Những sai lầm đẩy Man United chìm trong khủng hoảng

Man United tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng dù đã trải qua nhiều lần thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Man United đang mất phương hướng và rơi tự do. Ảnh: THX

Nếu Michael Carrick phải ra đi, trách nhiệm không thể chỉ thuộc về HLV trưởng, bởi những quyết định thiếu nhất quán của đồng chủ sở hữu Man United Sir Jim Ratcliffe và bộ máy điều hành INEOS cũng góp phần đẩy đội chủ sân Old Trafford vào tình cảnh hiện tại.

Sự sa sút của Manchester United không phải câu chuyện mới. Những vấn đề về quản lý, chuyển nhượng, xây dựng đội hình và định hướng chuyên môn đã tồn tại từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, khi INEOS tham gia điều hành hoạt động bóng đá của CLB từ năm 2024, người hâm mộ từng kỳ vọng một cuộc cải tổ toàn diện sẽ giúp đội bóng tìm lại vị thế.

Đáng tiếc, sau hơn hai năm, những gì diễn ra tại Old Trafford chưa đáp ứng được kỳ vọng. Man United liên tục thay đổi nhân sự, điều chỉnh chiến lược và đưa ra những quyết định gây tranh cãi. Trong khi đó, thành tích trên sân cỏ ngày càng sa sút.

Hiện tại, việc Man United sa thải HLV Michael Carrick chỉ còn là thời gian, sau khi đội chỉ thắng 1 trong 10 trận tại Premier League. Carrick có thể phải trả giá cho những kết quả không tốt. Tuy nhiên, nếu nhìn lại toàn bộ quá trình tái thiết Man United dưới thời INEOS, có thể thấy những vấn đề hiện nay không chỉ bắt nguồn từ năng lực của HLV trưởng. Nhiều quyết định quan trọng của ban lãnh đạo cũng cần được xem xét một cách nghiêm túc.

Bảo vệ Ten Hag rồi sa thải

Quyết định xử lý tương lai Erik ten Hag sau mùa giải 2023/24 là một trong những ví dụ rõ nhất về sự thiếu nhất quán của ban lãnh đạo Manchester United.

Khi đó, chiến lược gia người Hà Lan vừa trải qua một mùa giải Ngoại hạng Anh đáng thất vọng. Manchester United chỉ xếp thứ tám, thành tích thấp nhất của đội bóng trong kỷ nguyên Premier League tính đến thời điểm ấy.

Ban lãnh đạo Man United đã xem xét nhiều phương án thay thế Ten Hag, nhưng chiến thắng 2-1 trước Manchester City trong trận chung kết FA Cup đã làm thay đổi tình hình. Thay vì chia tay HLV người Hà Lan, Man United quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào ông và gia hạn hợp đồng đến năm 2026.

Tuy nhiên, một chiến thắng ở trận chung kết không thể xóa bỏ những hạn chế đã bộc lộ trong suốt mùa giải. Ten Hag chỉ dẫn dắt đội bóng thêm chín trận ở mùa giải tiếp theo trước khi bị sa thải vào tháng 10-2024.

Cách xử lý này cho thấy ban lãnh đạo đã thiếu một định hướng rõ ràng ngay từ đầu. Nếu không còn tin tưởng Ten Hag, họ cần quyết đoán trong việc thay đổi. Ngược lại, nếu cho rằng ông vẫn phù hợp với kế hoạch dài hạn, CLB phải có sự chuẩn bị và hỗ trợ cần thiết.

Vấn đề của Amorim

Ruben Amorim từng được xem là nhân vật có thể đưa Manchester United bước sang một giai đoạn mới. Tuy nhiên, triết lý chiến thuật của ông nhanh chóng bộc lộ những vấn đề khi áp dụng vào môi trường Ngoại hạng Anh.

Amorim kiên trì với sơ đồ ba trung vệ và hệ thống vận hành đòi hỏi những cầu thủ chạy cánh có khả năng hoạt động rộng. Trong khi đó, đội hình Manchester United chưa được xây dựng phù hợp với yêu cầu chiến thuật ấy.

Trong thời gian dẫn dắt Manchester United, Amorim từng có những phát biểu gây chú ý. Ông thẳng thắn thừa nhận đội bóng đang chơi rất tệ, thậm chí mô tả đây là một trong những phiên bản Manchester United yếu nhất mà ông từng chứng kiến.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng từng công khai yêu cầu ban lãnh đạo phải đưa ra quyết định nếu không còn muốn ủng hộ triết lý bóng đá của ông. Cuối cùng, Amorim rời Old Trafford sau khoảng 14 tháng làm việc.

Vấn đề không chỉ nằm ở việc bổ nhiệm một HLV không phù hợp. Điều đáng nói hơn là ban lãnh đạo đã không có phương án đủ rõ ràng để giải quyết những bất đồng về chiến thuật, nhân sự và định hướng phát triển.

Một đội bóng muốn tái thiết cần có sự thống nhất giữa HLV trưởng, giám đốc thể thao và những người chịu trách nhiệm tuyển dụng. Manchester United lại cho thấy sự thiếu đồng bộ trong chính những vấn đề cốt lõi đó.

Những quyết định gây bất mãn

Ratcliffe nhiều lần đề cập đến những khó khăn tài chính của CLB và sự cần thiết phải cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, cách triển khai các biện pháp này lại khiến hình ảnh của ban lãnh đạo xấu đi trong mắt người hâm mộ.

Hàng trăm nhân viên bị ảnh hưởng bởi chương trình tái cơ cấu và cắt giảm nhân sự. Những tranh cãi liên quan đến vé mùa và việc bán lại vé cũng khiến quan hệ giữa CLB với một bộ phận cổ động viên trở nên căng thẳng.

Vấn đề ở đây không đơn thuần là tiết kiệm ngân sách. Một CLB lớn như Manchester United cần cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh, trách nhiệm với người lao động và mối quan hệ với cộng đồng người hâm mộ.

Ratcliffe có thể muốn thay đổi cách vận hành của đội bóng, nhưng những quyết định thiếu tính thuyết phục đã khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về những ưu tiên thực sự của giới chủ.

Đội hình của Man United mất cân bằng nghiêm trọng. Ãnh: THX

Đầu tư mạnh cho tuyến giữa nhưng bỏ hàng phòng ngự

Một trong những vấn đề lớn nhất trong chính sách chuyển nhượng của Manchester United là sự thiếu cân đối giữa các tuyến.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, CLB đã chi khoảng 155 triệu bảng để tăng cường tuyến giữa. Tuy nhiên, hàng phòng ngự lại không được bổ sung tương xứng.

Ngoài Leny Yoro, người được đưa về với định hướng phát triển lâu dài, Manchester United vẫn chủ yếu dựa vào những cầu thủ đã gắn bó với đội bóng trong nhiều mùa giải.

Việc duy trì một hàng thủ thiếu sự ổn định trong khi tập trung nguồn lực lớn cho tuyến giữa khiến đội hình Manchester United chưa được hoàn thiện như mong đợi.

Thực tế cho thấy, việc xây dựng đội hình không thể chỉ dựa trên những bản hợp đồng nổi bật. Một chiến lược chuyển nhượng hiệu quả phải xác định đúng vị trí cần bổ sung, bảo đảm sự cân bằng giữa các tuyến và phù hợp với triết lý của HLV trưởng.

Manchester United đã đầu tư không ít tiền, nhưng hiệu quả từ những khoản chi ấy vẫn là dấu hỏi lớn.

Carrick khiến lãnh đạo Man United thay đổi quan điểm

Michael Carrick ban đầu được xem là giải pháp tạm thời trong giai đoạn Manchester United tìm kiếm một phương án dài hạn cho vị trí HLV trưởng.

Tuy nhiên, những chiến thắng trước Arsenal, Manchester City, Aston Villa và Liverpool đã khiến vị thế của ông thay đổi và trao cho Carrick bản hợp đồng chính thức.

Dẫu vậy, việc đánh giá Carrick không thể chỉ dựa trên một vài chiến thắng nổi bật. Trong giai Carrick tạm quyền, Manchester United có lợi thế khi không phải căng sức trên nhiều mặt trận châu Âu và các giải đấu cúp. Điều này giúp đội bóng có thêm thời gian tập luyện, chuẩn bị chiến thuật và hồi phục thể lực giữa các trận đấu.

Khi lịch thi đấu trở nên dày đặc hơn hoặc khi đối thủ bắt đầu tìm ra cách khắc chế, những hạn chế trong đội hình và năng lực tổ chức lối chơi có thể bộc lộ rõ hơn. Đó là lý do ban lãnh đạo cần đánh giá Carrick trên một quá trình đủ dài, thay vì để những kết quả nhất thời chi phối quyết định nhân sự.

Nếu ngay từ đầu Carrick chỉ được xác định là HLV tạm quyền, CLB cần có tiêu chí rõ ràng cho việc lựa chọn người kế nhiệm. Ngược lại, nếu những chiến thắng trước các đối thủ lớn khiến INEOS thay đổi kế hoạch và cân nhắc bổ nhiệm ông lâu dài, họ cũng phải chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Carrick sẽ sớm bị Man United sa thải. Ảnh: THX

Một đội bóng lớn không thể liên tục thay đổi định hướng chỉ vì thành tích ngắn hạn. Manchester United đang đứng trước một cuộc khủng hoảng không thể giải quyết chỉ bằng việc thay đổi HLV trưởng.

Carrick có thể không phải người phù hợp để dẫn dắt Manchester United trong dài hạn. Nhưng nếu ông phải ra đi, người hâm mộ có quyền đặt câu hỏi: ai sẽ chịu trách nhiệm cho những sai lầm đã đưa đội bóng đến bờ vực khủng hoảng?

Manchester United không chỉ cần một HLV mới. Đội bóng cần một chiến lược đúng đắn, một bộ máy điều hành nhất quán và những người đủ năng lực chịu trách nhiệm cho các quyết định của mình. Nếu không, Old Trafford sẽ còn chứng kiến thêm nhiều cuộc chia tay, nhưng chiếc bóng khủng hoảng vẫn tiếp tục phủ xuống CLB.

PHẠM QUANG