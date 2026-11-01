Bắn súng Việt Nam trong cuộc đua giành vé Olympic 2028

14 xạ thủ trọng điểm của đội tuyển bắn súng Việt Nam, trong đó có gương mặt hàng đầu Trịnh Thu Vinh, bắt đầu dự giải đầu tiên tranh suất Olympic 2028 được tổ chức tại Doha (Qatar).

Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy từng đạt HCĐ 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trịnh Thu Vinh tự tin trước thử thách

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh giữ tinh thần ổn định trước khi sang Doha (Qatar) dự Giải bắn súng vô địch thế giới 2026, nơi mở màn cuộc đua giành suất tham dự Olympic Los Angeles 2028.

Sau ASIAD 20, Thu Vinh trở về tập luyện và tham dự Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia 2026. Ban huấn luyện cùng chuyên gia tiếp tục điều chỉnh kỹ thuật, nâng cao độ chính xác ở hai nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi và 25m súng ngắn thể thao. Mục tiêu trước mắt của nữ xạ thủ là giành quyền vào chung kết giải thế giới.

Tại Olympic Paris 2024, Thu Vinh ghi dấu ấn khi xếp hạng 4 nội dung 10m súng ngắn hơi nữ và hạng 7 nội dung 25m súng ngắn thể thao. Cô trở thành xạ thủ Việt Nam đầu tiên góp mặt ở hai trận chung kết cá nhân trong cùng một kỳ Olympic.

Phạm Quang Huy đang tìm tấm vé Olympic đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với kinh nghiệm và phong độ hiện tại, Thu Vinh được đăng ký tranh tài ở ba nội dung tại Doha, gồm 10m súng ngắn hơi nữ, 25m súng ngắn thể thao nữ và 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp.

Cơ hội cho 14 xạ thủ Việt Nam

Giải vô địch thế giới 2026 là chặng vòng loại đầu tiên hướng đến Olympic Los Angeles 2028. Theo kế hoạch, 36 suất chính thức sẽ được trao cho ba xạ thủ dẫn đầu ở mỗi nội dung trong tổng số 12 nội dung tranh vé.

Hệ thống vòng loại Olympic kéo dài từ ngày 31-7-2026 đến 1-5-2028, với 28 giải quốc tế thuộc nhiều cấp độ. Olympic 2028 dự kiến quy tụ 340 xạ thủ, chia đều 170 nam và 170 nữ.

Bắn súng Việt Nam cử 14 tuyển thủ dự giải gồm Bùi Thúy Thu Thủy, Hà Minh Thành, Lại Công Minh, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Phạm Quang Huy, Phí Thanh Thảo, Trần Công Hiếu, Trịnh Thu Vinh và Vũ Tiến Nam.

Đây là lực lượng nòng cốt ở các nội dung súng ngắn và súng trường, được kỳ vọng cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy và Nguyễn Thùy Trang đều từng vào chung kết cá nhân tại ASIAD 20, sở hữu kinh nghiệm quốc tế cùng nền tảng chuyên môn vững vàng.

Trong cuộc cạnh tranh quyết liệt tại Doha, khả năng duy trì sự ổn định và bản lĩnh ở từng loạt bắn sẽ quyết định cơ hội giành vé Olympic của các xạ thủ Việt Nam.

Toàn đội tuyển bắn súng Việt Nam sang Qatar ngày 1-11. Giải sẽ thi đấu chính thức các nội dung từ ngày 3-11 tới 13-11.

MINH CHIẾN