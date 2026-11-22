Giữa không gian rực rỡ sắc màu của lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, có một hình ảnh giản dị nhưng để lại nhiều cảm xúc. Đó là khu vực được ban tổ chức bố trí trang trọng, thuận tiện dành riêng cho các vận động viên khuyết tật.

Khu vực dành riêng cho các vận động viên khuyết tật tại lễ khai mạc Đại hội, một nét đẹp trong công tác tổ chức của TPHCM. Ảnh: HN

Trong không khí náo nức của đêm khai hội tại Công viên Bờ sông Sài Gòn đêm khai mạc 21-11, các vận động viên khuyết tật cũng có mặt, cùng hòa mình vào niềm vui của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Thoạt nhìn, đó có thể chỉ là một sự sắp xếp trong công tác tổ chức. Nhưng với cộng đồng thể thao người khuyết tật Việt Nam, sự quan tâm ấy mang nhiều ý nghĩa. Họ cảm nhận được sự trân trọng, sẻ chia và hơn hết là niềm vui khi được tham dự một sự kiện trọng đại của thể thao nước nhà trong điều kiện thuận tiện, bình đẳng.

Nhiều vận động viên có mặt tại lễ khai mạc đã trải qua những tháng ngày miệt mài tập luyện, vượt qua không ít khó khăn để theo đuổi niềm đam mê thể thao. Những nỗ lực và thành tích của họ đã góp thêm nhiều câu chuyện đẹp cho thể thao Việt Nam.

TS Lý Đại Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam, sáng lập Cộng đồng Thể thao Người khuyết tật Việt Nam (trái) cùng các VĐV tại Lễ khai mạc. Ảnh: HN

Điều mà các vận động viên khuyết tật mong mỏi là sự tôn trọng, những cơ hội bình đẳng để phát huy khả năng và đóng góp cho cộng đồng. Sự chu đáo của ban tổ chức trong đêm khai mạc đã mang đến một niềm vui rất đỗi bình dị mà ấm áp.

TPHCM hôm nay đang từng ngày đổi mới với những công trình hiện đại, những không gian văn hóa và sinh hoạt cộng đồng ngày càng rộng mở. Vẻ đẹp của thành phố còn được bồi đắp từ những việc làm thiết thực, từ sự quan tâm dành cho mỗi người dân, để tất cả đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng những thành quả phát triển chung.

Niềm vui của các vận động viên khuyết tật khi hòa mình vào không khí náo nức của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước tại TPHCM. Ảnh: HN

Đêm khai mạc Đại hội đang được nhớ đến bởi những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, những khoảnh khắc đầy tự hào. Và đâu đó trong ký ức của những người có mặt, còn có hình ảnh các vận động viên khuyết tật cùng vui cười, hòa mình vào không khí khai hội bên bờ sông Sài Gòn.

Một hình ảnh bình dị, một sự quan tâm thiết thực, góp thêm nét đẹp cho thành phố vốn được yêu mến bởi sự bao dung và nghĩa tình.

VÕ QUỐC