Phú Lợi, TP Cần Thơ.
Trong suốt thời gian diễn ra, giải đua ghe Ngo thu hút hàng ngàn người dân, du khách và người hâm mộ theo dõi, cổ vũ.