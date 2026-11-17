Khi Pochettino bước qua cánh cửa Old Trafford kế nhiệm Michael Carrick, ông tiếp quản một tập thể chìm sâu trong khủng hoảng trong bối cảnh khó có đợt tăng cường lực lượng nào đến sớm trước tháng 1.

Với 1 trận thắng sau 10 vòng Premier League, thủng lưới 19 bàn và xếp thứ 18, Manchester United trải qua khởi đầu tồi tệ nhất lịch sử. Các cầu thủ "quỷ đỏ" rất lười chạy, xếp thứ 19/20 ở Ngoại hạng Anh, phản ánh căn bệnh thiếu cường độ thi đấu nghiêm trọng.

Sự xuất hiện của chiến lược gia 54 tuổi người Argentina mang theo kỳ vọng về cuộc lột xác toàn diện. Từ sơ đồ vận hành, nhân sự hàng thủ, tuyến giữa cho đến triết lý áp sát, Pochettino chuẩn bị thực thi những thay đổi nền tảng tại Old Trafford.

Tái thiết hàng thủ

Vấn đề nhức nhối nhất ở Man United là hàng phòng ngự đã lọt lưới 19 bàn. Dù sơ đồ 4-2-3-1 vốn là bản sắc quen thuộc từ Southampton, Tottenham đến Chelsea, tân HLV người Argentina sẵn sàng thực hiện những điều chỉnh nhân sự bước ngoặt.

Để vận hành hàng phòng ngự dâng cao, Pochettino đòi hỏi các trung vệ phải có tốc độ bọc lót vượt trội. Trung vệ trẻ Leny Yoro sẽ trở thành nhân tố nòng cốt nhờ khả năng bọc lót và duy trì cự ly. Bên cạnh kinh nghiệm của Harry Maguire, Lisandro Martinez hay Matthijs de Ligt, Pochettino có thể trao cơ hội cho tài năng trẻ Ayden Heaven để tạo bộ đôi trung vệ giàu năng lượng.

Ở hành lang trái, tuổi tác (31 tuổi) của Luke Shaw mở ra cơ hội cho Patrick Dorgu. Sự cơ động của Dorgu phù hợp với yêu cầu cường độ cao của Pochettino, bên cạnh phương án trẻ Harry Amass.

Đặc biệt, trước thử thách tại Anfield gặp Liverpool ở trận ra mắt, Pochettino có thể cân nhắc sơ đồ 3-4-3 với cặp hậu vệ biên dạt sâu thành hàng thủ 5 người khi mất bóng. Hệ thống này nhằm hạn chế khoảng trống trước sức tấn công biên từ Cody Gakpo, Florian Wirtz hay Alexander Isak.

Dự kiến sơ đồ theo Sky Sports

Trục giữa mới và triết lý "không cầu thủ xa xỉ"

Tại Southampton hay Tottenham, các đội bóng của Pochettino nổi tiếng với lối chơi pressing tầm cao và chuyển trạng thái cực nhanh theo trường phái của bậc thầy Marcelo Bielsa. Tại tuyển Mỹ ở World Cup, đội bóng của Pochettino đạt trung bình 8 lượt thu hồi bóng tầm cao mỗi trận. Để tái lập điều đó tại Man United, ông phải loại bỏ tư tưởng thi đấu hời hợt.

Cựu tiền vệ Adam Lallana từng nhớ lại ngày đầu làm việc với Pochettino tại Southampton: "Khi ông ấy đến, mọi thứ lập tức rõ ràng: không có chỗ cho bất kỳ cầu thủ xa xỉ nào trong đội hình".

Để giải bài toán tuyến giữa thiếu sức chiến đấu, Carlos Baleba được xem là quân bài chiến lược nhờ nền tảng thể lực và khả năng thu hồi bóng mạnh mẽ. Bên cạnh Baleba, Kobbie Mainoo cùng kinh nghiệm của Youri Tielemans sẽ tạo nên bộ khung tiền vệ trung tâm vừa đảm bảo tranh chấp, vừa duy trì luân chuyển bóng. Khi có bóng, một tiền vệ trung tâm có thể lùi sâu giữa hai trung vệ (tương tự Eric Dier tại Tottenham), cho phép Dalot và Dorgu dâng cao như tiền vệ biên.

Hàng công và bài toán Bruno Fernandes

Trên hàng công, Bruno Fernandes tiếp tục nắm giữ vai trò nhạc trưởng ở vị trí số 10. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu ở tuổi 32, tiền vệ người Bồ Đào Nha có đủ thể lực liên tục chạy xâm nhập vòng cấm phía sau trung phong – giống Dele Alli từng bùng nổ bên cạnh Harry Kane tại Tottenham?

Ở vị trí tiền đạo cánh, Pochettino dự kiến tạo ra xáo trộn lớn. Matheus Cunha chiếm ưu thế so với Marcus Rashford ở cánh trái nhờ tinh thần chiến đấu và khả năng quấy phá. Ở cánh đối diện, Bryan Mbeumo và Amad Diallo sẽ cạnh tranh quyết liệt. Mbeumo cũng có thể đẩy vào đá trung phong cắm thay Joshua Zirkzee nếu Pochettino ưu tiên tốc độ phản công. Ngoài ra, tài năng trẻ Shea Lacey có thể trở thành "làn gió mới" từ băng ghế dự bị.

Đội hình 3-4-3 dự kiến của Man United trước Liverpool

Lammens; Yoro, Maguire, Martinez; Dalot, Mainoo, Tielemans, Dorgu; Mbeumo, Fernandes, Cunha

"Thay đổi hay là chết": Triết lý tiến hóa tại Old Trafford

Pochettino từng thẳng thắn chia sẻ: "Nếu bạn không chịu thay đổi, bạn sẽ chết". Vị chiến lược gia người Argentina chứng minh sự linh hoạt khi dẫn dắt PSG hay tuyển Mỹ – nơi ông biết cách điều chỉnh chiến thuật phù hợp nhân sự thực tế.

Tại Man United, Pochettino kế thừa đội hình có độ tuổi trung bình thuộc nhóm cao nhất Premier League. Thử thách dành cho ông vô cùng khốc liệt, nhưng với kinh nghiệm dạn dày tại Premier League, cuộc cách mạng của Pochettino hứa hẹn mang lại diện mạo hoàn toàn mới, giàu sức chiến đấu, kỷ luật và khát khao hơn cho Quỷ đỏ.



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