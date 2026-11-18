Việc Pochettino “lưu luyến” ở lại đội tuyển Mỹ đến ngày cuối cùng và khá tự tin trong việc tiếp quản ghế nóng tại Man United dù phải đối mặt với thực trạng khắc nghiệt, cho thấy trong đầu nhà cầm quân người Argentina đã có tính toán.

Pochettino (giữa) đang chỉ đạo tuyển Mỹ. Ảnh THX

Viễn cảnh làn sóng cầu thủ Mỹ cập bến Old Trafford

Trước bài toán thiếu hụt nhân sự phù hợp với lối chơi, viễn cảnh chiêu mộ các ngôi sao đội tuyển Mỹ đang trở thành một giải pháp khả thi cho thời gian đầu của HLV Pochettino. Tiền vệ tuyển Mỹ Weston McKennie đang khoác áo Juventus nhận định rằng việc nhiều tuyển thủ Mỹ theo chân nhà cầm quân người Argentina sang Premier League là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo McKennie, thời gian dẫn dắt đội tuyển Mỹ đã giúp Pochettino đánh giá sâu sắc chất lượng và tiềm năng của dàn cầu thủ này. Trong bối cảnh nhiều trụ cột của Mỹ đang tìm kiếm bước tiến mới trong sự nghiệp, lại có sẵn “dây” từ ông thầy cũ, thì khả năng họ chuyển tới Man United là khó tránh khỏi.

Xét về chuyên môn, sự am hiểu sẵn có về yêu cầu thể lực cũng như tư duy chiến thuật của Pochettino giúp các ngôi sao Mỹ trở thành phương án giải cứu lý tưởng cho Man United, có thể hòa nhập ngay lập tức mà không cần thời gian thích ứng dài hạn.

Bản thân Pochettino cũng không phủ nhận khả năng tái hợp các học trò Mỹ trong kỳ chuyển chuyển nhượng mùa đông. Dù giữ sự thận trọng trước truyền thông, chiến lược gia này khẳng định Man United là đỉnh cao mà bất kỳ cầu thủ giỏi nào cũng khao khao hướng tới, đồng thời nhấn mạnh ông sẽ dành sự ưu tiên đặc biệt cho những nhân tố mà mình đã nắm rõ năng lực.

Những xung đột tiềm tàng

Điểm cốt lõi trong triết lý của Pochettino là nền tảng thể lực dồi dào. Như ông từng nhấn mạnh trong cuốn sách có tựa Brave New World, thể lực cầu thủ là yếu tố quan trọng hàng đầu. Cùng trợ lý Jesus Perez, ông áp dụng bài kiểm tra thể lực khắc nghiệt mang công thức Gacon nhằm xây dựng lối chơi áp sát tầm cao với cường độ nghẹt thở, tạo ra "sự hỗn loạn có kiểm soát" để làm nản lòng đối thủ.

Tuy nhiên, đội hình Man United lại liên tục bị nghi ngờ về mặt thể lực, thường xuyên vỡ trận và thiếu khả năng gây áp lực đồng bộ. Khó khăn càng gia tăng khi Pochettino không có giai đoạn tiền mùa giải để rèn quân. Ngay khi đáp chuyến bay xuống Anh, ông chỉ có ba ngày chuẩn bị trước trận gặp đại kình địch Liverpool. Trong bối cảnh lịch thi đấu dồn dập tại Premier League và Champions League, việc ép cầu thủ nhồi thể lực nặng dễ dẫn đến nguy cơ bùng nổ chấn thương.

Một lý do khác để Man United có thể “Mỹ hóa” đó là Pochettino bê nguyên dàn trợ lý từ tuyển Mỹ đến Anh. Đã từ lâu, người ta râm ran về một nhóm cầu thủ “quyền lực đen” trong nội bộ Man United, và giải pháp trước mắt của Pochettino sẽ là trao cơ hội cho tài năng trẻ trước khi “thay máu” đội hình. Trong bối cảnh mà rất ít ngôi sao chịu đến Man United, thì giải pháp nhân sự từ đội tuyển Mỹ sẽ giúp Pochettino vẹn đôi đường.

Hiện có khoảng 4 đến 5 tuyển thủ quốc gia Mỹ đang chinh chiến tại Giải Ngoại hạng Anh (Premier League), cùng một số cầu thủ khác đang thi đấu ở giải Hạng Nhất (Championship). Những cái tên nổi bật đang thi đấu tại giải đấu hàng đầu nước Anh gồm có Antonee Robinson (Fulham), Tyler Adams (Bournemouth), Chris Richards (Crystal Palace) và Brenden Aaronson (Leeds United). Trong số này, hậu vệ trái Robinson và tiền vệ phòng ngự Tyler Adams - đội trưởng tuyển Mỹ dưới thời Pochettino- là hai ứng viên hàng đầu phù hợp với triết lý pressing cường độ cao. Ngoài ra, tiền vệ Weston McKennie (Juventus) và Christian Pulisic (AC Milan) cũng được đồn đoán có thể tái hợp với HLV Pochettino tại Old Trafford.

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