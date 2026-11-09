Bị Man United cầm hòa, HLV Unai Emery càng… xa Old Trafford

Hành động sải bước thẳng xuống đường hầm sân Old Trafford ở phút 96 của HLV Unai Emery khi trận đấu còn chưa kết thúc đã trở thành biểu tượng cho việc ông không hề có ý định đến Man United.

Aston Villa tự tin sẽ gia hạn với HLV Emery thêm 2 năm nữa. Ảnh: CLB

Cơn giận mang triết lý tại Old Trafford

Trận hòa 4-4 trước Man United là một chiếc tàu siêu tốc về mặt cảm xúc đối với Unai Emery. Đội bóng của ông mở màn hoàn hảo với hai bàn thắng sớm của Alysson và Nicolas Jackson chỉ trong năm phút đầu tiên. Dù bị Quỷ đỏ gỡ hòa 2-2 trước giờ nghỉ, Aston Villa tiếp tục tái lập thế dẫn bàn 4-2 nhờ quả phạt đền của John McGinn và cú đệm bóng của Leon Goretzka. Tuy nhiên, sự mất tập trung ở những phút bù giờ đã khiến Villa phải trả giá đắt với hai bàn thua liên tiếp ở các phút 90+2 và 90+6.

Hình ảnh Emery đến đập tay với đồng nghiệp Carrick rồi bỏ vào đường hầm trước khi còi mãn cuộc vang lên không phải là hành vi bộc phát thiếu chuyên nghiệp, mà phản ánh sự thất vọng tột cùng trước việc các học trò đánh mất hai điểm quý giá.

Phát biểu sau trận đấu trên kênh Sky Sports, chiến lược gia 54 tuổi thẳng thắn chia sẻ rằng ông tức giận với bối cảnh trận đấu chứ không hề trách móc cá nhân các cầu thủ. Ông lên tiếng bảo vệ thủ môn Zion Suzuki đang trong quá trình thích nghi với môi trường Premier League khắc nghiệt, đồng thời nhấn mạnh toàn đội sẽ rút ra bài học kinh nghiệm để thi đấu bản lĩnh hơn trong thời khắc quyết định.

Trước trận đấu này, tin đồn Emery sẽ được Man United mua lại hợp đồng để đưa ông về Old Trafford, liên tiếp xuất hiện. Tuy nhiên, Aston Villa đã đưa ra thông điệp đanh thép về tương lai của thuyền trưởng người Tây Ban Nha. Ban lãnh đạo Villa xác nhận các cuộc thảo luận gia hạn hợp đồng với ông Emery đang diễn ra vô cùng tích cực, hướng tới một cam kết chiến lược kéo dài qua cột mốc năm 2029.

HLV Emery vẫn khao khát thành công cùng Villa. Ảnh THX

Dự án dài hạn ở Villa

Dưới sự hậu thuẫn tuyệt đối từ Chủ tịch Nassef Sawiris cùng bộ đôi lãnh đạo cấp cao Roberto Olabe và Damian Vidagany, Emery được trao quyền tự chủ tối đa về chuyên môn. Tại Villa, vị thế của Emery thậm chí còn cao hơn chức danh Manager (quản lý) truyền thống của bóng đá Anh.

Nhờ nguồn doanh thu tăng trưởng từ thành tích thi đấu tại Champions League – nơi Villa từng đánh bại các gã khổng lồ như Bayern Munich và Paris Saint-Germain – đội bóng thành Birmingham đang tiến hành nâng cấp hạ tầng toàn diện với dự án xây dựng khán đài North Stand mới tại Villa Park.

Mô hình vận hành của Villa dựa trên sự thực tế và linh hoạt tài chính: chấp nhận bán đi các ngôi sao được giá như Morgan Rogers sang Chelsea với mức phí 117 triệu bảng để tái đầu tư vào các tài năng trẻ triển vọng, đồng thời duy trì nòng cốt cạnh tranh ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu. Tất cả đều nhờ vào khả năng xoay xở về thành tích của HLV Emery.

Theo báo The Guardian, có rất ít lý do hợp lý để Unai Emery từ bỏ Aston Villa và gia nhập Man United ở thời điểm hiện tại. Mặc dù Old Trafford vẫn sở hữu sức hút lịch sử và nguồn lực tài chính khổng lồ, Quỷ đỏ lại đang chìm trong cuộc khủng hoảng cấu trúc và sự bất ổn thượng tầng kéo dài.

Trái ngược, Aston Villa cung cấp cho Emery một môi trường làm việc lý tưởng: bộ máy quản trị chuyên nghiệp, những đồng sự tin cậy và một tập thể đang trên đà phát triển ổn định. Việc chuyển sang một đội bóng đang khủng hoảng như Man Utd rõ ràng mang lại rủi ro quá lớn cho sự nghiệp đang thăng hoa của HLV người Tây Ban Nha.

Từ việc đưa Villa lên ngai vàng Europa League đến tấm vé tham dự Champions League, Unai Emery đã chứng minh ông là mảnh ghép hoàn hảo cho tầm nhìn tái thiết của Aston Villa. Việc cam kết tương lai dài hạn chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất: Emery không chỉ muốn tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ ngắn hạn, mà quyết tâm biến Aston Villa thành một thế lực bền vững của bóng đá Anh và châu Âu.

HỒ VIỆT