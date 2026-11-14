Pochettino đến Man United: Ngày vui qua mau, rủi ro hai chiều

Sau một thập kỷ theo đuổi, Pochettino chính thức đặt chân tới Old Trafford. Tuy nhiên, việc Man United phải giải phóng hợp đồng để có Pochettino đặt ra câu hỏi lớn: Liệu cuộc bổ nhiệm này có đến quá muộn khi rắc rối tại Old Trafford đã mang tính hệ thống?

Đồ họa Opta

Nguy cơ bào mòn danh tiếng

Thách thức đầu tiên đối với Pochettino chính là bối cảnh thảm họa tại CLB. Man United bước vào giai đoạn giữa mùa giải với vị trí trong nhóm rớt hạng – thành tích tệ nhất kể từ mùa 1986-1987. Nếu tiếp tục nằm trong nhóm ba đội cuối bảng sau cuộc đối đầu với Liverpool sắp, đây sẽ là khởi đầu tồi tệ nhất của Quỷ đỏ kể từ mùa giải rớt hạng 1974.

Lịch sử hậu kỷ nguyên Sir Alex Ferguson chứng minh Old Trafford là "cõi chết" đối với danh tiếng HLV. Từ Erik ten Hag, Ole Solskjaer, Ralf Rangnick, Ruben Amorim cho đến Michael Carrick, tất cả đều rời đi với uy tín tổn hại nghiêm trọng. Bất chấp thành tích đưa Tottenham đua tranh vô địch Premier League hay lọt vào chung kết Champions League 2019, Pochettino đối mặt rủi ro lớn khi dấn thân vào một môi trường thiếu ổn định thượng tầng.

Mâu thuẫn giữa triết lý cường độ cao và thực trạng "lười chạy"

Nền tảng chiến thuật làm nên tên tuổi Pochettino là lối chơi ép sân tầm cao (high-pressing) với cường độ nghẹt thở. Tuy nhiên, các thống kê từ Opta chỉ ra sự lệch pha nghiêm trọng giữa triết lý của ông và thực trạng lực lượng Man United.

Mùa này, Man United là đội lười chạy, khi chỉ di chuyển trung bình 112,5 km/trận – thấp nhì toàn giải, chỉ nhỉnh hơn Liverpool (111,2 km/trận). Quỷ đỏ cũng chỉ thực hiện trung bình 374 lần áp sát/trận, thuộc nhóm 5 đội ít áp sát nhất Premier League dù thời lượng kiểm soát bóng không kém các đội dẫn đầu.

Kinh nghiệm từ giai đoạn mà Pochettino làm việc tại Chelsea mùa 2023-2024 càng khiến giới chuyên môn hoài nghi. Bất chấp chi tiêu ròng 698 triệu bảng, Chelsea thời Pochettino đã nhận 63 bàn thua – kỷ lục tồi tệ nhất lịch sử Chelsea tại Premier League. Chelsea mùa đó dính 105 thẻ vàng, 4 thẻ đỏ, mắc 22 lỗi phòng ngự trực tiếp dẫn đến cú sút, đồng thời bị các nguồn tin nội bộ mô tả sở hữu phương pháp huấn luyện "lạc hậu" so với sự tiến hóa bóng đá hiện đại.

Các vị trí nhận thẻ của Chelsea thời Pochettino

Cái dớp trận cầu lớn và bài toán thiếu hụt ngôi sao

Bên cạnh vấn đề thể lực, Pochettino còn đối mặt hoài nghi về bản lĩnh ở các thời điểm quyết định. Ông từng thất bại ở hàng loạt trận chung kết lớn: League Cup 2015 và 2024, Champions League 2019, cũng như Gold Cup 2025 cùng tuyển Mỹ. Tại PSG, ông cũng để mất chức vô địch Ligue 1 mùa 2020-21 vào tay Lille dù sở hữu Neymar và Kylian Mbappe.

Quan trọng hơn, giai đoạn thăng hoa nhất của Pochettino tại Tottenham gắn liền với bộ ba kiệt xuất Harry Kane, Son Heung-min và Dele Alli thời đỉnh cao.

Tại Man United hiện tại, ông không sở hữu hàng công đạt chất lượng tương đương. Việc nhào nặn một tập thể vừa thiếu kỷ luật vừa thiếu ngôi sao gánh đội thành cỗ máy chiến thắng là bài toán cực kỳ hóc búa.

Chính vì thế, nhiều phân tích nhận định Man United đang rơi vào cái bẫy "tư duy kỳ diệu" (magical thinking) khi tin rằng chỉ cần một cái tên lẫy lừng trên băng ghế huấn luyện là giải quyết được những hổng hóc kéo dài hơn một thập kỷ. Dù vậy, với kinh nghiệm tại PSG và Chelsea, Pochettino sở hữu bản lĩnh cần thiết để đương đầu áp lực.

Liệu chiến lược gia người Argentina có thể tái hiện "phép thuật" từng giúp Tottenham đạt 86 điểm ở mùa 2016-2017, hay sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của vòng xoáy khủng hoảng tại Old Trafford? Câu trả lời phụ thuộc vào việc ban lãnh đạo Man United có đủ kiên nhẫn và trao quyền lực thực sự cho Pochettino để tiến hành cuộc cách mạng triệt để hay không.

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