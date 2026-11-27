Ngôi sao bóng rổ người Mỹ LeBron James vừa trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử NBA đạt được triple-double.

Thành tích trong màu áo 76ers của James

Theo thống kê của NBA, James đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử NBA lập được triple-double ((ba thông số kỹ thuật đạt từ con số 10 trở lên), góp công lớn giúp đội bóng của mình giành chiến thắng 114-104 trước Miami Heat trong khuôn khổ NBA Cup.

Cả hai đội đều đang có thành tích 2-1 tại bảng B của Khu vực miền Đông trong khuôn khổ NBA Cup. Nếu giành chiến thắng, Miami đã giành ngôi đầu bảng và tiến vào vòng loại trực tiếp của giải đấu này.

James, người từng 4 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) NBA, sẽ bước sang tuổi 42 vào ngày 30-12 tới, đã ghi được 25 điểm: Thành tích cao nhất của anh trong mùa giải này (theo NBA).

Ngoài ra, anh này cũng thực hiện 12 pha kiến ​​tạo, cao nhất mùa giải, cho các đồng đội ghi điểm và có được 10 pha tranh bóng bật bảng (rebound) cho Philadelphia 76ers.

Miami vươn lên dẫn trước 32-29 sau hiệp đấu đầu tiên, nhưng James đã ghi liên tiếp 14 điểm cho đội nhà trong hiệp 2, giúp đội bóng này dẫn ngược 62-53 khi bước vào giờ nghỉ giữa trận. Kể từ đó, đội chủ nhà duy trì lợi thế dẫn điểm trong suốt nửa sau trận đấu.

“Chúng tôi muốn quay trở lại với bản sắc phòng ngự của mình”, James chia sẻ, “Chúng tôi đã không làm tốt điều đó trong hiệp đầu tiên, nhưng trong 36 phút tiếp theo, tôi nghĩ cả đội đã lấy lại được phong độ đó”.

Với chiến thắng này, đội bóng của James nâng thành tích lên 15-4: Kết quả tốt nhất tại Khu vực miền Đông, đồng thời chấm dứt chuỗi 7 trận thắng liên tiếp của Miami (hiện đang có thành tích là 10-7).

Trong bối cảnh Joel Embiid vắng mặt vì bệnh, còn Jaylen Brown phải rời sân sớm do căng cơ đùi trái, James đã gánh vác trọng trách ghi điểm và kiến ​​tạo cho các đồng đội bằng những đường chuyền sắc bén, tựa như phong cách của một tiền vệ dẫn dắt lối chơi trong bóng bầu dục Mỹ.

“Đó là khía cạnh tôi mà yêu thích nhất trong lối chơi của mình, bên cạnh chỉ số IQ bóng rổ”, James nói, "Được ra sân, đóng vai trò như một “quarterback”, quan sát các đồng đội di chuyển đúng vị trí, rồi thực hiện những đường chuyền chuẩn xác về cả thời điểm lẫn mục tiêu, điều đó thực sự rất thú vị”.

Tyrese Maxey là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất cho đội với 30 điểm, trong khi hậu vệ VJ Edgecombe đóng góp thêm 18 điểm.

“Ở giải đấu này, chiều sâu đội hình là yếu tố chắc chắn phải có”, James nhận định, “Đây là trận đấu có nhịp độ nhanh. Nó rất phù hợp với chúng tôi. Đây chính là những “chàng bò tót” trẻ tuổi của tôi. Họ là động lực giúp tôi tiếp tục tiến lên, mang lại cho tôi nguồn năng lượng dồi dào”.

Một pha bắt bóng bật bảng những phút cuối đã giúp James đạt được cú “triple-double” đầu tiên trong màu áo 76ers, khiến khán giả tại Philadelphia đứng dậy vỗ tay tán thưởng.

James đã rời Los Angeles Lakers trong giai đoạn giữa mùa giải và chọn gia nhập 76ers với hy vọng giành được chức vô địch NBA lần thứ 5 trong sự nghiệp.

Đ.Hg.