Những cuộc tranh tài hấp dẫn ở các cự ly tốc độ đã làm nóng sân vận động Thống Nhất (phường Diên Hồng) trong ngày thi đấu 27-11 của môn điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Cuộc cạnh tranh giữa Bùi Thị Nguyên (Quân đội, số 5) và Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Đồng Nai) ở 100m rào nữ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tâm điểm của ngày thi đấu là chung kết 100m rào nữ với cuộc cạnh tranh được chờ đợi giữa Bùi Thị Nguyên (Quân đội) và Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Đồng Nai). 4 năm trước, Bùi Thị Nguyên từng đăng quang tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX và năm nay cô tiếp tục khẳng định vị thế số một của mình.

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, Bùi Thị Nguyên và Mỹ Tiên bám đuổi quyết liệt qua từng rào. Hai VĐV gần như ngang bằng trong hơn nửa quãng đường đầu tiên. Tuy nhiên, ở rào thứ 6, Mỹ Tiên chậm nhịp so với đối thủ, tạo cơ hội để Bùi Thị Nguyên bứt lên mạnh mẽ. VĐV của Quân đội về đích đầu tiên với thành tích 13 giây 37, không chỉ giành HCV mà còn thiết lập kỷ lục mới của đại hội, vượt kỷ lục cũ 13 giây 49.

Giây phút cạnh tranh ở cự ly 110m rào nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ở chung kết 110m rào nam, Nguyễn Văn Tân (Đắk Lắk) giành HCV với thành tích 14 giây 34. Huỳnh Duy Khanh (TPHCM) nhận HCB khi đạt 14 giây 45, trong khi HCĐ thuộc về Bùi Minh Dương (Quân đội) với 14 giây 58.

Nội dung 100m nữ chứng kiến cuộc đua hấp dẫn giữa các tuyển thủ hàng đầu. Lê Thị Cẩm Tú (An Giang) cán đích đầu tiên với thời gian 11 giây 60, vượt qua Phùng Thị Huệ (Hà Nội, 11 giây 63). Tấm HCĐ thuộc về Hà Thị Thu (TPHCM) với thành tích 11 giây 72.

Các VĐV tung sức về đích ở cự ly 100m nữ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong khi đó ở nội dung 100m nam, Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ) gây bất ngờ khi giành HCV với thời gian 10 giây 58. Đây là lần đầu tiên VĐV vốn nổi danh ở cự ly 400m tham dự nội dung tốc độ danh giá nhất của điền kinh và anh đã ghi dấu ấn bằng tấm HCV đầy thuyết phục.

Tạ Ngọc Tưởng (số 4) về nhất 100m nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

NGUYỄN ANH - HOÀNG HÙNG