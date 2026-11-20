Buổi tập đầu tiên của Pochettino đã không trọn vẹn khi một thiết bị bay quay phim (drone) bất ngờ xâm nhập mà không bị nhân viên an ninh phát hiện.

HLV Pochettino gặp các cầu thủ Man United trong phòng tập. Ảnh Website Man United

Ngay sau buổi tập đầu tiên của HLV Pochettino hôm 19-11, một đoạn video dài 12 phút được đăng tải trên Youtube. Nó được thực hiện bằng drone với các cảnh quay diễn ra từ trên không. Đoạn video cho thấy Pochettino trực tiếp xuất hiện trên sân, chỉ đạo sát sao khi lực lượng được phân chia thành 3 nhóm riêng biệt để thực hiện các bài tập chiến thuật.

Trước những lo ngại về việc lộ chiến thuật, người điều khiển drone khẳng định chuyến bay hoàn toàn hợp pháp theo quy định của Cơ quan Hàng không Dân dụng (CAA) nước Anh. Thiết bị hoạt động ở vùng trời không bị hạn chế, giữ khoảng cách an toàn, có đầy đủ bảo hiểm và việc ghi hình nửa giờ đầu buổi tập công khai không làm lộ chiến thuật bí mật khi giới truyền thông cũng có mặt trên sân tập vào thời điểm đó.

Phía Man United từ chối đưa ra bình luận chính thức, còn HLV Pochettino thì không đề cập đến tình huống này trong buổi trả lời phỏng vấn sau buổi tập. Chiến lược gia người Argentina tiếp quản ghế nóng từ Michael Carrick khi Man United rơi vào nhóm xuống hạng với vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 10 vòng đấu Premier League. Đây là CLB Premier League thứ tư trong sự nghiệp của Pochettino, sau Southampton, Tottenham và Chelsea.

Dù vậy, ông tiết lộ bản thân đã dành tình cảm đặc biệt cho Quỷ đỏ từ đêm chung kết Champions League thần thánh năm 1999 tại Barcelona và luôn coi Sir Alex Ferguson là nhà cầm quân vĩ đại nhất lịch sử.

Tuy nhiên, Man United hiện tại có lẽ không còn giống như Pochettino từng ngưỡng mộ. Ngày đầu tiên của Pochettino diễn ra cùng thời điểm Man United công bố kết quả tài chính ảm đạm. Tổng dư nợ của đội bóng đã vượt mốc 1,1 tỷ bảng Anh, bao gồm 577 triệu bảng nợ dài hạn, 207 triệu bảng nợ tín dụng quay vòng và 332 triệu bảng nợ tiền chuyển nhượng cầu thủ. Khoản nợ này khiến mỗi năm Man United phải trả lãi gần 60 triệu bảng mỗi năm.

Các con số này chưa bao gồm khoản tiền đền bù sa thải Carrick lẫn chi phí ít nhất 7,5 triệu bảng để chiêu mộ Pochettino cùng dàn trợ lý. Mặc dù vậy, Giám đốc điều hành Omar Berrada khẳng định ưu tiên hàng đầu của ban lãnh đạo là hỗ trợ tối đa cho tân HLV để sớm cải thiện phong độ trên sân cỏ.

Vào chiều 22-11 tới, Pochettino sẽ có trận ra mắt chính thức đầy giông bão khi cùng Man United làm khách trước kình địch Liverpool tại Anfield – đội bóng hiện hơn Quỷ đỏ tới 10 điểm trên bảng xếp hạng.

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