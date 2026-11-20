Dù Man United đang trải qua mùa giải đầy khó khăn, cuộc đối đầu với Liverpool vẫn vẹn nguyên sức nóng bởi lịch sử, danh dự và mối kình địch kéo dài hơn một thế kỷ giữa hai đội bóng hàng đầu nước Anh.

Cuối tuần này, người hâm mộ bóng đá sẽ hướng về trận đấu giữa Liverpool và Man United. Ảnh: THX

Liverpool sẽ tiếp đón Man United trên sân nhà Anfield vào lúc 23 giờ 30 ngày 22-11 trong trận cầu tâm điểm của vòng 11 Premier League mùa giải 2026 - 2027. Hai đội bước vào cuộc đại chiến với vị thế trái ngược. Liverpool đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng dưới sự dẫn dắt của HLV Andoni Iraola. Trong khi đó, Man United rơi xuống nhóm xuống hạng sau chuỗi trận thất vọng, khiến Michael Carrick phải rời ghế HLV trưởng.

Sự xuất hiện của Mauricio Pochettino trên băng ghế chỉ đạo mang đến hy vọng mới cho người hâm mộ “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Argentina sẽ phải đối mặt với thử thách đặc biệt khó khăn ngay trận ra mắt khi Manchester United hành quân đến Anfield. Đáng chú ý, đội chủ sân Old Trafford mới giành được 8 điểm sau 10 trận đấu đầu tiên của mùa giải.

Mối kình địch bắt nguồn từ lịch sử hai thành phố

Dù khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng Premier League lên tới 10 điểm, điều đó không làm giảm sức hút của trận đấu. Với người hâm mộ, Liverpool - Man United không đơn thuần là cuộc cạnh tranh về điểm số mà còn là màn đối đầu mang ý nghĩa lịch sử, danh dự giữa hai thành phố công nghiệp và cảng biển lớn của nước Anh.

Mối bất hòa giữa Liverpool và Manchester có nguồn gốc từ thời kỳ Cách mạng Công nghiệp, trước cả khi bóng đá chuyên nghiệp phát triển mạnh mẽ. Sự cạnh tranh về kinh tế giữa hai thành phố càng trở nên căng thẳng sau khi kênh đào Manchester được khai trương năm 1894. Theo thời gian, những mâu thuẫn ấy lan sang bóng đá, biến cuộc đối đầu giữa hai CLB thành một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất nước Anh.

Lịch sử bóng đá Anh cũng chứng kiến sự thay đổi liên tục về vị thế thống trị giữa hai đội. Liverpool từng trải qua thời kỳ hoàng kim trong thập niên 1970 và 1980, trước khi Manchester United vươn lên dưới triều đại HLV Sir Alex Ferguson.

Hiện tại, cả hai cùng sở hữu 20 chức vô địch quốc gia Anh sau khi Liverpool san bằng thành tích của đối thủ vào năm 2025.

Liverpool gặp Man United là trận đấu đặc biệt nhất lịch sử bóng đá Anh. Ảnh: THX

Những cuộc đối đầu luôn tạo nên cảm xúc đặc biệt

Thống kê lịch sử cho thấy Manchester United nhỉnh hơn Liverpool về số trận thắng. Sau 218 lần đối đầu, Quỷ đỏ có 85 chiến thắng, trong khi Liverpool thắng 72 trận. Những ký ức đáng nhớ, từ thất bại 0-7 của Manchester United tại Anfield năm 2023 đến chiến thắng kịch tính 3-2 của đội bóng thành Manchester vào tháng 5 năm ngoái, càng khiến mỗi lần hai đội chạm trán trở nên khó lường.

Với Pochettino, chuyến làm khách tại Anfield là bài kiểm tra quan trọng ngay khi ông vừa bắt đầu công việc tại Old Trafford vào ngày 18-11. Một kết quả tích cực sẽ giúp Man United cải thiện tinh thần và tạo thêm niềm tin cho hành trình phía trước. Ngược lại, một thất bại nặng nề có thể khiến những vấn đề trong hệ thống phòng ngự của đội bóng tiếp tục bị đặt dấu hỏi.

Ở phía bên kia, HLV Andoni Iraola cũng hướng đến chiến thắng trong trận derby đầu tiên của mình, qua đó giúp Liverpool củng cố vị trí trong nhóm dự Champions League, đồng thời gia tăng sức ép lên đối thủ truyền kiếp.

Dù tương quan lực lượng và phong độ hiện tại có sự chênh lệch, Liverpool – Man United vẫn là cuộc đối đầu vượt ra ngoài khuôn khổ một trận đấu thông thường. Bởi với hai đội bóng này, lịch sử, danh dự và niềm tự hào của người hâm mộ luôn khiến mỗi lần chạm trán trở thành một sự kiện đặc biệt của bóng đá Anh.

Liverpool có thể đang ở thế cửa trên, còn Man United chìm trong khủng hoảng, nhưng một khi bước vào trận derby nước Anh, mọi khoảng cách đều có thể bị xóa nhòa. Bởi với hai đội bóng này, chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm mà còn là lời khẳng định vị thế và niềm tự hào trước đối thủ truyền kiếp.

PHẠM QUANG