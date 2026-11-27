Ngày 27-11 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bến Thành, Sở VH-TT TPHCM tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực TDTT tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố năm 2026.

Các cán bộ tại xã, phường được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực TDTT. Ảnh: THANH TÙNG

Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Thông tri số 32 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Kết luận số 70 của Bộ Chính trị về phát triển TDTT trong giai đoạn mới. Sự kiện thu hút gần 200 cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực TDTT tại các xã, phường, đặc khu và các trung tâm cung ứng dịch vụ công trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân phát biểu khai mạc. Ảnh: THANH TÙNG

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân chia sẻ, hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất các quan điểm chỉ đạo từ các văn bản của Trung ương và thành phố, hướng dẫn nội dung chuyên môn, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính và mở rộng không gian địa lý của TPHCM.

Dự kiến, Sở VH-TT TPHCM sẽ tổ chức 4 đợt tập huấn liên tục phân theo các khu vực xã, phường. Qua chuỗi hội nghị này, ngành thể thao thành phố hướng tới 3 mục tiêu trọng tâm: thống nhất nhận thức và quy định pháp lý giúp cơ sở nắm vững định hướng chiến lược; chuẩn hóa kỹ năng chuyên môn và phương pháp tổ chức các giải thi đấu phong trào; tạo diễn đàn trao đổi thực tiễn, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả.

Gần 200 cán bộ phụ trách lĩnh vực TDTT tại các xã, phường tham gia hội nghị tập huấn. Ảnh: THANH TÙNG

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã triển khai hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới cùng các nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực TDTT cấp cơ sở. Các học viên được hướng dẫn chi tiết về chuyên môn, dự thảo bộ chỉ tiêu đánh giá hoạt động TDTT cơ sở, quy trình thành lập và nâng chất các CLB thể thao, cũng như cách thức khái toán kinh phí tổ chức các hoạt động.

Bên cạnh phần lý thuyết, ban tổ chức cũng dành thời gian trao đổi trực tiếp, giải đáp những khó khăn phát sinh tại địa phương. Qua đó, hội nghị góp phần nâng cao năng lực tham mưu, hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phong trào TDTT cơ sở tại TPHCM phát triển đồng bộ và vững mạnh.

NGUYỄN ANH