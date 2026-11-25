Các xạ thủ của môn bắn súng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tiếp tục tạo nên những kết quả xuất sắc trong ngày thi đấu 25-11.

Các xạ thủ đã tranh tài 25m súng ngắn bắn nhanh để tạo nên những kết quả mới của Đại hội năm nay. Ảnh: MINH MINH

Hôm nay là ngày tranh tài thứ 2 của môn bắn súng tại Đại hội. Trong đó, đội chủ nhà TPHCM có thêm tấm HCV ở nội dung 10m súng trường hơi nam với thành tích của xạ thủ Phạm Trần Thiên Phúc.

Tại chung kết bài bắn, 8 xạ thủ góp mặt gồm Phùng Tiến Mạnh, Nguyễn Hoàng Long (Công an Nhân dân), Nguyễn Minh Quang (Quân đội), Trần An Tín, Nguyễn Tâm Quang, Phạm Trần Thiên Phúc (TPHCM), Phùng Việt Dũng, Nguyễn Ngọc Tâm (Hà Nội).

Trải qua các lượt bắn, Phạm Trần Thiên Phúc là người giữ vững phong độ để đi tới cuộc tranh tài cuối cùng. Chung kết đã diễn ra hấp dẫn với cuộc so tài giữa Thiên Phúc và Việt Dũng. Sau các loạt bắn, Thiên Phúc đạt tổng 248,5 điểm, giành HCV đồng thời phá kỷ lục Đại hội (kỷ lục cũ là 242,4 điểm). Dù nỗ lực và đạt 248,1 điểm tại chung kết nhưng xạ thủ Việt Dũng chỉ có vị trí thứ nhì, nhận HCB.

Kết quả đồng đội, đội Hà Nội đã giành HCV với tổng điểm 1850,6, trong khi đội Quân đội đứng hạng nhì (1848,5 điểm) và hạng ba là TPHCM (1847,2 điểm).

Tại ngày thi đấu, bất ngờ đã xảy ra khi xạ thủ Hà Minh Thành (Quân đội) không giành được huy chương cá nhân nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam.

Thi đấu chung kết, Phạm Quang Huy (Hải Phòng) xuất sắc đạt thành tích tốt nhất (19 điểm) và vượt qua lượt shot-off trước Trần Công Hiếu (TPHCM) để giành tấm HCV. Ngôi á quân thuộc về Trần Công Hiếu, trong khi vị trí thứ ba là Phan Xuân Chuyên (TPHCM, 15 điểm). Hà Minh Thành chỉ có vị trí hạng 4 tại chung kết cá nhân.

Tuy nhiên ở kết quả đồng đội, đội TPHCM (Trần Công Hiếu, Phan Xuân Chuyên, Phan Công Minh) có HCV với tổng 1.689 điểm. Á quân và hạng ba lần lượt là đội Hà Nội và Quân đội.

MINH CHIẾN