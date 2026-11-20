Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên kênh truyền thông chính thức của Man United sau khi được bổ nhiệm, tân HLV Pochettino đã chia sẻ về mối duyên sâu sắc từ đêm Camp Nou 1999 huyền thoại.

Ảnh chụp màn hình video phỏng vấn trên website Man United

Ký ức Camp Nou 1999 và sự tôn kính dành cho Sir Alex Ferguson

Ngay ở phần mở đầu cuộc phỏng vấn, Mauricio Pochettino đã tiết lộ một kỷ niệm đặc biệt gắn liền với Man United từ thế kỷ trước. Chiến lược gia người Argentina nhớ lại khoảnh khắc ông có mặt trên khán đài sân Camp Nou tại Barcelona để theo dõi trận chung kết Champions League năm 1999 giữa Man United và Bayern Munich.

"Tôi đã ở Barcelona trong trận chung kết biểu tượng đó. Chúng tôi đã hô vang và cổ vũ cho Man United", Pochettino hồi tưởng về cú lội ngược dòng thần thánh trong phút bù giờ với các bàn thắng của Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer.

Nhà cầm quân 54 tuổi khẳng định sự ngưỡng mộ dành cho Man United đã được nuôi dưỡng từ đêm huyền thoại ấy, đặc biệt là niềm tôn kính dành cho Sir Alex Ferguson, người ông coi là "HLV vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao". Sau khi chia tay đội tuyển quốc gia Mỹ, Pochettino nhấn mạnh cơ hội dẫn dắt Man United là một đặc ân lớn mà "bạn không thể nào từ chối".

Nhìn vào tiềm năng thay vì vị trí thứ 18 u ám

Tiếp quản đội bóng trong bối cảnh Man United chìm sâu ở vị trí thứ 18 tại Premier League khi chỉ giành được 1 chiến thắng sau 10 trận mở màn, Pochettino khẳng định ban huấn luyện và các cầu thủ không nên bị ám ảnh bởi hoàn cảnh hiện tại.

"Tôi nghĩ sẽ là sai lầm nếu chúng ta chỉ nhìn vào tình cảnh lúc này. Chúng ta cần nhìn vào tiềm năng to lớn của CLB", tân HLV trưởng Man United nhấn mạnh. Dù thừa nhận đang gánh vác trách nhiệm từ kết quả tồi tệ vừa qua, ông tin rằng điều quan trọng nhất lúc này là khôi phục niềm vui thi đấu và tinh thần chiến thắng.

Điều bất ngờ là thay vì hướng tới kỳ chuyển nhượng tháng Giêng để thay máu lực lượng, Pochettino đặt niềm tin trọn vẹn vào dàn cầu thủ hiện tại: "Chúng tôi cần phải yêu thương những cầu thủ mà mình đang sở hữu. Ban huấn luyện phải hỗ trợ và cung cấp đầy đủ mọi công cụ để họ giải phóng tài năng trên sân cỏ".

Để giúp gã khổng lồ nước Anh tìm lại vị thế vốn có, Pochettino chú trọng xây dựng một môi trường tâm lý tích cực. Ông chỉ ra rằng áp lực đè nặng trong suốt 13 năm qua kể từ khi Sir Alex giải nghệ đã cản trở các cầu thủ thể hiện tốt nhất năng lực chuyên môn.

"Để kết nối với trận đấu, cầu thủ cần cảm thấy tự do và hạnh phúc. Họ cần thi đấu vì đồng đội, gia đình, CLB và người hâm mộ", Pochettino chia sẻ, "Áp lực và trách nhiệm phải mang lại năng lượng tích cực. Nếu không, sức ép đó sẽ trở nên quá đè nặng trên vai".

Về định hướng phát triển lâu dài, chiến lược gia Argentina cho biết ông sẽ tiếp cận “từng chút một”, tìm hiểu sâu sắc văn hóa và lịch sử CLB để xây dựng một triết lý phù hợp nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả thi đấu. Ông cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm: "Nếu đội bóng không thi đấu tốt, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi".

Thông điệp trước trận ra mắt tại Anfield: "Dũng cảm và không sợ hãi"

Thử thách mở màn của Pochettino cùng Man United là chuyến làm khách tới sân Anfield gặp kình địch Liverpool, đội bóng đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, vào Chủ nhật tới, chỉ sau đúng 3 ngày làm việc trực tiếp cùng các học trò kể từ khi đáp chuyến bay đêm từ Mỹ đến trung tâm huấn luyện Carrington.

Dù thời gian chuẩn bị cực kỳ ngắn ngủi, Pochettino vẫn gửi lời tuyên chiến đầy bản lĩnh đến đối thủ: "Tôi hiểu rất rõ ý nghĩa của trận đấu này. Lịch sử CLB đã nói lên tất cả những gì chúng ta phải kỳ vọng. Chúng tôi sẽ đến Anfield với mục tiêu giành chiến thắng, dũng cảm làm chủ cuộc chơi và không có bất kỳ sự sợ hãi nào trước một đối thủ mạnh như Liverpool".

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