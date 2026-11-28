Ngày 27-11, tại CLB Phú Thọ (phường Phú Thọ), môn bơi chính thức khép lại cuộc tranh tài Đại hội.

Ngày thi đấu cuối cùng chứng kiến nhiều cuộc cạnh tranh hấp dẫn cùng hàng loạt kỷ lục mới được thiết lập.

Nổi bật nhất là màn trình diễn của Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dung 200m ngửa nữ. Kình ngư của đơn vị Quân đội đã cán đích đầu tiên với thời gian 2 phút 15 giây 46, giành HCV và đồng thời phá kỷ lục Đại hội do chính mình thiết lập năm 2018 (2 phút 16 giây 44). Thành tích này tiếp tục khẳng định đẳng cấp và sự bền bỉ của Ánh Viên trên đường đua xanh.

Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) trở lại thi đấu đại hội và giành 7 HCV. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ở nội dung 200m ngửa nam, gương mặt trẻ Trịnh Trường Vinh (TPHCM) tạo dấu ấn mạnh mẽ khi xuất sắc giành HCV với kết quả 2 phút 00 giây 92. Không chỉ bước lên bục cao nhất, Vinh còn lập mới cả kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục đại hội, cho thấy tiềm năng phát triển lớn của bơi lội Việt Nam.

Trong khi đó, Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) thi đấu ấn tượng để giành HCV nội dung 200m bướm nữ với thành tích 2 phút 14 giây 83. Ở nội dung tương ứng của nam, Nguyễn Quang Thuấn (Quân đội) xuất sắc về nhất với thời gian 2 phút 00 giây 20, mang về thêm một tấm HCV cho đoàn Quân đội.

Hai bộ huy chương cuối cùng của môn bơi thuộc về các nội dung tiếp sức 4x100m tự do. Đội Quân đội giành HCV nữ với thành tích 3 phút 50 giây 80, đồng thời phá kỷ lục đại hội. Ở nội dung nam, đội Đà Nẵng đăng quang với thời gian 3 phút 25 giây 19 và cũng thiết lập kỷ lục mới của đại hội.

Đông đảo người hâm mộ có mặt tại CLB Phú Thọ cổ vũ cho các VĐV. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Khép lại môn bơi, đoàn Quân đội đứng nhất toàn đoàn với 14 HCV, 11 HCB, 11 HCĐ. Xếp thứ nhì là đoàn Tây Ninh với 9 HCV, 2 HCB. Chủ nhà TPHCM giữ vị trí thứ 3 chung cuộc với 7 HCV, 14 HCB, 10 HCĐ.

Một số hình ảnh trong ngày thi đấu cuối của môn bơi 27-11 (Ảnh: Hoàng Triều)

NGUYỄN ANH - HOÀNG TRIỀU